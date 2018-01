Reconoce García Cantú a los ganadores de la Medalla al Mérito Policial

El Diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública en el Congreso local, Gabriel García Cantú, felicitó desde la Tribuna a los ganadores de la Medalla al Mérito Policial por haber ganado este reconocimiento que se realiza por primera vez en Chihuahua.



García Cantú, quien coordinó los trabajos para la realización y entrega de esta presea a integrantes de corporaciones estatales, habló del sacrificio que los cuerpos policiacos realizan por el bien de los chihuahuenses. “Cada uno de ustedes desde su trinchera se prepara, desvela, sacrifica tiempo familiar, de recreación, no sabe si volverá a casa, se pierde de fechas y eventos memorables como cenas de navidad o los primeros pasos de sus hijos, y todo para otorgar seguridad a nosotros”, indicó.



El legislador agradeció a los cuerpos policiacos que han arriesgado su vida y a sus familiares a quienes llamó héroes desconocidos. “Me honra el poder tener la oportunidad de decirles gracias, de agradecerles todo lo que han hecho, hacen y harán en la salvaguarda de nuestros derechos, bienes y libertades. Muy especialmente quiero agradecerles a sus familias, ese sí es

el héroe desconocido detrás de todas y todos ustedes.





Agregó que esta noche no sólo se premia a los nueve ganadores de la Medalla al Mérito Policial, sino a todas las corporaciones de Chihuahua. “Es por ello que el día de hoy, no solo reconocemos la labor, de los premiados, de los nueve finalistas o de las y los 106 participantes en todo el Estado; sino que hoy galardonamos a todas y todos los integrantes de las instituciones de seguridad pública”, señaló.



Los ganadores y ganadoras de este galardón fueron: al Mérito Policial Noel Orlando Jiménez Holguín, a la Heroicidad policial Juan Ramón Vázquez Quiroz, y por el Trabajo de investigación en materia de seguridad pública Violeta Ramona Larios Medina.



Al evento también asistió el gobernador Javier Corral, el Fiscal General César Augusto Peniche Espejel y familiares de los ganadores y nominados a este premio policial.

