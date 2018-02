Facebook provocó otro derrumbe del bitcoin: no permitirá avisos de criptomonedas La criptomoneda vale menos de la mitad del pico que alcanzó a mediados de diciembre, lastrada por la prohibición en la red social y las nuevas regulaciones en la India que mantienen la tendencia negativa

La cotización del bitcoin se asentó este jueves por debajo de los 10 mil dólares en una nueva jornada negativa para la criptomoneda, que vale menos de la mitad de lo que valía a mediados de diciembre, cuando el furor llegó a bordear los USD 20 mil por unidad.



Desde entonces, el bitcoin ha marcado un sostenido retroceso y, aunque ya había perforado la marca de los USD 10 mil en otros momentos de enero, abrió febrero por debajo de los USD 9.200, en una pérdida de casi 10% en un día.





El precio del bitcoin retornó a valores de fines de noviembre, tras el furor de diciembre

Luego de conocerse que Facebook prohibirá los anuncios de criptomonedas en la red social, el valor sufrió un nuevo traspié que afectó a los inversionistas del bitcoin y a otras divisas digitales. Según explicó la compañía, había varios emprendimientos similares que usaban publicidad en la plataforma para aumentar la expectativa por su próximo lanzamiento, sin ofrecer el respaldo necesario.



Las pérdidas durante 2018 se acentuaron ante cada medida gubernamental que frenaba el avance de su uso, tales como las empleadas en Corea del Sur y China. Este jueves, el Gobierno de la India anunció que tomará "todas las medidas" para acabar con el uso de criptomonedas como método de pago en el país y advirtió que no las considera monedas legales.



En el camino contrario, países como Japón ya las reconoce como medio de pago, y la divisa fue legitimada el pasado diciembre al ser aceptada por vez primera en dos mercados de futuros de los EEUU, lo que aumentó su furor a fines de 2017.



La cotización en vivo según el sitio Coindesk:



$9307.03

High: $9441.19 Low: $9292.41





El bitcoin es una moneda virtual no regulada por ningún Estado ni banco central, ya que no valía más que unos pocos centavos cuando fue creada en febrero de 2009 por varios informáticos que se escondían bajo el pseudónimo de Satoshi Nakamoto. 01/02/2018