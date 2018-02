Recomienda Departamento de Bomberos extremar cuidado con calentones Recomienda Departamento de Bomberos extremar cuidado con calentones



*Los tanques de gas, por pequeños que sean, representan un riesgo potencial al encontrarse dentro de habitaciones

Debido a que aún persisten las bajas temperaturas durante las noches con motivo del arribo de diversos frentes fríos que hacen necesario calentar las viviendas, la Dirección de Seguridad Pública Municipal reitera el exhorto para que los ciudadanos tengan cuidado con el manejo de calentones para evitar incidentes que pongan en riesgo su integridad física.



Si bien las temperaturas durante el día continúan siendo agradables, durante la noche el termómetro desciende a grado tal que se hace indispensable encender los aparatos para calentar los hogares, sin embargo, hay medidas que deben tomarse en cuenta para evitar accidentes que pongan en riesgo la salud de las personas y los mismos inmuebles donde se generan.



Entre otras recomendaciones, los elementos del H. Cuerpo de Bomberos conminan a mantener fuera de la casa tanques de gas, pues por pequeños que sean, los siniestros derivados de su uso al interior dejan graves daños en las habitaciones y se pone en riesgo la integridad física de quien los opera.



Al respecto, el Gobierno Municipal hace un llamado a los chihuahuenses para atender las siguientes, tomando en cuenta que los aparatos han estado en funcionamiento por varios meses.



Recomendaciones con calentones de gas



- Revisar que se encuentre funcionando en buen estado, flama azul es señal de buena combustión.



- Las tuberías del gas deben ser de material resistente y adecuado y no flexible o plástico.



- Al colocar un nuevo cilindro, usar agua espumosa en las uniones para descartar fugas.



- De haber perros en los patios, el cilindro debe asegurarse para evitar que lo derriben.



- Mantener lejos del calor cualquier material que pueda incendiarse (Ropa, sillones, madera, etc)



- Ventilar la vivienda de manera regular para oxigenar el ambiente.



- Apagar los calentones durante la noche.



En caso de usar calentón de leña, no usar líquidos inflamables para iniciar el fuego. Es preferible usar papel periódico y astillas o madera delgada antes de introducir trozos más grandes



Ante cualquier emergencia, marcar al 9-1-1 para que elementos de bomberos y policía puedan brindar el servicio oportuno.

31/01/2018