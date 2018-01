Presenta Maru Campos solicitud de registro como precandidata a la alcaldía de Chihuahua

Este domingo, en las instalaciones del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional se recibió la solicitud de registro de Maru Campos Galván como precandidata para buscar la alcaldía de Chihuahua en el periodo 2018-2021, ante cientos de militantes y simpatizantes.



Como parte del procedimiento establecido en el reglamento del Comité Directivo Nacional del PAN, y atendiendo a la convocatoria lanzada por la dirigencia del partido, Campos Galván presentó su documentación para solicitar ser la abanderada de Acción Nacional para buscar la alcaldía de Chihuahua.



En su mensaje, Fernando Álvarez Monje, presidente del Comité Directivo Estatal del PAN, felicitó a la aspirante por presentar su solicitud a la autoridad electoral y señaló que no le queda duda que será la postulada ya que ha hecho el trabajo necesario tanto política, administrativa y técnicamente, y le reconoció su esfuerzo y cercanía con la gente.





“Chihuahua Capital representa la joya de la corona, y por lo tanto, la joya de la corona tiene que cuidarse bien, tiene que estar en buenas manos” señaló Álvarez Monje.



La dirigente del CDM PAN Chihuahua, Paloma Aguirre Serna, en su discurso mencionó que a un año y medio de un gobierno panista han visto grandes cambios en la capital tras el rezago y pobreza extrema que se tenía en el municipio, dando mejor calidad de vida a los chihuahuenses. “Vamos por tres años más para que Chihuahua sea el Chihuahua que todos se merecen”, expresó.



Por su parte, Maru Campos, señaló que acudió a ejercer el derecho de reelección, el cual es un privilegio y no una prerrogativa de un gobernante, sino el derecho de los ciudadanos para decidir si un gobierno continúa o no.



“El día de hoy, viene Maru Campos, a decirles que sí, que categóricamente, decimos que sí, venimos a aceptar ese derecho a la reelección, no por ser un derecho del gobernante sino porque es un derecho del ciudadano y el día de hoy y en las fechas que determine la autoridad electoral, estaremos sujetándonos a ese escrutinio por primera vez de los ciudadanos a través de la reelección” señaló en su mensaje





Puntualizó, que el peor pecado que puede haber en un gobierno es el de la omisión, al tener el recurso y las formas y no hacer nada donde se tiene el rezago, pobreza y omisión que haga a Chihuahua equitativo e igualitario.



“En 15 meses hemos hecho honor a un gobierno humanista que tiene como máxima el evitar el dolor evitable”, expresó en su discurso.



Además, se realizó el registro de María Angélica Granados Trespalacios, como candidata suplente a la alcaldía, quien es licenciada en Relaciones Internacionales por el Instituto Tecnológico de Monterrey con Maestría Política Latinoamericana por Georgetown University, y actualmente se desempeña como directora de Desarrollo Económico y Turístico en la administración municipal.



Será la Comisión Electoral la encargada de emitir la Declaratoria de Procedencia para autorizar la candidatura y suplencia presentadas este domingo.

28/01/2018