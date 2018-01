¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Frío Máxima 13° Mínima -1° Domingo 28 de Enero Ofrece ISSSTE centro de dietética y nutrición para toda la población Como parte de la campaña “Resta Kilos, Suma Vidas” y en el marco del Día del Nutriólogo, la Escuela de Dietética y Nutrición del Instituto busca evitar el sobrepeso y obesidad, así como enfermedades crónicas degenerativas.

Este centro no tiene ningún costo para el derechohabiente y para público en general es de sólo 110 pesos la consulta.



Con el propósito de reforzar la campaña “Resta Kilos, Suma Vidas” y para festejar el Día del Nutriólogo, la Escuela de Dietética y Nutrición (EDN) “Dr. José Quintín Olascoaga Moncada” del ISSSTE ofrece a su derechohabiencia y a la población en general visitar la Escuela para recibir orientación nutricional y brindarles un plan de alimentación y acondicionamiento físico de acuerdo con su estado de salud. La EDN se encuentra ubicada en callejón Vía San Fernando 12, colonia San Pedro Apóstol, delegación Tlalpan, en la ciudad de México. Agregó que este centro no tiene ningún costo para el derechohabiente y para público en general es de sólo 110 pesos la consulta.



La directora de la EDN, Luz Elena Pale Montero, destacó que este centro brinda “una atención multidisciplinaria entre nutriólogo, acondicionador físico y psicólogo, ya que el sobrepeso puede ser un padecimiento causado por el estado emocional. Tratamos cualquier tipo de padecimientos, no sólo la obesidad, sino personas con diabetes, hipertensión y otras enfermedades que afectan el estado de desnutrición del paciente”.



En conmemoración del Día del Nutriólogo, celebrado el 27 de enero, Pale Montero resaltó que la EDN será parte del comité organizador del Congreso Latinoamericano de Nutrición a celebrarse en noviembre, que encabeza el Instituto Nacional de Salud Pública, al tiempo que cuenta con un convenio de colaboración con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) con el fin de brindar asesoría al desarrollo de planes de estudios de la licenciatura en nutrición.



Aseguró que actualmente la EDN otorga la Licenciatura en Dietética y Nutrición, y desde hace aproximadamente cinco años ofrece la maestría en Nutrición Clínica, la cual es un área de formación prioritaria para aquellos nutriólogos dedicados a esta rama médica. “La escuela, principalmente, aporta al ISSSTE, una atención a los derechohabientes en los distintos hospitales del Instituto y actualmente estamos trabajando en el Programa de Prevención y Regresión del Sobrepeso y Obesidad (PPRESyO) para evitar las enfermedades crónico degenerativas”.



Asimismo, Luz Elena Pale Montero explicó que los nutriólogos orientan a las personas a que conozcan los alimentos y puedan variarlos al consumirlos, con el propósito de mantener una dieta sana y balanceada, así como evitar el sobrepeso y enfermedades crónico degenerativas como diabetes, hipertensión y más.



“Nosotros como nutriólogos, tenemos el deber de enseñarles a medir las porciones en la alimentación diaria, e incluir en cada tipo de comida, alimentos de origen animal, leguminosas, y verduras y frutas que es lo que regularmente dejamos al último”, señaló la nutrióloga.



Detalló que los campos profesionales a los que se dedica el nutriólogo son:

• Nutrición Clínica: evaluación y atención nutriológica de individuos sanos, en riesgo o enfermos, lo cual se realiza mediante el diseño, la puesta en marcha y organización de un plan de cuidado nutricional.

• Nutrición Poblacional: se caracteriza por la aplicación de la Nutriología en la Salud Pública. Las acciones prioritarias son identificar y evaluar problemas nutriológicos de grupos poblacionales. Participan en el planteamiento de políticas de alimentación y nutrición, en instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil.

• Tecnología Alimentaria: controla y mejora la calidad nutrimental y sanitaria de los alimentos durante su producción, distribución, transformación, desarrollo, comercialización, aceptación y consumo con el fin de promover la salud.

• Servicios de Alimentos: planeación, dirección, control y evaluación de las actividades de un servicio de víveres, con la finalidad de asegurar los estándares de calidad a los consumidores que demandan el servicio.

26/01/2018

