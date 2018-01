Resultados de búsqueda Guanajuato apoya a Corral y marcha contra la corrupción Chihuahua no se dobla, le dicen guanajuatenses al Gobernador Javier Corral durante caminata de 3 kilómetros y medio en León

León, Guanajuato.- El pueblo guanajuatense no se quedó atrás y abrazó la lucha contra la corrupción que encabeza el Gobernador de Chihuahua, Javier Corral Jurado y la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor que hoy llegó a esta capital, luego de 2 mil 670 kilómetros recorridos.



Durante la marcha por la dignidad que inició en el Polideportivo, el Gobernador Javier Corral fue acompañado por tres presidentes estatales de partidos políticos en Guanajuato: el exsenador Humberto Andrade, del Partido Acción Nacional; Baltazar Zamudio, del Partido de la Revolución Democrática y Ariel Rodríguez, del Partido Movimiento Ciudadano.



También participaron la diputada local por León, Lidia García, el diputado y coordinador de fracción, Héctor Jaime Ramírez, así como la secretaria de Desarrollo Municipal de Chihuahua, Rocío Reza Gallegos.



En esta ocasión, el recorrido de la caminata fue de casi 3 kilómetros y medio, desde el Boulevard Adolfo López Mateos, hasta la explanada del Arco Triunfal de la Calzada de los Héroes.





Durante el recorrido, el nutrido contingente no dejó de corear la arengas que ya son del dominio público: “No que no, sí que sí, ya llegamos hasta aquí”, “por nuestra dignidad, estamos con Corral”, “César Duarte, regresa, lo que te llevaste”, “Corral amigo, el pueblo está contigo”, “no está solo, no está solo”, “extradición, extradición”, “ de Juárez a León, contra la corrupción”, “Corral hermano, León te da la mano”, Chihuahua, hermano, Guanajuato te da la mano”, “Chihuahua no se dobla”, “unidos con valor, contra la corrupción”, por citar algunas. 30/01/2018