Reitera Liliana Ibarra su compromiso con víctimas de Salvacar

Con motivo de la entrega del Memorial de "Villas de Salvarcar" por parte de la COESVI, con motivo de la conmemoración del octavo aniversario de tan lamentable hecho para Ciudad Juárez, llevado a cabo en la Calle Villa del Portal No. 1310 en el Fraccionamiento Villas de Salvarcar, La Diputada para el Distrito 09 Liliana Ibarra, manifiesto que continúa realizando acciones que trascienden en beneficio de las víctimas.



Detalló que aun en el mes noviembre del año pasado presentó ante el Pleno del Congreso del Estado un Exhorto al Presidente de la República Enrique Peña Nieto, al igual que al Procurador General de la República Alberto Elías Beltrán y diversas autoridades, para que se diera seguimiento e informaran al H. Congreso del resultado de las investigaciones realizadas por este orden de gobierno, y las que se encuentran aún en proceso, respecto de la masacre de “Villas de Salvarcar”.



La legisladora pidió los resultados de las investigaciones en donde fallecieron 16 adolescentes y jóvenes la mayoría pertenecientes a su distrito, al igual para informaran a detalle de las acciones realizadas y las tendientes a esclarecer los hechos por delincuencia organizada.



Manifestó la diputada del PAN que su interés es para hacerles saber a las víctimas directas, indirectas y potenciales de estos hechos, que no están solos, que tienen una voz en el Congreso del Estado que continúa cuestionando y exigiendo a las autoridades encargadas de procurar y de impartir justicia, para que informen los resultados a los que los juarenses tenemos derecho, porque esto, aun duele a todo Juárez.



Señaló su interés en que a las víctimas del distrito que ella representa, les sean tramitadas de inmediato las indemnizaciones a las que tienen derecho y las cuales fueron materia de debate para el presupuesto asignado este año otorgado a la Coordinación Ejecutiva de Atención a Víctimas en el Estado, y desde luego partiendo de las capacidades presupuestales de la misma, siendo significativo el esfuerzo de este Gobierno en resolver la indemnización para las víctimas.



Por último, lamento el hecho de no haber sido convocada para acompañar a las víctimas de su Distrito en la entrega del Memorial realizado por parte de COESVI, no obstante, continuara realizado desde su trinchera el trabajo para pugnar por justicia para los Juarenses. 30/01/2018