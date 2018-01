La FEPADE debería estar buscando los casos de corrupción pero en todos los Estados: Víctor Uribe

Tratar de desvincular esta enorme corrupción como un caso meramente electoral, es lo que se trata de hacer un desvío legal y mediático, pero se entiende lo que se quiere cubrir, anunció el diputado del PAN.



Lo que se debe proponer realmente a este organismo, es que precisamente esten buscando los casos de desvíos de recursos, pero en toda la republica mexicana, porque es evidente que esta situación no solo paso en Chihuahua sino en todos los Estados.



Esta represión económica contra el Estado por lo que vemos seguirá continuando, porque primero se quiso negociar y al ver que no hubo aceptación, pues se sofocó los recursos , pero ahora al ver que sigue la investigación, decidieron que el caso se lleve como una mera orden electoral hacia la FEPADE, comentó Victor Uribe.



“Si con Chihuahua se tuvo un desvío de 280 millones de pesos, lo mas probable es que esto lo estuvieran haciendo a nivel nacional y no por elección pasada, sino por décadas”. 24/01/2018