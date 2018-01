Premian a escuelas ganadoras del Reto del Mural Contra la Violencia de Género Las secundarias federales 3, 11 y 12 resultaron ganadoras

El Gobierno Municipal, a través del Centro de Atención y Prevención Psicológicas (CAPPSI) entregó incentivos y reconocimientos a las tres secundarias que resultaron ganadoras en el Reto del Mural para Eliminar la Violencia de Género, mismo que fue concluido en las escuelas en diciembre pasado.



Las secundarias federales 3, 11 y 12 recibieron un incentivo económico de 3 mil pesos cada una, luego de que un jurado calificador determinó que los murales elaborados en estos planteles tenían el mejor contenido de acuerdo a la campaña “El Primer Paso lo Das Tú”.



Con motivo del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer, celebrado el 25 de noviembre, se convocó a las escuelas secundarias del municipio de Chihuahua a elaborar un mural alusivo a este día, con el propósito principal de que las y los jóvenes se informen y se conviertan en promotores de mensajes que ayuden a erradicar la violencia de género.





La Secundaria Federal No. 3, ubicada en la colonia Campesina, elaboró un collage en el que un importante número de alumnos difundió un mensaje personal a través de dibujos o textos.



Por otro lado, la Secundaria Federal No. 11, de la colonia Cafetales, realizó un mural recordando a las Hermanas Mirabal, cuyo asesinato dio pie a que se estableciera el 25 de noviembre como Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Contra la Mujer.



De igual manera, en la Secundaria Federal No. 12, ubicada en la colonia Camino Real, los alumnos plasmaron diversos mensajes en una manta.



El personal directivo de las tres escuelas ganadoras coincidió en que se consultará con los alumnos participantes sobre el uso del premio, y destacaron la importancia de involucrar a los jóvenes en este tipo de campañas, a fin de hacer una intervención temprana en la prevención de violencia.





El Centro de Atención y Prevención Psicológicas (CAPPSI) es un organismo descentralizado del Gobierno Municipal dedicado a la atención psicológica de los chihuahuenses, para lo cual pone a su disposición sus instalaciones en la calle Coronado No. 421 en la zona Centro. 23/01/2018