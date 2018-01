Miembros de la OMS en Ginebra tuvieron dos minutos de ejercicio en medio de la sala principal La música: una canción del grupo pop rock Fall Out Boy

La primera reunión de alto nivel del año de la Organización Mundial de la Salud se detuvo por unos minutos para aliviar el estrés por conflictos pendientes para bailar con una canción de la banda pop-punk Fall Out Boy en la sala de reuniones en Ginebra.



Los altos funcionarios de la OMS se unieron para intentar seguir una coreografía basada en el éxito de 2013 'My Songs Know What You Did in the Dark (Light Em Up)'. Autoridades y ministros de Salud de naciones de todo el mundo asistieron al encuentro cuando comenzó el baile.



El presidente de la junta ejecutiva de la OMS planeó la acción en secreto para incorporar el ejercicio a la cumbre siguiendo las sugerencias de la delegación tailandesa.



Observando un video en la pantalla gigante con pasos para copiar, funcionarios como el director general de la OMS, el Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, bailaron al ritmo del quinto álbum de estudio de la banda estadounidense Save Rock and Roll.





El ejercicio de dos minutos pareció aliviar las tensiones antes de que los funcionarios volvieran a sus asientos en la cumbre en Ginebra.



El Consejo Ejecutivo de la Organización Mundial de la Salud está actualmente en su 142ª sesión, con 34 miembros técnicamente calificados en el campo de la salud, que son elegidos por períodos de tres años.





En 2002, la OMS lanzó una iniciativa llamada "Muévete por la salud", que animaba a las personas a hacer ejercicio durante las horas de trabajo.

