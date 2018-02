Participarán ex haciendas de Chihuahua en centros de Fomento y Desarrollo Artesanal - Trabajará Gobierno Municipal en conjunto con Gobierno del Estado

Autoridades de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado de Chihuahua (Fodarch) realizaron un recorrido por las ex haciendas del Sauz y San José del Torreón, a fin de concretar un proyecto de inclusión del patrimonio tangible que existe en ambos inmuebles, los cuales forman parte del Gobierno Municipal.



Con la finalidad de difundir las riquezas culturales y turísticas de Chihuahua Capital, la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico del Gobierno Municipal, a través del encargado de Patrimonio Cultural y Proyectos Especiales, Francisco Barrio Mirazo, llevó a cabo un recorrido por las ex haciendas acompañado de la directora de Fodarch, Isela Martínez Díaz, para analizar la inclusión de las artesanías de las culturas Apache y Vaquera en los centros de venta y promoción artesanal en todo el estado.



Lo anterior contribuirá de manera significativa en la promoción turística de estos sitios, ya que dichos productos son testigos y herencia del pasado histórico de Chihuahua Capital.



Además, esta medida beneficiará a los artesanos de las comunidades de la región, pues sus creaciones podrán ser difundidas y comercializadas en los centros Fodarch de todo el estado.



Cabe mencionar que la ex hacienda de El Sauz alberga actualmente el único Museo de la Apachería y Vaquería en México, mientras que en la ex hacienda de San José del Torreón se realizan diversos eventos de la sociedad civil, además de estar abierta al público. 01/02/2018