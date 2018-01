Emite Bomberos recomendaciones al usar calentones de gas y de leña para evitar tragedias

Debido a las bajas temperaturas que se han presentado en los últimos días en la ciudad a consecuencia de corrientes frías, la Dirección de Seguridad Pública Municipal, a través del H. Cuerpo de Bomberos, exhorta a la población en general a seguir recomendaciones preventivas para evitar convertirse en victimas de tragedias o accidentes, derivados del uso de calefactores que despiden monóxido de carbono, un gas que puede ser mortal.



De acuerdo a Protección Civil Municipal, continuarán las temperaturas bajas en el municipio de Chihuahua, razón por la que es necesario que la población tome en cuenta algunas recomendaciones para el manejo de calefactores, tanto de gas como de leña, ya que esto puede evitar hechos lamentables como es la intoxicación por monóxido de carbono o incendios.



De octubre a la fecha, 11 personas se han convertido en victimas del letal gas, llamado también el “asesino silencioso”, pues no se percibe, no se ve y difícilmente se huele antes de que haya causado los primeros síntomas, sin incluir aquellos incendios ocurridos por descuido, al usar estufas o artefactos que usan leña.



Cabe destacar el caso de una mujer y su esposo que la madrugada de este jueves sufrieron intoxicación por monóxido en el interior de un domicilio, en la colonia Camino Real y quienes gracias a la madre de ella que los encontró en el suelo, fueron rápidamente auxiliados y trasladados por una ambulancia a un hospital para recibir atención médica.



Así como en este caso, la línea 9-1-1 está disponible las 24 horas para reportar cualquier emergencia.



Recomendaciones:



Revise las instalaciones y líneas de gas, de ser posible que un experto acuda a inspeccionarlas para descartar fugas y otros desperfectos

Preferible invertir un poco más en materiales adecuados y de buena calidad.

Realice la prueba de la jabonadura para detectar posibles fugas en las uniones

Mantenga abiertas las ventanas de 10 a 15 centímetros mientras utiliza los calentones

Nunca deje encendidos calentones mientras duerme

Evite colocar tanques de gas dentro de la vivienda

Retire objetos y solventes flamables que puedan encender

De ser posible instale un dispositivo detector de monóxido de carbono, no son caros

25/01/2018