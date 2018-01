Inicia Gobierno Municipal ciclo de conferencias para la prevención de la violencia

Gobierno Municipal a través del Instituto Municipal de las Mujeres (IMM), por invitación del DIF Estatal, dio inicio a un ciclo de conferencias a partir de la preocupación por las mujeres y sus familias que viven en condiciones de violencia.



El IMM trabaja por emprender acciones encaminadas a la erradicación, prevención y atención de la violencia, en cualquiera de las modalidades en que ésta se presente, así como promover la equidad e igualdad sustantiva entre hombres y mujeres.



El objetivo es sensibilizar a la ciudadanía de que la violencia comienza en casa, así como la paz, destacando y promoviendo la responsabilidad de cada uno por erradicarla, hacer conciencia de que la eliminación de la violencia se debe hacer a nivel individual, en las familias y en los espacios públicos, además de informar sobre las acciones que pueden llegar a convertirse en conductas nocivas y que vulneran la dignidad de las personas.



Las pláticas que se estarán impartiendo son las siguientes:



De la violencia a la paz

Derechos Humanos

Dignidad de la persona

Igualdad sustantiva y equidad de género

Lenguaje incluyente y no discriminación

Violencia digital, hostigamiento y acoso sexual

La equidad se vive en familia

El duelo.

La persona más influyente.



Iniciando el 29 de enero punto de las 9:00 de la mañana en las instalaciones del Museo Semilla con el tema de violencia digital, al que atendieron alrededor de 400 jóvenes de secundaria.



El Instituto Municipal de las Mujeres (IMM) es un organismo descentralizado del Gobierno Municipal, pone a disposición de instituciones públicas y privadas interesadas en recibir información sobre estas actividades encaminadas a la erradicación de la violencia, sus distintas pláticas y talleres, además sus diferentes servicios, de lunes a viernes, en un horario de 9:00 am a 3:00 pm., comunicarse al 072 Ext. 2604, o bien, acuda a la calle 4a No. 2411 en la zona Centro. 30/01/2018