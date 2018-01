No prestaremos oídos a calumnias que pretenden quitar la paz en Guachochi: Hugo Aguirre

Guachochi, Chih.- “No prestaremos oídos a calumnias que pretenden quitar la paz y manera de trabajar en nuestro ayuntamiento, seguimos trabajando y hablaremos de las aspiraciones políticas cuando lo marque el partido, en tanto actuamos legítimamente como autoridad municipal en busca de un mejor Guachochi” dijo Hugo Aguirre actual presidente Municipal



Luego de que una de las aspirantes a la candidatura independiente de Guachochi emitiera declaraciones sobre la contienda electoral en donde arremete contra el Edil, intentando desprestigiar su trabajo bajo declaraciones inciertas.



En entrevista con los medios de comunicación aseguró este tipo de campaña sucia que desprestigia a las personas no es parte de su formación, por lo que no se permitirá ver involucrado en acciones que repercutan su relación con los habitantes de Guachochi, quienes independientemente de las elecciones de este 2018 confiaron su voto para desempeñar la actual labor que realiza.



“Sin duda alguna mi aspiración por la presidencia en el próximo ayuntamiento no es un secreto, puesto que en los tiempos marcados pudimos registrarnos como aspirantes, ejerciendo el derecho que se nos otorgó al iniciar esta administración para continuar en una nueva con el proyecto de crecimiento que traemos, sin embargo, esto de ninguna manera a afectado o afectará a otros candidatos o pre candidatos de otros partidos políticos”.



Señaló que el cree firmemente en la democracia y privarla no es parte de su educación familiar ni política, por lo que continuará realizando su trabajo de manera impecable como hasta el momento, respetando de esta manera que exista diversidad de propuestas para su gente y bajo estas ellos puedan decidir qué es lo mejor para Guachochi.



Detalló se mantendrá al margen de las declaraciones dela candidata independiente, ya que considera la incorporación de mujeres a elecciones populares es fundamental para continuar con los derechos igualitarios y de ninguna manera está en contra de que exista una independiente mujer en la candidatura.



“Únicamente me queda por decir que invito a todos los aspirantes a tener la tranquilidad para llevar este proceso electoral, recodando que el bienestar de Guachochi es lo que queremos y bajo campañas falsas no es la manera, puesto que debemos enfocarnos en dar a conocer a la gente la forma de trabajar que realizaremos” dijo el Edil, quien detalló su actuar actualmente es con el fin de desmentir las declaraciones y recalcar que realizará actividades según lo marque su partido político, en tanto continuará realizando su trabajo de la manera acostumbrada. 24/01/2018