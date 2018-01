Desesperado gobierno federal y PRI por ocultar desvíos: García Cantú

“La administración federal, encabezada por Enrique Peña Nieto, denota desesperación por ocultar todos los desvíos que hicieron desde la Secretaría de Hacienda para apoyar elecciones en los estados que el PRI gobernaba, pero es necesario conocer el destino de los recursos que le pertenecen a los ciudadanos y no a algún organismo político”, así lo indicó el diputado panista Gabriel García Cantú, a raíz de la exhaustiva investigación realizada por el gobierno de Chihuahua por los actos de corrupción.



Para el legislador, ahí se basa la importancia de exhibir esta red de corrupción, que podría no ser exclusiva de Chihuahua, sino estar arraigada a lo largo de todo el país, razón por la que la Federación se encuentra molesta con la administración estatal y su titular, el gobernador Javier

Corral.



“Están desesperados por ocultar esta situación que está pasando en todo el país, ahorita se descubre en Chihuahua, pero si se revisa otros estados, va a salir una red de corrupción más amplia de este desvío del dinero de los mexicanos”, señaló el diputado.



García Cantú dejó en claro que si bien ésta no es una cuestión partidista sino de justicia, el PRI tanto estatal como en el federal, están desesperados por ocultar y minimizar los resultados de las indagatorias por corrupción y el resultado son las amenazas de juicio político contra el gobernador o el castigo económico contra el pueblo de Chihuahua, que no debe pagar por malas administraciones.



“La ciudadanía ya no cree en el Revolucionario Institucional, no sólo por el resultado de la investigación en Chihuahua, sino por años de malos gobiernos”, aseveró y agregó que lo importante es no dar marcha atrás en esta firmeza de fundamentar cada una de las acciones que se han realizado en contra de los chihuahuenses y los recursos que les pertenecen. 24/01/2018