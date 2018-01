Premian a los ganadores del Teporaca en su XXXI edición

Con motivo de la Trigésima Primera Edición del Premio Municipal al Deporte “Teporaca” 2017, se celebró una sesión solemne por parte del Ayuntamiento de Chihuahua, a fin de dar a conocer a los atletas galardonados con la presea de oro y plata, siendo ésta para el marchista Julio César Salazar, mientras que el futbolista Ricardo Galindo resultó acreedor al premio de plata; ambos lograron colarse a la ronda final gracias a su destacada participación a nivel internacional a lo largo del 2017.



El Gobierno Municipal reiteró su compromiso con los deportistas chihuahuenses, ya que señaló que ellos son quienes dan el ejemplo para las nuevas generaciones, no solo por las disciplinas que desempeñan, sino por la tenacidad, el esfuerzo y la disciplinas que en ellas demuestran, siendo hombres y mujeres íntegros que son ejemplos a seguir para la ciudadanía.



“Esta ceremonia de entrega del Premio Teporaca, tiene como objetivo hacer un sentido reconocimiento a aquellos chihuahuenses que a lo largo de su vida han superado obstáculos, se han puesto de pie una y otra vez, dando testimonio de que la disciplina, la constancia y el compromiso son la clava del éxito y de la grandeza”, expresó la alcaldesa, Maru Campos Galván.



Asimismo, agradeció la voluntad y disposición de la Asociación de Cronistas Deportivos “Pancho Cano”, por encargarse de promover las actividades deportivas dentro del municipio de Chihuahua.





Dentro de los logros galardonados con el oro y la plata, es de mencionar que durante la Universiada Mundial celebrada en Taipei, China, Julio César Salazar Enríquez terminó con la presea de plata en marcha, mientras que Ricardo Galindo Viezcas defendió los tres palos y junto con su escuadra se colgó el bronce, luego de derrotar por marcador de 5-3 a la selección universitaria de fútbol de Uruguay.



Paralelo a los galardones de oro y plata, en la ceremonia de premiación, se entregarán 30 estatuillas de bronce en diversas categorías deportivas:





A continuación, se enlistan los ganadores de bronce para la edición XXI:



· Manuela Álvarez Ramos (Adulto Mayor Basquetbol)

· Héctor Antonio Granados Bencomo (Artes Marciales Mixtas)

· Ricardo Valdez Balderrama (Basquetbol)

· Juan Pablo Hernández Muñoz (Béisbol)

· Raúl Gerardo Porras Haros (Box)

· Rubí Esmeralda Valdez Chavira (Deporte Adaptado Natación)

· Diego López Aguilar (Entrenador Fútbol Asociación)

· Ruth Castillo Rodríguez (Fisicoconstructivismo y Fitness)

· Jesús Fernando Peñalver Hinojos (Fútbol Rápido)

· Gerardo Rubio Rodríguez (Fútbol Americano)

· Javier Dael Moreno Espino (Gimnasia)

· Brayan Rene Simental Bosques (Handball)

· Sergio Alberto Hernández Valdez (Hockey In Line)

· Gustavo Quezada Terrazas (Impulsor Deportivo)

· Carlos Eduardo Franco Lujan (Judo)

· Belem Julieta Velázquez Arciniega (Karate)

· Karlo Ontiveros Macías (Kick Boxing)

· Emilio Pérez Flores (Lima Lama)

· Areli Aquino Sosa (Luchas Asociadas)

· Diego Guerrero Bernal (Motocross)

· Mario Alberto Ramírez Sigala (Muay Thai)

· Anna Karina Terrazas Portillo (Porras y Grupos de Animación)

· Mauricio Gómez Páez (Racquetball)

· Denisse Alejandra Medina Salcido (Softbol)

· Fabiola Alexa Vidriezcas Vázquez (Tae Kwon Do)

· Ian Alejandro Aguirre Balderrama (Tenis de Mesa)

· Vivían Tatam Rubio (Tenis)

· Ximena Guadalupe Uribe Royo (Pentatlón Moderno)

· Jonathan Cabrera Bustamante (Volibol)

· Andrea Sulim Lira (Wu Shu







Cabe destacar que los ganadores de oro y plata serán acreedores a una beca deportiva de 5 mil pesos mensuales durante nueve meses por ser deportistas de alto rendimiento.



En la emisión de dicha convocatoria se recibieron los curriculum de alrededor de 100 deportistas locales, de los cuales 30 resultaron bronce, más oro y plata, resultado de la evaluación realizada durante 14, 15 y 16 de diciembre con la participación del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, en coordinación con la Asociación de Cronistas Deportivos Pancho Cano.



Desde la creación del Premio Municipal al Deporte “Teporaca” su objetivo principal es apoyar a través de estímulos económicos a los y las chihuahuenses en su desarrollo y promoción en el deporte, los cuales se asignan en base a su desempeño y logros en eventos nacionales federados oficiales durante el 2017. 27/01/2018