Con ayuda del ISSSTE, Berenice venció al cáncer en su infancia y hoy ha logrado formar una familia La Clínica de Sobrevivientes de Cáncer Infantil del ISSSTE, pionera en México para atender secuelas, rehabilitar y reintegrar a los pacientes a la sociedad.

Supera ISSSTE media nacional de sobrevivencia en cáncer infantil; siete de cada diez pacientes vencen al cáncer pediátrico.

Se ha logrado agilizar la canalización de niños y jóvenes con sospecha de cáncer al Centro Médico Nacional 20 de Noviembre de 120 días a siete días.



El ISSSTE presentó la Conferencia de Caso Médico Sobresaliente de Berenice, de 21 años residente de la comunidad rural El Chauz, del municipio de La Huacana, en Michoacán, quien narró cómo su infancia y adolescencia se vio interrumpida abruptamente por cáncer germinal de ovario a los 14 años y gracias a la detección y tratamiento oportunos que recibió de especialistas del Hospital Regional de Morelia, del Servicio de Oncología y la Clínica de Supervivientes a Cáncer Pediátrico del Centro Médico Nacional (CMN) “20 de Noviembre”, logró vencer la enfermedad y cumplir sus sueños de estudiar y formar una familia.



La Dra. Farina Esther Arreguín González, Jefa de Oncología Pediátrica y titular de la Estrategia Nacional Clínica de Supervivientes a Cáncer Pediátrico del ISSSTE, informó que en el Instituto el promedio de sobrevivencia supera la media nacional y se logra salvar la vida a 66% de los pacientes.



Esta mejora, añadió, se ha logrado gracias a la detección y atención oportunas que se han conseguido con campañas de información a padres de familia en las Estancias de Bienestar y Desarrollo Infantil (EBDI), capacitación en identificación de síntomas de sospecha de cáncer a médicos generales y a la agilización del tiempo de referencia de los pacientes de sus unidades médicas al Servicio de Oncología del CMN “20 de Noviembre”, que se redujo de 120 días a tan sólo una semana para que los pacientes lleguen al centro de atención especializado.



Bere es una de las 174 pacientes atendidos con abordaje multidisciplinario de vanguardia en esta Clínica, única de su tipo en México, cuyo objetivo “es después de curar el cáncer, detectar secuelas físicas, sicológicas y sociales en los pacientes y rehabilitarlos para que sean adultos saludables y productivos, ya que 90% de los sobrevivientes llegan a presentar una o más secuelas ocasionadas por la enfermedad y los tratamientos”.



Por su parte, Berenice Pineda Torres, acompañada por sus médicos tratantes, por su esposo José Abraham Torres y su pequeño hijo Joel de tres años de edad, manifestó su agradecimiento por la calidad de la atención que ha recibido: “Estoy muy orgullosa del ISSSTE porque ahí todos te atienden, no te dejan sola y están al pendiente. Porque gracias a Dios y mis doctores tengo a mi hijo, gracias al Instituto estoy viva”.



La joven dijo que todo empezó cuando estudiaba la secundaria y un día, tras regresar de una fiesta, de manera inesperada su abdomen empezó a hincharse en forma alarmante, estaba estreñida y presentaba fuertes cólicos, nunca imaginó que este suceso terminaría siendo cáncer, que tendría que someterse a quimioterapia y perder su larga cabellera y que en los momentos más críticos la asaltaría el temor de no poder tener hijos.



Arreguín González explicó que los padecimientos oncológicos son la primera causa de muerte por enfermedad en la edad pediátrica y los tumores de células germinales, grupo al que pertenece el teratoma inmaduro o cáncer de ovario que presentó Bere, constituyen cerca del 3% de los padecimientos oncológicos que afectan a los infantes, pero en el rango de edad de 15 a 19 años su incidencia aumenta al 14%.



En su oportunidad, el Dr. José Antonio Soto Gómez, Coordinador de Cirugía del Hospital Morelia, afirmó que en el caso de Bere la sospecha diagnóstica y la intervención quirúrgica oportuna y de emergencia que implicó la extracción de la vesícula y de la tumoración adherida al ovario izquierdo, fueron decisivos para un buen pronóstico, pues la cirugía es la piedra angular del tratamiento, seguido de quimioterapias. A Bere, por ser menor de edad se le aplicó una técnica quirúrgica conservadora para preservar su fertilidad, en la que no se tocaron el útero ni el ovario derecho, por lo que en su momento pudo emrazarse.



A su vez, María Elena Rosas Zúñiga, trabajadora social integrante de la Clínica de Sobrevivientes Pediátricos de Cáncer del CMN “20 de Noviembre”, resaltó que el trabajo con los adolescentes y familiares afectados por esta enfermedad es muy sensible por la etapa de cambios y búsqueda de identidad, “con Bere trabajamos para que superara su rebeldía, viviera su duelo y la preocupación de perder el cabello y conseguimos que se reincorporara inmediatamente a la escuela, gracias a que cuenta con una familia funcional que la apoyó con afecto, disciplina y límites, conseguimos su apego al tratamiento”. La terapia incluye a la familia para que puedan apoyar a los infantes que padecen cáncer.



Por último, la Subdirectora Médica del Hospital Regional de Morelia, Dra. Elísea Torres Vázquez, enfatizó la importancia de contar en el ISSSTE con un sistema coordinado de referencia y contrarreferencia de pacientes, precisó que el Hospital Regional Morelia ofrece servicios en 27 especialidades médicas y 20 quirúrgicas, a una población amparada de 476 mil 846 derechohabientes a quienes proporciona semestralmente 69 mil 469 consultas de especialidad, 15 mil 461 consultas urgencias y 3 mil 640 cirugías; servicios que benefician a derechohabientes de los estados de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Nayarit y Michoacán.

30/01/2018