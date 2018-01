La Fepade atrajo caso de César Duarte para protegerlo: Jesús Villarreal

Luego de que la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) asumiera este lunes la investigación sobre el caso de César Duarte Jaques, el coordinador de la fracción panista en el Congreso del estado, Jesús Villarreal Macías, se mostró inconforme por esta decisión, ya que dijo que se trata de una maniobra para proteger al exgobernador y que no pueda ser juzgado por la justicia chihuahuense.



“Creemos que busca atraer el caso (la Fepade) para procesarlo por este concepto, de desvío de recursos y dejar a Chihuahua fuera de órdenes de aprensión” señaló.



Villarreal Macías externó su preocupación por que la federación no está tomando en cuenta las demás órdenes de aprehensión que se desprendieron de la investigación realizada por la Fiscalía de Chihuahua, y solamente buscan extraditar a Duarte Jaques por tres delitos, invalidando automáticamente el resto. “Una vez que se extradite sólo por tres delitos se puede procesar y los otros delitos no quedarán con motivo de la extradición”, apuntó.



El legislador comentó que si bien el exgobernador cometió delitos electorales, en el que la Fepade tiene que intervenir, también se le tiene que extraditar por la totalidad de los delitos para que sea juzgado por las instancias correspondientes. 23/01/2018