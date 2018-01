Advierte IMSS el riesgo del cáncer de próstata se incrementa con la edad Las enfermedades más comunes en hombres son: infarto agudo al miocardio, alteraciones en la salud mental, cáncer de colon y de próstata padecimientos que se encuentran relacionadas con el sobrepeso y la obesidad

Necesario la revisión oportuna con su médico familiar

El hombre tiene mayores posibilidades de padecer cáncer de próstata a medida que envejece, y el riesgo se incrementa si cuenta con antecedentes familiares y presenta factores de riesgo para su desarrollo, advirtió el coordinador auxiliar en Gestión Médica de la Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, doctor Luis Madrid Alonso Madrid Calderón.



Señaló que entre los síntomas más comunes de esta enfermedad, destacan la necesidad urgente de orinar y aumento de veces que se debe de hacerlo por día; la necesidad de ir al baño por la noche, así como dificultad para empezar a orinar.



Por lo anterior, exhortó a la población masculina a someterse a exámenes médicos de forma frecuente, tras destacar que los síntomas de este padecimiento pueden tardar años en manifestarse.



En ese sentido indicó que por lo general la enfermedad puede manifestarse mediante alteraciones al momento de orinar, dolor frecuente en la parte baja de la espalda, dificultad para una vida sexual plena e incluso expulsar sangre en la orina o en el semen.



No obstante, el funcionario precisó que estas alteraciones no siempre implican la existencia de cáncer, de ahí la importancia de acudir con regularidad a revisión con el médico.



Precisó que a pesar de la evolución lenta de la enfermedad y de la manifestación tardía de sus síntomas, el cáncer de próstata puede diagnosticarse mediante pruebas médicas, ya sea a través de una revisión proctológica (tacto rectal) o un análisis de sangre especial, lo cual puede detectar la enfermedad antes de que los síntomas se presenten.



Añadió que uno de los métodos es el examen rectal digital, mediante el cual se detecta la presencia de alguna área irregular o dura que podría ser indicio de cáncer. Ésta a pesar de ser incómoda es una prueba rápida e indolora.



Otro estudio más definido es a través de una ecografía transrectal, ya que se crea una imagen de la próstata en una pantalla de vídeo en la que se podrán detectar pequeños tumores, dijo.



Señaló que para confirmar o descartar el cáncer de próstata es necesaria una biopsia de próstata, este es el análisis adecuado para analizar tejido celular, prueba fidedigna para realizar un diagnóstico certero y confiable.



El médico destacó que si el cáncer se detecta en su primera fase, cuando todavía se encuentra dentro de la próstata, el paciente puede tener una larga expectativa de vida. El tratamiento del cáncer de próstata depende básicamente de la evolución de la enfermedad.



Refirió además que existen diferentes procedimientos para tratarlo, que pueden ser con hormonoterapia o bien procedimiento quirúrgico, sin embargo, enfatizó que para no llegar a tratamientos que pudieran resultar dolorosos, lo más recomendable es la detección a través de la revisión periódica. 30/01/2018