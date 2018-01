Exigencia de extradición de César Duarte recorre Santa Bárbara Advierte Gustavo Madero que los chihuahuenses no queremos atole con el dedo en cumplimiento a exigencias, en el quinto día de actividades de la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor

En la ciudad más antigua del estado, ante numerosos ciudadanos que se unieron a la marcha, entre ellos el alcalde Santa Bárbara de Movimiento Ciudadano, el coordinador ejecutivo de Gabinete, Gustavo Madero, advirtió que los chihuahuenses “no queremos atole con el dedo”.



Al referirse tanto a los señalamientos de que “no son necesarias las marchas porque hay leyes”, como a los ofrecimientos para la extradición César Duarte, dijo que no se aceptarán las cosas a medias y sentenció que el movimiento es precisamente para hacer cumplir la ley.



La Caravana por la Dignidad Unidos con Valor recorrió durante el quinto día de actividades, las principales calles del centro histórico de Santa Bárbara.



La señora Cinthia Chavira Gamboa presidenta del DIF Estatal, fue acompañada al frente del contingente, por el presidente Municipal Alberto Rodríguez Chairez, el coordinador ejecutivo de gabinete Gustavo Madero y el coordinador de la Iniciativa Ahora, Emilio Álvarez Icaza.



Madero destacó ante los habitantes de esta localidad, que con 450 años es la más antigua del estado, que no quiere gobernantes que hagan y deshagan durante su mandato y después sigan “tan campantes”.



Durante la reunión informativa, el término de la marcha por las principales calles del poblado, explicó que la lucha de la Caravana lleva dos banderas; la relativa a la extradición del exgobernador César Duarte y el depósito de 900 millones de pesos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público mantiene retenidos.



El movimiento empezó, dijo, cuando el Gobierno Federal se tardó 120 días para acusar recibo para la extradición.



“Nos dicen que para qué marchamos si hay leyes, pues es por eso, porque ellos incumplen las leyes al no aplicarlas”.



Acusó que la SHCP autoritariamente retiene el dinero en mención para doblegar a un gobierno urgido de recursos, como es el de Chihuahua y aunque estamos abiertos, aunque Javier Corral está abierto al diálogo, tampoco “queremos atole con el dedo”, señaló.



El alcalde santa-barbarino Alberto Rodríguez Chairez, anunció que de su parte se suman al movimiento que se dirige a la Ciudad de México, por tratarse de una manifestación ante la nación contra la corrupción y el nacionalismo.



“La corrupción quita oportunidades a los jóvenes, salud a los niños y evita que los ancianos tengan una vida digna”.



Dijo que apoya el movimiento del Gobernador Javier Corral, porque se ha empeñado en recuperar los recursos que funcionarios desleales saquearon.



Dijo que la de Santa Bárbara es una población decidida a darle respaldo, “que sepan que todos reclamamos justicia para Chihuahua y sean devueltos los recursos y sean frenadas las autoridades que indebidamente dispusieron de este dinero”, finalizó.



El coordinador general de la Caravana, Emilio Álvarez Icaza, celebró el apoyo del edil, quien da muestra de que este, es un tema que va más allá de los partidos, que requiere una altura de miras para que todos nos sumen.





“El ejemplo que da Beto, es para todo el país, porque debemos tener presente que esta batalla va más allá de Chihuahua”. 24/01/2018