Recomienda IMSS a padres de familia acciones básicas para mantener la salud

En ocasiones las cuestiones sociales, tradicionalistas o prejuicios colocan al hombre en una posición de virtual fortaleza y no ponen la atención debida al cuidado de su salud.



Sin embargo, siempre es buen momento para adoptar buenos hábitos que permitan disfrutar mejor la vida. Por eso, el doctor Ismael Rodríguez Chávez, coordinador auxiliar de Salud Pública del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), emite las siguientes recomendaciones para cuidar la salud del hombre.



1. La actividad física. Se deben realizar a por lo menos 30 minutos al día, cinco días a la semana. Esto puede llevarse a cabo en tres intervalos de diez minutos a lo largo del día, participar en labores domésticas o pasear a las mascotas. Es muy importante evitar el ejercicio extenuante sólo los fines de semana, este generalmente es contraproducente y causa de lesiones.



2. Higiene personal. Hay que bañarse diariamente para eliminar las células muertas del cuerpo; cepillar los dientes después de cada comida, usar hilo dental y enjuague bucal sin alcohol; realizar el correcto lavado de manos con jabón antes de comer y después de ir al baño para evitar enfermedades infecciosas.



3. Detección de enfermedades. Es importante acudir a los módulos PrevenIMSS en las Unidades de Medicina Familiar (UMF) para conocer el propio estado de salud, aplicar las vacunas correspondientes y de este modo detectar cualquier posible padecimiento que aún no se hace evidente.



4. Alimentación correcta. Las comidas deben ser equilibradas y combinadas con los diferentes grupos de alimentos – leguminosas, frutas y verduras, productos de origen animal, y cereales-; se debe disminuir el consumo de azucares y grasas. También hay que beber entre seis y ocho vasos de agua natural al día.





5. Descanso adecuado. Se debe dormir entre 6 y 8 horas diarias para poder mantenerse alerta el resto del día, pues la falta de sueño produce mal humor y deficiente concentración. Los fines de semana se pueden usar para hacer actividades que relajen y distraigan. No se debe llevar el trabajo a casa.



6. Salud sexual. Usar condón para evitar enfermedades como como el Virus del Papiloma Humano (VPH) o Virus de Inmunodeficiencia Humana, VIH/SIDA. Es la medida más eficaz al mantener relaciones sexuales. También hay que platicar con la pareja sobre qué método anticonceptivo es el más conveniente para evitar embarazos no deseados. En los módulos PrevenIMSS de las UMF se puede obtener valiosa información.



7. Salud mental. Para lograrlo hay que mantener una convivencia pacífica con la pareja, familia y compañeros de trabajo, los hombres también pueden padecer depresión. Si existen síntomas de tristeza, fatiga o pérdida de apetito, es muy importante buscar ayuda profesional.



8. Prevención de adicciones. Hay que evitar el consumo de alcohol, tabaco y otras sustancias ilegales, ya que además de ocasionar graves daños a la salud, puede afectar severamente el entorno familiar, laboral y personal. También en las UMF se puede obtener apoyo importante para dejar esos malos hábitos.



9. Prevención de accidentes. No se debe manejar tras consumir alcohol o estando cansado; se debe usar el cinturón de seguridad, respetar los límites de velocidad y demás reglas viales; se debe utilizar el equipo de seguridad adecuado en el centro de trabajo, y en el hogar no se deben cargar o mover objetos ni muebles pesados.



10. Vida libre de violencia familiar y de género. Todos y todas tienen derecho a vivir libres de violencia física, sexual y psicológica. Si en el entorno familiar hay gritos, humillaciones o golpes en privado o público, hay que acudir de inmediato a la UMF de adscripción para recibir el apoyo y orientación adecuados.

26/01/2018