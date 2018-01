Dorados va por Soles y luego recibe a Vaqueros fecha 5 y 6, Kris y La Rana muestran el musculo Viajarán a Ojinaga y luego reciben a Vaqueros en la fecha 5 y 6 del torneo 2 y 3 de febrero respectivamente

Con tres victorias al hilo (3-1), Dorados de Chihuahua de Florentino “Tino” Chávez retomo el camino al que tiene acostumbrado a la afición, ruta ganadora en la que sin duda dos jugadores han sido claves en esta pequeña racha el MVP del año pasado Kristian Clarkson que alcanzo con su mejora en el nivel a los mejores encestadores del circuito y el animador Ramses “La Rana” Suárez, quién desde la banca sumo ante Pioneros la víspera su mejor actuación en esta temporada con 30 unidades.



El funcionamiento cada vez es mejor en Dorados, tras 4 juegos del torneo, han surgido figuras que ya demostraron su aplomo en torneos anteriores el camiseta número 21 y para la número 11, Clarkson y Suarez, MVP y La Rana anotaron entre ambos casi dos terceras partes de los puntos en el duelo más complicado de la jornada en casa y ante uno de los más poderosos y odiados rivales deportivos Pioneros de Delicias. “Kris” esta solo por debajo en puntos en el departamento de mejores encestadores de Michael Craig y Tim Picket que han sumado 114 y 107 por 104 del escolta Chihuahuense. La Rana por su parte con 9 asistencias marcha 4 en la competencia.



“Nos preparamos ahora para esta semana de entrenamiento, luego de un juego fuerte ante Delicias, para mis compañeros y para mi este duelo la victoria importante sobre Pioneros nos dejó gran sabor de boca, muy fuertes defensivamente, un rival de ida y vuelta, pero conseguimos el objetivo.



Ahora vamos por Soles ante Ojinaga, y luego en casa ante Vaqueros de Saucillo no será nada fácil no podemos hacer menos a ningún rival”, señalo la Rana apenas inicio este lunes su nueva semana de preparación 4 desde su llegada.



El inicio para la división del norte los actuales Tricampeones de la liga no fue como se esperaba, una derrota dramática en casa de los Cerveceros en el primer duelo, luego partidazos en casa ante Petroleros y Pioneros y el triunfo sin problemas en la Comarca Lagunera ante los benjamines

Industriales de Gómez Palacio Durango. “El Balance no es el mejor, pero tampoco es nada despreciable. Vamos por buen camino, y trabajaremos para estar aún mejor”, dijo el titular de la administración deportiva Gilio Maldonado “Míster Actitud”.



Chihuahua, comparte la segunda posición de la tabla con 3 rivales más en 3-1 Pioneros de Delicias, Centauros de Chihuahua, Petroleros de Camargo y los Nogaleros de Jiménez.

30/01/2018