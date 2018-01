Inicia programa para la Protección y Promoción de la Salud Mental en tu Escuela *Se impactará a más de 7 mil estudiantes de 19 secundarias

El Gobierno Municipal, a través del Centro de Atención y Prevención Psicológicas (CAPPSI) inició el Programa para la Protección y Promoción de la Salud Mental en tu Escuela, el cual beneficiará a más de 7 mil alumnos de 19 secundarias con la presencia de un psicólogo especializado en hacer detecciones de riesgos y brindar atención psicológica, además de trabajar con los padres de familia y maestros.



En el marco del Día Escolar de la No Violencia y la Paz, celebrado este 30 de enero, se dio el arranque oficial de este programa, cuyo objetivo principal es acercar la salud mental a las y los adolescentes del nivel básico, poniendo a disposición de los planteles un terapeuta con experiencia de detección de factores de riesgo y atención de los mismos.



Durante el evento, realizado en la Secundaria Técnica No. 57, se dio a conocer que el programa incluirá a 19 secundarias: las federales 1, 3, 5, 11, 12, en ambos turnos y 8, 9 y 15 en el turno matutino; y las Técnicas 32, 57, en ambos turnos y la 72 turno matutino, así como la Estatal 3023 turno matutino.



El Programa para la Protección y Promoción de la Salud Mental en tu Escuela estará vigente en dichos planteles educativos, desde esta fecha y hasta que concluya el ciclo escolar 2017-2018, y tanto las detecciones como las consultas psicológicas que se darán en las escuelas, no tendrán ningún costo para los alumnos que reciban la atención, además de que, aquellos que resulten con factores de riesgo alto, tendrán seguimiento a través de trabajadores sociales para la elaboración de proyectos de vida.



Además de la detección de factores de riesgo a través de tamizajes y la consulta psicológica, el programa comprende talleres de crianza positiva para los padres de familia y talleres de manejo de estrés y orientación consejería para el personal docente.



El director de la Secundaria Técnica 57, Joel Urías, resaltó que este programa realizado el año pasado tuvo mucho éxito en varios planteles del Municipio y destacó “el programa viene a apoyarnos, viene en auxilio de nosotros para que seamos más fuertes como sociedad, hay que cambiar lo que está afuera, para bien, para que ustedes puedan caminar y sean una generación cambiada, que ayude a las generaciones que vienen”, finalizó. 30/01/2018