Profesores denuncian hostigamiento del SPAyT

Chihuahua, Chih.- Alrededor de 200 profesores de educación media superior corren el riesgo de quedar sin sus plazas estatales debido a que la nueva dirección del Subsistema de Preparatoria Abierta y Telebachillerato (SPAyT) los está hostigando para que renuncien, denunciaron en rueda de prensa los integrantes del Sindicato de Trabajadores del Estado al Servicio del SPAyT, quienes afirmaron que detrás de esta decisión está la titular del departamento, la antropóloga Liliana Rojero Luévano.



“La antropóloga aplica una política de entorpecimiento de la vida sindical y el trato diferenciado con los sindicalizados”, afirmó el secretario general del citado organismo gremial, ingeniero Ernesto Estrada. El día jueves dijo, una representación de los afectados acudió a las instalaciones del SPAyT, de lo que la directiva estaba de conocimiento pues por un chat de trabajo de los profesores, trató de disuadirlos de que se manifestaran; los profesores no fueron recibidos por Rojero Luévano o algún funcionario con capacidad para darles una respuesta formal a su problemática: “sabía que iríamos, no estuvo, lo que sí nos mandó fueron muchas patrullas y quiero resaltar que somos profesores, no somos criminales”, indicó Estrada.



Al no obtener alguna respuesta dijo, se dirigieron a la Secretaría de Educación y Deporte (SEyD) para entrevistarse con el secretario Pablo Cuarón Galindo, entrevista que tampoco fue posible así como con el sub secretario de Educación Media Superior, Melchor Torres Muñoz, “nadie nos atendió, nadie facultado para resolvernos”. Finalmente fueron atendidos por el director de Transporte del Estado, Joel Gallegos Legarreta, quien les ofreció obtenerles una audiencia con la directora del SPAyT, “audiencia que ayer fuimos a tratar de conseguir, misma que nos ha sido negada por meses para tratar temas obrero-patronales”, para lo que fueron respaldados por profesores que son miembros del sindicato, pero además de la organización Movimiento Antorchista Nacional.



En la conferencia de prensa expusieron los hostigamientos que han estado sufriendo profesores en puestos clave de decisión en las regiones de Parral, Guachochi, Chihuhuahua, Cuauhtémoc, entre otros municipios; en el documento que entregaron al funcionario estatal el jueves exigieron que el profesor Jorge Luis Contreras García continúe en su cargo como coordinador de la región Delicias, luego de haber sido anunciado por acta que sería removido del cargo, sin argumentos, el 23 de enero reciente; asimismo, dijo, que no se remueva a coordinadores regionales, estatales, miembros del organismo de investigación académica, unidades de desarrollo académico, directores de centro nidocentes, hasta que no existan condiciones para su trabajo.



Caso similar ocurre a la profesora Miriam Loya Morita, directora de centro en Santa María de Cuevas, quien al volver de terminar su incapacidad por embarazo se encontró con que ya no era directora y ha sido hostigada desde entonces por la oficina de Recursos Humanos de la región Chihuahua para que renuncie voluntariamente; asimismo, el profesor a cargo de la zona de Morelos, Luis Eduardo Muñiz, a quien quieren remover y recolocar en Munérachi, a más de 6 horas del lugar donde viven, situación que también es similar en todos los casos añadió, los que coaccionan para que dejen sus trabajos se les ofrece colocarlos lejos de los centros escolares en que originalmente trabajaban antes de ser enviados de la docencia a un cargo de comisión o coordinación, explicó.



“Es claro que es un problema político, en el que la directora del SPAyT quiere acomodar a una persona de su agrado en un puesto directivo”; por eso dijo, están además exigiendo se realicen mesas de diálogo con personal adscrito al subsistema para tratar la problemática.



Por su parte, Noel González Jiménez, director del Telebachillerato Lázaro Cárdenas del Río en la capital del estado y a nombre del Movimiento Antorchista, dijo que esta organización se está solidarizando con los profesores porque forman parte del mismo sindicato pero además porque sufren la misma problemática, de modo que en esta unidad están enfrentando la problemática que hoy les supone una dirección de un subsistema completo, dirigida más a poner trabas a la educación que a facilitarla, sea hostigando profesores y amenazándolos con el despido, o negando escuelas y espacios en los lugares donde más se necesita, los más humildes del estado, “y nosotros no estamos ni pidiendo la renuncia de la antropóloga Liliana Rojero ni nos oponemos a que si un profesor no es apto sea destituido, pero aquí estamos hablando de profesores ampliamente capacitados que cumplen con todo, es el caso del profesor José Luis Contreras, con años de experiencia, dos carreras y una maestría y sin quejas respecto a su trabajo”.



Indicó que continuarían buscando resolver directamente con la directora del SPAyT en los siguientes días, pero de no prosperar el proceso con la funcionaria, continuarían al siguiente nivel, para denunciar y detener estas prácticas dañinas que dijo, laceran gravemente la oportunidad de educación de las personas más humildes y los derechos laborales de los que la imparten. 26/01/2018