Ante falta de respuesta de la Federación habrá otra etapa de acciones El Gobernador Javier Corral anunciará la estrategia cuando arribe el próximo domingo a la Ciudad de México

Consideró que el Gobierno Federal ha desestimado las demandas e importancia del movimiento

León, Guanajuato.- Con su falta de respuesta, el Gobierno Federal ha desestimado las demandas y la importancia del movimiento de la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor y el combate a la corrupción, señaló el gobernador Javier Corral Jurado y anunció que cuando arribe a la Ciudad de México, dará a conocer la segunda parte de esta serie de acciones.



“El domingo próximo vamos a anunciar la segunda etapa de acciones de nuestro movimiento. Lo haremos en el Hemiciclo a Juárez, a la 1:00 de la tarde, en un acto cívico y anticipo que habrá una representación amplia de chihuahuenses”, declaró en rueda de prensa durante su visita a la ciudad de León de los Aldama, Guanajuato.



El mandatario confirmó la presencia del sector empresarial, social, de los trabajadores, líderes de distintas organizaciones, cámaras, organismos, así como una representación de la diversidad y pluralidad étnica de Chihuahua.



“Vamos a lanzar ahí la exigencia. Nuestras dos demandas y ahí mismo anunciaremos el plan de acción de la siguiente etapa de este movimiento, que hemos lanzado para lograr el proceso de extradición (de César Duarte) conforme a la ley y el depósito de los recursos al pueblo de Chihuahua”, señaló.



El jefe del Ejecutivo enfatizó que Chihuahua ha iniciado una nueva revolución que no se libra con armas sino con ideas, porque lo que busca estrujar es la conciencia social de participación, para combatir este mal, este azote de México que es la corrupción política.



Dijo sentirse contento de estar aquí en León, ciudad de una larga tradición democrática, y aprovechó para invitar a los guanajuatenses a asistir al acto programado para el domingo en la capital del país.



“El Gobierno ha entrado en una cerrazón. Es evidente que van a escalar y nosotros siempre estuvimos claros de la lucha que iniciábamos y por supuesto que nosotros también vamos a escalar el movimiento, es muy importante hacerlo, lo que está en medio es mucho, no vamos a permitir que la esperanza que muchos mexicanos tienen en este movimiento, sucumba, al contrario, hemos despertado muchas conciencias”, indicó.



Javier Corral dijo que se trata de articular los esfuerzos de la sociedad civil, de las organizaciones ciudadanas en torno de las exigencias de combate a la corrupción, de combate efectivo a la impunidad, de transparencia, de rendición de cuentas y de búsqueda de un nuevo federalismo.



“Lo que tenemos que hacer en México todos, es organizarnos y participar, para que ahí donde se dé un caso de corrupción, sea castigado, independientemente del nivel que sea, del poder que sea, del sector social, económico, político que sea y de la transversalidad que signifique”, apuntó.



Reiteró que lo que el movimiento busca es invitar a la ciudadanía en general a no dejar pasar ningún caso de corrupción y que donde se presente un desvío de recursos públicos, la gente se organice, participe y exija castigo, sea del PAN, PRI, PRD, de Morena o de quien sea, a fin de acabar con el pacto de impunidad, puesto que ese es el gran mensaje del movimiento que Chihuahua ha iniciado. 30/01/2018