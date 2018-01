Es absurda la amenaza de un juicio político contra el gobernador", dijo Fernando Álvarez

"Muy flaco favor le hace el delegado nacional del PRI, Sofío Ramírez Hernández, a sus dirigentes nacionales, al pretender asustar a los chihuahuenses con el cuento de que en la mesa de la agenda política de su partido está considerado un juicio político contra el ejecutivo estatal; creo que en el PRI por ahora no quieren queso, sino encontrar como salir de la ratonera", dijo Fernando Álvarez Monje.



El dirigente estatal del PAN en Chihuahua señaló que es absurda la forma en que el priismo nacional está respondiendo al combate de la corrupción y persecución de ex servidores públicos corruptos, en el marco de la Operación Justicia Para Chihuahua, pues en lugar de sumarse para pedir severas sanciones para quienes han estafado a los mexicanos en los últimos años y proceder a la expulsión del ex gobernador César Duarte de las filas de su partido, salen con la vacilada de que preparan un juicio político en contra del único que hasta ahora ha roto el pacto de impunidad en el país.



"En verdad no creemos que el "cuerpo jurídico" de PRI nacional tenga tiempo en estos momentos para considerar un juicio político contra Javier Corral; más bien, deben de estar terriblemente enfrascados en resolver como salen del grave problema que la Operación Justicia para Chihuahua les significa, no solo a sus ex servidores públicos chihuahuenses, sino también a buena parte de su directiva nacional".



Álvarez Monje precisó que este tipo de declaraciones absurdas del delegado nacional del PRI solo reflejan el grado de desprecio que su liderazgo tiene por el respeto a la ley y la impartición de justicia, amén de demostrar un desconocimiento total sobre la Constitución, el Código Nacional de Procedimientos Penales y lo relativo a un debido proceso judicial. 25/01/2018