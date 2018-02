Mensaje íntegro de Javier Corral en su Primer Informe de Gobierno

Chihuahua, Chih. (Especial).- Amigas y amigos paisanos, paisanos queridos, gracias por estar aquí y gracias también a quienes hoy nos siguen a través de los medios de comunicación y de las redes sociales.



Señora presidenta del Honorable Congreso del Estado de Chihuahua, diputada Diana Karina Velázquez.



Ciudadanas y ciudadanos diputados al Congreso del Estado de Chihuahua, señor presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, magistrado Julio César Jiménez Castro.



Señora y señores magistrados del Poder Judicial de Chihuahua, señoras y señores presidentes municipales que nos acompañan.



Estimado amigo y siempre bien ponderado doctor José Narro Robles, secretario de Salud del Gobierno Federal, sea usted bienvenido a Chihuahua.





Su presencia, doctor Narro, bajo el momento actual de confrontación con el Gobierno Federal, es altamente significativa, por su doble vertiente, no solo como Secretario de Estado, sino como representante personal del Presidente de la República, lo que consideramos una oportunidad para hacerle llegar, a través de Usted, al Presidente Peña Nieto, nuestra exigencia de justicia, para que se realice con eficacia y apego a derecho, la solicitud de detención con fines de extradición del ex gobernador César Duarte Jáquez y nuestra demanda de restitución inmediata, de los recursos que pertenecen al pueblo de Chihuahua.



Doctor Narro, nosotros no deseábamos este conflicto, ni lo iniciamos, ni lo queremos, pero no nos dejaron otra salida, y los chihuahuenses, el único planteamiento que no aceptaremos jamás, es el de someternos al centralismo político y fiscal del país.

Conscientes de que su presencia aquí es un signo de institucionalidad republicana, hágale también llegar al Presidente Peña Nieto, en medio de nuestras diferencias, un saludo del Gobernador de Chihuahua.



A todos ustedes que nos honran con su presencia en este recinto, y en especial a quienes han viajado desde otros municipios y otros estados, les doy las gracias por su acompañamiento en este Primer Informe de Gobierno.



Particularmente quiero destacar la presencia de un colega, gobernador de un querido vecino estado nuestro, gracias al gobernador de Durango, José Rosas Aizpuru, por estar aquí acompañándonos. Sé que lo haces en representación de todos los gobernadores del PAN, muchas gracias por eso.





Gracias a todas y a todos, realmente no pudiera mencionar a todos de una manera particular, porque haría una lista muy larga. Si quiero destacar la presencia de un amigo, ex presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PAN durante mi campaña a la gubernatura de Chihuahua, bienvenido Ricardo Anaya Cortés, gracias por estar aquí. Gracias Diego Fernández de Ceballos por estar con nosotros.



El día de hoy quiero llegar a cada uno de los hogares chihuahuenses, para darles información directa, de primera mano, sin censura o manipulación sobre las acciones del gobierno que hemos emprendido, rendir cuentas a quienes nos debemos y por quienes trabajamos con empeño y dedicación día con día.



Ha transcurrido poco más de un año de que asumí la gubernatura del Estado, que se tradujo en la oportunidad que me dio el pueblo de Chihuahua de servirles, el afrontar con enorme compromiso esta responsabilidad que me honra y que me llena de optimismo y orgullo.



Por supuesto que el trayecto no ha sido sencillo, pero hoy vengo ante ustedes con la frente en alto, con la satisfacción que nos da el haber puesto todo nuestro empeño en el impulso de un gobierno paradigmático, inclusivo, honesto y transparente.





A propósito de este Primer Informe de Gobierno, me gustaría recapitular de dónde venimos, y cómo fue que este proyecto fue esperanzador desde sus inicios, cuando nos hicimos acompañar en una gran alianza ciudadana, plural, incluyente, constructiva, que fue entonces y hasta ahora, un impulso fundamental para abrazar las mejores causas, y sobre todo para conformar un gobierno para la historia.



Desde entonces sabíamos que teníamos que hacer un enorme esfuerzo para abatir la pobreza y la marginación, abrir espacios para la participación ciudadana, para combatir la delincuencia y para acabar con la corrupción, que ha sido un lastre para el desarrollo, y un agravio para los más pobres.



Hoy puedo decir, que vamos por muy buen camino, porque en ello nos hemos abocado y nuestros esfuerzos han empezado a rendir frutos, porque estamos aquí para devolverle a los chihuahuenses el gobierno que se merecen.



Un gobierno empeñado en trabajar por su gente, en particular por quienes menos tienen, un gobierno que impulsa el respeto y la defensa de los derechos humanos, así como la inclusión de los grupos vulnerables. Somos de los estados con una agenda en derechos humanos a la vanguardia.





Un gobierno comprometido con la transparencia y el combate a la corrupción, que se ha esforzado para romper el silencio y con ello, el pacto de impunidad que tanto ha mermado el desarrollo no solo del Estado, sino del País. Un gobierno que trabaja para acabar con un régimen agotado, perdido en las corruptelas, que se ha olvidado de las y los ciudadanos, para dar rienda suelta a sus ambiciones personales y de grupo.



Un gobierno que ha logrado transversalizar los temas más apremiantes para Chihuahua, que hoy son atendidos con acierto y de manera integral en coordinación por todas las dependencias de gobierno.



Hoy, queridos y queridas chihuahuenses, con orgullo puedo decir, que a pesar de las condiciones financieras adversas, en las que recibimos el Estado, hemos hecho mucho y logrado cambios sólidos y sustanciales en beneficio de nuestra tierra.



En nuestra lucha frontal contra la corrupción política, hemos avanzado tanto, que hoy sigue sobre el pueblo de Chihuahua esa represalia emprendida por la aristocracia hacendaria, porque hemos decidido ir hasta el fondo de este cáncer que tanto lastima a México.





No podíamos hacerlo de otra manera, porque desde mi llegada a este gobierno señalé que el gran reto que teníamos en esta entidad, era romper el pacto de impunidad que atraviesa a los más disímbolos actores políticos, económicos y sociales.



Me comprometí a desmantelar el sistema de corrupción y a parar la escalada de ilegitimidad en el poder. Es por ello que no nos vamos a echar para atrás, ni a desalentar, nuestro compromiso sigue firme, hoy más firme que nunca.



Por ello es que hemos emprendido una Caravana por la Dignidad de Chihuahua, causa que ha trascendido a nuestra entidad y que ha sido arropada por la gente de los estados por los que hemos caminado.



Hoy les digo, siéntanse orgullosos de este movimiento que hemos emprendido, porque ningún presupuesto, será capaz de comprar la dignidad de nuestro pueblo, ni mucho menos nuestra plena convicción de desnudar el entramado de complicidades, que ha permitido que nuestro País permanezca estancado, que ha permitido que los pobres sean más pobres y los ricos sean más ricos.



Nuestro compromiso esta firme y no es electorero, mi responsabilidad, está en Chihuahua y con los chihuahuenses, y cada día que pasa es una enorme satisfacción y orgullo, el saberme Gobernador de esta extraordinaria tierra del Estado libre y soberano de Chihuahua.





Este informe refleja las acciones inspiradas en el ciudadano de Chihuahua, en esos valientes niños, niñas, jóvenes, hombres, mujeres y adultos mayores, que día a día impulsan este Estado hacia adelante. Son ustedes el motor de nuestro trabajo y la inspiración de este encuentro.



A los empresarios y empresarias, líderes de la sociedad civil, profesionistas, ganaderos, agricultores, maestros, maestras, estudiantes, emprendedores, doctores, en general, gente trabajadora de Chihuahua, a todos ustedes que conforman esta tierra, para ustedes va dirigido este primer informe de gobierno, con la convicción de que la transparencia de nuestras acciones mantendrá la confianza que ustedes depositaron en este proyecto.



Los logros que hoy enlistaré, se deben por supuesto en gran medida, al equipo plural y de primer nivel que conformé, y que me ha acompañado y apoyado en todo momento, un equipo, además, en donde priva la paridad de género, que trabaja día y noche por servir a Chihuahua.



A todos y todas ustedes, miembros de nuestro Gabinete legal y ampliado, les hago un reconocimiento especial y les pido que sigan firmes en su paso, pues el recorrido no es fácil y la travesía es larga.



Aún nos faltan logros por concretar, pero ya lo diría el ilustre chihuahuense, Don Manuel Gómez Morín: “Hagamos pues, en nuestro corazón, una decisión inicial, la de no apartarnos en un solo punto, del alto espíritu de trabajo común que aquí nos ha traído; de entregar lealmente nuestras propias opiniones y recibir con generosa ponderación, las que nos sean dadas; de recordar constantemente, que aquí nadie viene a triunfar ni a obtener; que solo un objetivo ha de guiarnos, el de acertar en la definición de lo que sea mejor para México.”





No tengo duda de que en este periodo al frente del Gobierno de Chihuahua hemos construido las bases firmes de un proyecto de prosperidad, que de a poco ha ido trabajando para consolidar el desarrollo de la sociedad en su conjunto.



No vamos a cejar en el cumplimiento de nuestros objetivos, por más trabas que nos pongan, por más represalias que recibamos, vamos a cumplir, con inteligencia, determinación, creatividad y tesón, todas y cada una de las promesas planteadas.



Nos vamos a empeñar a demostrarle al País, que el éxito de un gobierno de coalición es posible, y que si un gobierno se alía con la ciudadanía y camina de la mano con ella, como en esta alianza ciudadana, de la que nos sentimos muy orgullosos, todo es posible. Seguiremos adelante, unidos con valor.



A continuación, haré la presentación de las acciones, logros y avances que este Gobierno ha tenido en nuestros 5 ejes de acción, bienvenidas y bienvenidos paisanos queridos:



Eje 1: Desarrollo Humano y Social

Eje 2: Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional

Eje 3: Infraestructura, Desarrollo Humano y Medio Ambiente

Eje 4: Justicia y Seguridad

Eje 5: Gobierno Responsable



Parte III Discurso informativo Eje 1 Desarrollo humano y social



Un gobierno que procura el desarrollo humano de su población, busca que las personas tengan un nivel de vida digno proveyéndoles de las herramientas para que puedan superar sus condiciones, estas herramientas se brindan a través de la salud, de la educación, de apoyos sociales, de la cultura y el deporte. Nosotros nos propusimos ser un gobierno que priorizara a quienes más han esperado, y estamos logrando convertir a nuestro Estado en un espacio incluyente en donde todas y todos sean considerados.



Como nunca antes se pudieron dar más apoyos sociales, y esto se debe a que, como prometimos en campaña estamos eliminando “la dispersión de programas sociales,” así fue que creamos el Sistema de Información Social Integral (SISI), para el desarrollo del Padrón Único de Beneficiarios que permitirá evitar las duplicidades en la asignación de apoyos y así poder incluir a más personas en una sociedad de vida digna.



Además, por primera vez en 15 años se realizó un proceso de licitación para adquirir los paquetes de los programas alimentarios. Este proceso de compra permitió aumentar en calidad y en cantidad su contenido. Por ejemplo, el anterior programa alimentario dedicado a las mujeres embarazadas les permitía tomar 2 suplementos alimenticios al mes, ahora toman 12 suplementos al mes. Además el contenido calórico de los suplementos es mayor actualmente, para evitar desequilibrios nutricionales en los pequeños.



También, a partir del ahorro generado en el proceso de licitación, este año se aumentó en un 47 por ciento los apoyos a través del Programa de Desarrollo Comunitario, que incluyen desarrollo de gallineros familiares, granjas porcinas, huertos hortícolas, estanques piscícolas y 1 invernadero hortícola.



Cumplimos nuestra promesa de apoyar a las “madres, niños y niñas en situación de riesgo de salud, desnutrición y fallecimiento materno” , a través de los Centros Regionales de Nutrición y Albergues Maternos (CERENAM) donde atendimos mujeres embarazadas para coadyuvar al buen término del embarazo en zonas de alta y muy alta marginación, así como menores de cinco años con desnutrición.

Otros de mis compromisos durante mi toma de protesta que cumplimos durante este primer año fue modificar el concepto tradicional de los centros comunitarios, para transformarlos en Centros de Servicios Comunitarios Integrados (CSCI) para la protección física y psicosocial de los sectores sociales y personas más excluidas, así como impulsar el desarrollo infantil temprano, lo cual estamos logrando con los 3 Centros Regionales de Desarrollo Infantil con infraestructura única en su tipo en América Latina.



Éstos han sido apoyos otorgados a la población más vulnerable independientemente de su origen étnico, sin embargo, en este año hemos trabajado también durísimo en mejorar las condiciones de quienes menos pueden, que son los pueblos indígenas.



Cambiamos la abandonada Estancia Temporal indígena por otra con mejores condiciones, y a través del Programa Atención a la Población Indígena, se brindaron diversos apoyos como pasajes para transportación, servicio funerario, traslado funerario, condonación de gastos médicos y hospitalarios, trámites ante el Registro Civil, trámites de afiliación al Seguro Popular, trámites de condonación en escuelas, apoyo con intérpretes, paquetes de materiales escolares y se convino con Ferromex la expedición de 5 mil credenciales para la obtención de un subsidio sobre el costo del pasaje.



Dije en mi discurso de toma de protesta, que “en mi gobierno hablaríamos en las lenguas que representan la pluralidad étnica del Estado,” y por ello fue que implementamos el Modelo de Atención Primaria a la Salud con Pertinencia Cultural, y además, realizamos spots de radio inclusivos, grabados en diferentes idiomas originarios, así como espectaculares para difundir los derechos de los pueblos indígenas.



Otro de nuestros sujetos prioritarios son las y los Jornaleros Agrícolas Migrantes para quienes desarrollamos un Programa de Atención (PROJAM), ésta es otra de nuestras promesas cumplidas. A niños, niñas y jóvenes de familias jornaleras agrícolas se les atendió con educación Preescolar, Primaria y Secundaria dándoles además paquetes de útiles escolares.

Además, derivado del reforzamiento de las actividades de inspección a centros de trabajo agrícolas, por primera vez se presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado por explotación laboral, trabajo forzado y trabajo infantil.



Para las personas con alguna discapacidad pusimos en marcha 20 unidades de transporte adaptado y dimos 10 veces más becas para este grupo poblacional, triplicando el monto económico que recibían. También aumentamos en 26 por ciento el número de beneficiarios de pensiones para adultos mayores.

Por otra parte, hemos hecho un extraordinario esfuerzo para sacar adelante el sector salud en el estado, después de recibir los hospitales en malas condiciones, hemos invertido un total de 341 millones 80 mil 703 pesos para la rehabilitación, ampliación y equipamiento de la infraestructura en salud, esto incluye, renovación de equipamiento, mobiliario, construcción de consultorios, ampliación de áreas de urgencias y acondicionamiento de quirófanos.



Instalamos aulas en hospitales, pusimos en marcha Prevemóviles y se reactivaron cinco unidades médicas móviles para garantizar la salud a zonas del Estado de difícil acceso. A pesar de los obstáculos que hemos enfrentado, la red de rehabilitación ha beneficiado a 53.3 por ciento más personas que antes. Y Chihuahua vuelve a liderar rankings nacionales en aspectos positivos, pues nos hemos convertido en líderes nacionales en e-health o Telesalud. Convertimos de esta forma “la creatividad en salud y la tecnología en proximidad.



En materia educativa, las acciones han sido decididas, pagamos el adeudo con 23 mil estudiantes que no habían recibido su beca de manutención, se abrieron 21 bibliotecas en preparatorias estatales, y se construyeron y rehabilitaron 226 planteles educativos, beneficiando a 135 mil 657 alumnas y alumnos.



Es pertinente recordar, que en campaña nos comprometimos a “construir y difundir oportunidades que alejaran a los niños, niñas y jóvenes del crimen”, por eso es que este año, a través de 16 organizaciones de la sociedad civil, se llevaron a cabo 25 campamentos de verano en colonias ubicadas en zonas de atención prioritaria, con el fin de disminuir factores de riesgo, así mismo, apoyamos la extensión de la jornada escolar en educación básica con programas de nutrición, actividades artísticas, deportivas y recreativas con la convicción de que la escuela puede tener un papel en la comunidad que vaya más allá de la contribución educativa formal, así como en el afán de prevenir situaciones de riesgo como adicciones, afiliación a grupos violentos, embarazo precoz, fracaso y deserción escolar.



Es por ello fundamental señalar que, en este esfuerzo de reconstrucción del tejido social, hemos apostado por la cultura y el deporte. El mantenimiento a las instalaciones deportivas de Gobierno del Estado se ha incrementado en un 550 por ciento, mientras que del lado cultural, logramos desplegar con éxito la Feria del Libro Chihuahua, el programa estatal Música en mi Escuela, el Festival Internacional de Jazz en la Frontera, la Muestra Estatal de Teatro, y el Festival Internacional Chihuahua (FICH) que en esta edición dio atención especial a públicos vulnerables, tales como centros comunitarios, Centros de Readaptación Social y Centros de Readaptación Social para Adolescentes Infractores.



Nos hemos realmente empeñado en desplegar programas sociales con eficacia, así como por garantizar la salud y la educación al mayor número de personas en el Estado, en este esfuerzo por proveer un nivel de vida digno para todos y todas las Chihuahuenses no cejaremos, el reto es mayúsculo, pero seguiremos trabajando.



Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional



En materia educativa, las acciones han sido decididas, pagamos el adeudo con 23 mil estudiantes que no habían recibido su beca de manutención, se abrieron 21 bibliotecas en preparatorias estatales, y se construyeron y rehabilitaron 226 planteles educativos, beneficiando a 135 mil 657 alumnas y alumnos.



Es pertinente recordar, que en campaña nos comprometimos a “construir y difundir oportunidades que alejaran a los niños, niñas y jóvenes del crimen”, por eso es que este año, a través de 16 organizaciones de la sociedad civil, se llevaron a cabo 25 campamentos de verano en colonias ubicadas en zonas de atención prioritaria, con el fin de disminuir factores de riesgo, así mismo, apoyamos la extensión de la jornada escolar en educación básica con programas de nutrición, actividades artísticas, deportivas y recreativas con la convicción de que la escuela puede tener un papel en la comunidad que vaya más allá de la contribución educativa formal, así como en el afán de prevenir situaciones de riesgo como adicciones, afiliación a grupos violentos, embarazo precoz, fracaso y deserción escolar.



Es por ello fundamental señalar que, en este esfuerzo de reconstrucción del tejido social, hemos apostado por la cultura y el deporte. El mantenimiento a las instalaciones deportivas de Gobierno del Estado se ha incrementado en un 550 por ciento, mientras que del lado cultural, logramos desplegar con éxito la Feria del Libro Chihuahua, el programa estatal Música en mi Escuela, el Festival Internacional de Jazz en la Frontera, la Muestra Estatal de Teatro, y el Festival Internacional Chihuahua (FICH) que en esta edición dio atención especial a públicos vulnerables, tales como centros comunitarios, Centros de Readaptación Social y Centros de Readaptación Social para Adolescentes Infractores.



Nos hemos realmente empeñado en desplegar programas sociales con eficacia, así como por garantizar la salud y la educación al mayor número de personas en el Estado, en este esfuerzo por proveer un nivel de vida digno para todos y todas las Chihuahuenses no cejaremos, el reto es mayúsculo, pero seguiremos trabajando.



Economía, Innovación, Desarrollo Sustentable y Equilibrio Regional



Un Estado próspero, es un lugar en donde todas y todos puedan disfrutar del progreso, esto es lo que estamos construyendo en Chihuahua a través del despliegue de una estrategia económica que nos ha ayudado a aumentar el número de empleos con un crecimiento del 4.6 por ciento de acuerdo con las cifras del Instituto Mexicano del Seguro Social. Con mucho orgullo podemos decir, que Chihuahua es el primer lugar nacional en personal ocupado dentro del sector industrial de exportación.



Una de nuestras promesas en materia económica fue que seríamos un gobierno “facilitador del florecimiento de las inversiones y los negocios” y hemos cumplido, actualmente generamos políticas públicas para que nuestros empresarios, nacionales y extranjeros, inviertan en igualdad de condiciones eliminando la discrecionalidad en el otorgamiento de incentivos para asegurarnos que exista un piso parejo.



Es así que al tercer trimestre del 2017 se logró una inversión extranjera directa de 1,468 millones de dólares colocándonos en el tercer lugar nacional, superados solamente por el Estado y Ciudad de México, según datos de la Secretaria de Economía Federal. La inversión extranjera directa (IED) aumentó un 6.4 por ciento respecto del año anterior. Esto quiere decir que cada vez más empresas internacionales comienzan a voltear hacia Chihuahua con confianza para empezar aquí inversiones permanentes. Este es el clima que hemos generado en materia económica, un clima de confiabilidad, transparencia y certeza.



En materia de micro financiamiento duplicamos el monto de apoyos para emprendedores creando y mejorando cinco programas : Financiamiento para el Desarrollo del Estado de Chihuahua (FIDECHIH); Programa de Financiamiento para el Desarrollo de la Heroica Ciudad Chihuahua (FIDEJRZ); Programa de Impulso Económico de Chihuahua, en alianza con Nacional Financiera (NAFIN); Programa de Financiamiento para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres en el Estado de Chihuahua (FIDEMUJERES), y en alianza con la Secretaría de Desarrollo Social se conformó el fondo para el Programa de Economía Social e Inclusión Productiva, sumando un total de 384 millones de pesos destinados a crear, escalar y desarrollar micro y pequeñas empresas 100 porciento chihuahuenses.



Uno de estos programas, el Fondo de Inclusión Productiva y Economía Solidaria se creó específicamente para apoyar los proyectos productivos de las personas en condiciones de vulnerabilidad.



En el sector minero, se impulsaron proyectos de inversión por un monto de 260 millones de dólares en construcción, expansión y exploración en el estado.



Respecto a innovación para la competitividad, Se logró el saneamiento del Fondo Mixto CONACYT-Gobierno del Estado de Chihuahua para el desarrollo de proyectos de infraestructura científica –tecnológica como es la construcción del Centro de Investigación e Innovación en Tecnologías Avanzadas (CIITA) en Ciudad Juárez.



Implementamos el Programa Chihuahua Innova, que busca impulsar el ecosistema emprendedor en el estado, y dimos todo nuestro respaldo no sólo a los jóvenes emprendedores, sino también a los jóvenes estudiosos, porque otorgamos becas para estudiar en el extranjero doctorados y maestrías en Canadá, Austria, Gran Bretaña, Estados Unidos, Alemania, Holanda, Francia, España y Bélgica.



Un gran logro es que el 70 por ciento de los egresados de los programas de capacitación declararon mejoras en sus condiciones laborales.



Se otorgaron apoyos para la constitución legal de cooperativas y microindustrias, y 365 micro y pequeñas empresas de diferentes sectores fueron apoyadas para participar en ferias y exposiciones comerciales para la exhibición de sus productos.



En cuanto a las acciones logradas en la actividad que nos ha caracterizado como Estado, y que nos ha dado identidad por tantos años, que es el sector rural, a mucha honra decimos que tenemos los primeros lugares a nivel nacional de producción de alfalfa verde, algodón hueso, nuez, manzana, avena forrajera, así como en exportación de ganado en pie al mercado americano.



Como nunca hemos apoyado a proyectos productivos, por ejemplo con el Programa AgroCrece, y sobre todo, dimos especial cuidado y seguimiento a las solicitudes de apoyo de las comunidades indígenas o vulneradas, 76 comunidades alejadas de difícil acceso pudieron acceder al Programa de Concurrencia con Entidades Federativas 2017. Se recorrieron los municipios de Bocoyna, Batopilas de Manuel Gómez Morín, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Madera, Temósachi, Urique u Uruachi. Donde las principales demandas presentadas fueron de animales de tiro, equipo de labranza y protección parcelaria con cerco de alambre de púas.



Cumplimos nuestra promesa de “instalar el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Chihuahua” como un foro importante para generar acuerdos en conjunto con las y los productores, y las organizaciones campesinas. Con esto y las visitas continuas de los funcionarios públicos se avanza hacia la eliminación de la discrecionalidad en la atención del sector rural, para incluir desde productores de temporal, hasta miembros de cualquier organismo, sin descuidar a los productores y productoras de cada región.



Prometimos elaborar un “convenio con el Centro Internacional del Mejoramiento de Maíz y Trigo” y lo cumplimos en este primer año, así se logró sentar las bases de la capacitación técnica en métodos de selección de semillas criollas y post cosecha de granos básicos. Con miras a desarrollar un proyecto de innovación agrícola sustentable que genere los bancos de semillas para el Programa de Reserva de Granos Nativos.



Un tema primordial para el sector rural es fortalecer la sanidad e inocuidad y trazabilidad de los productos y subproductos agropecuarios y forestales, en este sentido prometimos “reforzar a corto plazo las acciones de sanidad animal para la erradicación de las enfermedades” y lo hicimos. Esta Administración ejecutó una inversión por 18 millones 948 mil 432 pesos para infraestructura y equipamiento. Por ello se fortalecieron las campañas zoosanitarias que permiten una mayor eficiencia en la producción de los hatos ganaderos.



Además, se estableció el Programa de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, que facilita la exportación al establecer las medidas de control y seguimiento necesarias para elevar el nivel de inocuidad y calidad de las unidades de producción agrícola, así mismo se expidió el Protocolo para la Inspección y Análisis de la Calidad e Inocuidad de la Leche, y se instaló la Unidad de Inteligencia Sanitaria.



Cabe decir que también se trabajó en la construcción y rehabilitación de caminos rurales de terracería y de cosecha de difícil acceso para la población, en 49 municipios, algunos de ellos anteriormente incomunicados.



En materia de desarrollo sustentable y apegado a los derechos humanos se logró atraer al estado una inversión de más de 640 millones de dólares de Estados Unidos, España y Nacional para desarrollar granjas solares fotovoltaicas.



Se focalizó el fomento de la agricultura de autoconsumo en grupos de población rurales en condiciones de pobreza y pobreza extrema y se incentivó a las unidades de producción familiar en localidades rurales de alta y muy alta marginación.



Me da mucha alegría decir y cerrar con esto este apartado, que en el caso del Aeropuerto Barrancas del Cobre, se dio cumplimiento a la sentencia de amparo, mediante la constitución del fideicomiso de pago a la comunidad indígena por 65 millones de pesos, por lo que se liberó el inmueble de esta contingencia legal.



Eje 3 Infraestructura, Desarrollo Urbano y Medio ambiente



Buscar el desarrollo es trabajar para que el mayor bienestar llegue a la mayor población posible, para esto es fundamental el despliegue y mantenimiento de la infraestructura en el estado. Por ello es que la construcción y conservación de las vías terrestres de la red carretera estatal es una de las inversiones más importantes del Gobierno del Estado para detonar el desarrollo regional.



Se han invertido 1 mil 574 millones 976 mil pesos en la construcción, ampliación, modernización y conservación de carreteras, caminos y puentes en todo el territorio estatal.



Las carreteras con mayores daños y de atención inmediata fueron: Cuauhtémoc - Álvaro Obregón, EC. Kilómetro 50 (Cuauhtémoc –Soto Máynez) - La Quemada, Álvaro Obregón - Ojo de la Yegua, Álvaro Obregón - Soto Máynez y Cuauhtémoc – Carichí.



El desarrollo regional, debe además tomar en cuenta las peculiaridades, características y necesidades de cada zona en nuestro estado, y así lo hemos hecho, para incrementar la calidad de vida de los pobladores de comunidades vulneradas mejoramos vías de comunicación terrestre. En coordinación con los Ayuntamientos, construimos terracerías a nivel base en los municipios de Santa Isabel, Madera, Camargo y Chihuahua, beneficiando a 11 mil 956 habitantes.



Asimismo, en coordinación con los municipios, atendimos la red de caminos rurales municipales para beneficiar a poblaciones vulneradas, logramos atender el 97 por ciento de estas peticiones. Además, realizamos obras en 38 municipios que fueron kilómetros de rastreo y rehabilitación de caminos, así mismo en 12 municipios mejoramos caminos con revestimiento para aumentar su vida útil y contribuir a mejorar la calidad de vida de 40 mil 699 habitantes.



Creamos un equipo multidisciplinario y multisectorial denominado Comité de Inversión Pública para vincular a distintas áreas de gobierno en la planeación para el desarrollo del estado, conformado por los titulares de la Coordinación Ejecutiva de Gabinete, la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, la Secretaría de Desarrollo Municipal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, la Junta Central de Agua y Saneamiento y Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. El Comité se conformó para priorizar y dar seguimiento a los proyectos de inversión e infraestructura de la administración pública. Esto dado que anteriormente las decisiones respecto a inversión pública se realizaban de manera subjetiva dependiendo de las acciones que una persona consideraba necesarias de manera unilateral.



Ahora se trabaja con este grupo colegiado para darle certeza a los procesos de asignación de los recursos públicos de manera transparente y honesta.



Otro gran logro ha sido que en cada una de las adquisiciones y licitaciones que han sido convocadas se cuenta con testigos sociales.



Por otra parte, la administración del agua, líquido vital, ha mejorado considerablemente. La disponibilidad de este recurso hídrico es básico y fundamental para el desarrollo de cualquier actividad, sobre todo en nuestra querida tierra que tiene un limitado acceso al agua de lluvia y temperaturas extremas a lo largo del año.



Es por ello por lo que la presente Administración Estatal ha puesto en marcha el Plan Estatal Hídrico 2040 en conjunto con la sociedad, ésta es otra de nuestras promesas de campaña cumplidas. El diagnóstico se realizó a través de exposiciones y discusiones frente a especialistas, líderes comunitarios y ciudadanía en general, se realizaron dos eventos estatales y cuatro regionales en los llamados foros de consulta.



Como parte del Plan Estatal Hídrico 2040, se contrató al Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, para elaborar tres diagnósticos relacionados con programas de obras, estudios y acciones a realizar en el corto, mediano y largo plazo, en materia de agua potable, alcantarillado, drenaje, drenaje pluvial, saneamiento e incremento de eficiencias de organismos operadores de las regiones de Cuauhtémoc, Delicias y Jiménez.



Es también, un logro importante, el que hayamos logrado el equilibrio financiero del sistema de administración del agua en el estado, que generó 770 millones de pesos para inversión. Hoy el 42 por ciento de los usuarios pagan menos o lo mismo que en el año 2016. Estos beneficios llegan principalmente a la población más necesitada y vulnerable.



Así pues, el Programa Justo Ajuste se gestó en respuesta a una realidad que era necesario afrontar y resolver: la existencia de adeudos con rezagos con cantidades impagables. La continuidad en la práctica de consumo semi clandestino de agua nos ha afectado a todos y todas por tres razones: primero por el abuso, segundo por permitir que unos paguen y otros no, y tercero, porque abre la puerta a la manipulación político-electoral sobre el acceso al agua, especialmente en colonias de escasos recursos. Fue así que, a través de este programa, se ofreció la oportunidad para que cerca de 250 mil familias en todo el estado regularizaran su situación.



Es también muy importante mencionar los esfuerzos que realizamos para consolidar un desarrollo urbano sustentable. Con la intención de disminuir los niveles de inseguridad y crear ambientes propicios para la sana convivencia social y la recreación familiar, se inauguró la primera etapa y se comenzó la construcción de la tercera etapa del Parque Lineal Las Torres ubicado en el Fraccionamiento del Mezquital en Ciudad Juárez. La primera etapa tuvo una inversión de 6 millones 500 mil pesos, y la tercera etapa representó una inversión de 3 millones 550 mil 608 pesos. Esta obra consta de canchas de futbol rápido y basquetbol, areneros para juegos infantiles, gimnasio exterior, áreas sombreadas de convivencia, explanada central, servicios sanitarios, andador perimetral arbolado y estacionamiento.



Así mismo, para honrar la memoria de las víctimas de Salvárcar, así como para ofrecer una disculpa pública a sus familiares, se construyó el Oratorio en Villas de Salvárcar, en el espacio que ocupaba la vivienda donde, en enero de 2010, perecieron 15 jóvenes a manos del crimen organizado. El pasado martes entregamos este oratorio a sus familiares.



Uno de los aspectos más importantes para un desarrollo urbano sustentable es el transporte, por eso es que debemos resaltar las exitosas gestiones que hemos tenido y que nos han permitido mejorar este servicio público. En ese sentido, al inicio de la administración encontramos un desbalance entre la demanda y oferta de transporte, debido a una falta de inversión para el mantenimiento de las unidades. Gracias a una efectiva coordinación gubernamental y del dialogo transparente y abierto con los operadores del transporte urbano, se logró poner en marcha la primera etapa de renovación 50 unidades nuevas.



Así mismo, se ha logrado un sustancial avance de la mejora del servicio y percepción en la ciudadanía al disminuir los tiempos de espera de diez a dos minutos y medio reintegrando unidades a la operación que habían causado baja por descomposturas. A su vez, la infraestructura de la troncal ha sido intervenida para su recuperación con la alineación de las labores de Operadora de Transporte Vivebús y el Departamento de Transporte Integrado en cuestiones de seguridad y limpieza de las estaciones.



En materia medio ambiental, estamos convencidos de que una cultura a favor de la ecología y de respeto a la biodiversidad es fundamental para el pleno desarrollo de una sociedad. Por ello es que este año impartimos talleres infantiles para promover estos valores medioambientales.



Entregamos 42 mil 967 árboles a instituciones educativas a través del Programa de Reforestación al Sector Educativo, así como con el Programa de Reforestación Eco-Productiva para comunidades de la sierra, en el cual se busca que los frutos puedan ser aprovechados para consumo o para su comercialización en apoyo de la economía familiar.



Así mismo, en conjunto con el Congreso del Estado, se realizó el proceso de actualización de la Ley de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente del Estado de Chihuahua, así como se presentó ante el mismo poder la iniciativa de reforma de la Ley Estatal del Agua con el fin de mejorar su gobernanza y ciudadanizar sus órganos operadores.



Parte de las acciones para disminuir impactos ambientales por el cambio climático fue la realización de dos actividades de recolección de basura electrónica.



Se creó en coordinación con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP) el Vivero del Parque Nacional Cumbres de Majalca cuya producción estará orientada a la reforestación de Áreas Naturales Protegidas (ANP).



Con el Programa Frontera 2020 se dará seguimiento a las seis estrategias fundamentales que lo integran: crear capacidades sobre cambio climático; proteger comunidades marginadas; mejorar la salud infantil; fortalecer la cultura ambiental; promover la salud ambiental; y el fortalecimiento de la cooperación federal, estatal, local, tribal e internacional como complemento de su misión y las metas estratégicas.



Es de destacar en este rubro, que el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y la agencia Danesa de Energía seleccionaron, de entre las 32 entidades del país, a Chihuahua, nuestra tierra, para encabezar las acciones ante el cambio climático en la región norte de nuestro país por sus avances en sus proyectos de movilidad urbana sustentable. El compromiso será desarrollar una metodología para inventariar las emisiones de gases de efecto invernadero a fin de evidenciar la contribución de los proyectos de movilidad urbana sustentable al cambio climático.



Eje 4 Justicia y Seguridad



Devolver la paz y la seguridad a las y los chihuahuenses, es un compromiso indeclinable. No les quede duda, para ello hemos trabajado intensamente y lo seguiremos haciendo.



El año 2017 se significó como el año más violento en los últimos 20 años a nivel nacional. Cifras del propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, muestran que nunca nuestro país había vivido una ola de violencia como el año pasado.



En ese contexto, desde el inicio de la administración, heredamos una descomposición en materia de seguridad, alimentada por una desarticulación de la Fiscalía General del Estado.



En la última administración, se desmantelaron las áreas de inteligencia, se provocó el más grande de los subejercicios en materia de gasto en seguridad, se dejaron de arreglar las patrullas, se maquillaron las cifras y se dejaron de reclutar agentes para las policías preventivas y de investigación, para lograr el crecimiento.



No desconocemos el reto que hoy se nos presenta en la materia, pero también me gustaría señalar, que ha habido una tarea orquestada, por maximizar una problemática que no corresponde únicamente a Chihuahua, sino al país entero.



Por supuesto, es falso que seamos la entidad más violenta, estamos lejos de serlo, no obstante no bajamos la guardia. Estos embates mediáticos que hemos vivido en torno a este tema, nos fortalecen y nos impulsan para redoblar esfuerzos y para no retroceder en nuestro objetivo de salvaguardar la integridad y seguridad de las y los chihuahuenses.



Nosotros nos hemos planteado un nuevo enfoque para conseguir la paz, que tiene que ver con una estrategia integral, con una perspectiva de seguridad humana y respeto a los derechos humanos. Lograremos el objetivo a través de la reducción de riesgos y de la prevención, atendiendo aspectos como el desarrollo humano y social.



Que no quede duda, día a día trabajamos en diversos frentes para atajar el problema de la inseguridad, y me gustaría que tengan claro que a diario, las y los integrantes de las corporaciones de seguridad, con gran compromiso y entrega, trabajan incluso arriesgando su vida en la batalla cotidiana contra la delincuencia.



En esta materia, debo decir también, tenemos importantes acciones que destacar:



Se realizó una reestructura del aparato de seguridad, para que los esfuerzos en la materia sean más organizados, más asertivos, y se atienda cada flanco de manera integral.



Es por ello que se creó la Comisión Estatal de Seguridad Pública, cumplimos con la creación del Centro Estatal de Mecanismos Alternativos de Solución de Controversias en Materia Penal, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas.



Con ello, en materia de atención a víctimas somos de las pocas entidades federativas que vamos a la cabeza en esta materia, al contar con un número importante de asesores victimales, en puntos estratégicos del territorio chihuahuense, grupos interdisciplinarios de atención a víctimas y un fondo de reparación, que cuenta con recursos que les hemos asignado, para que cumplan con su cometido.



A escasos meses de su creación, la Comisión Estatal de Seguridad, se han logrado resultados sobresalientes, como la detención de 26 líderes criminales, de los cuales son 14 de los 15 objetivos planteados, en la Mesa de Inteligencia para la Estrategia Federal de Atención a los 50 municipios de mayor impacto.



Debo decir que en lo que va de este gobierno, se aumentó en un 642 por ciento el promedio mensual de aseguramiento de armas, con respecto al primer año de gobierno de la administración anterior. Pero además, se ha logrado mayor eficiencia en el número de aseguramientos de armas largas o de alto poder, lo que se traduce en mil 135 armas de fuego menos en las calles, de las cuales el 40% son armas de alto poder.



El trabajo de nuestras policías, ha logrado recuperar 3 mil 243 autos con reporte de robo, muchos de ellos con reporte originado en Estados Unidos y otros Estados.



Los aseguramientos de dinero en efectivo, también han sido relevantes, además, se logró asegurar 238 mil 696 dólares y 6 millones 312 mil pesos de efectivo.



Además en el año 2017, se logró la destrucción por parte de las fuerzas del Estado de 64 plantíos de enervantes, que representa en un solo año, el 67% de plantíos destruidos más, en 6 años de la administración anterior.



Con el objetivo de restaurar el orden y la paz pública en algunas regiones, asumimos de manera temporal, el control integral de la seguridad pública de algunos municipios, y se apoyó con el envío de fuerza policial estatal a los municipios de Cuauhtémoc y Guadalupe y Calvo.



Una importante parte del modelo de seguridad, son la construcción de los Centros de Seguridad para el Desarrollo. Son instalaciones que albergarán en cada región una fuerza de seguridad pública estatal de alrededor de 200 elementos.

Ya iniciamos con el de Madera y están en camino los de San Juanito y Guachochi. Estamos trabajando en un modelo de inversión público privado, para arrancar también los de Guadalupe y Calvo, el de Galeana y uno más en el Valle de Juárez.



Esta estrategia viene acompañada de un fuerte reclutamiento de elementos para la Comisión Estatal de Seguridad.



En relación al combate a los delitos contra la salud y combate a la delincuencia, se aseguraron un total de 21.6 toneladas de marihuana, 7.6 kilogramos de cocaína sólida y 45 litros de precursor químico para la elaboración de drogas ilícitas, entre otras.



Los Ministerios Públicos trabajaron para lograr que se dictaran mil 967 sentencias, de las cuales el 98 por ciento fueron condenatorias, lo que contribuye a que nuestra entidad, se encuentre por encima de la media nacional en eficacia.



En ese mismo sentido, en el mes de diciembre de 2017, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua fue reconocida por el Centro de Investigación para el Desarrollo A.C. (CIDAC), por ser uno de los tres modelos de mejores prácticas por su estructura organizacional y su modelo de investigación criminal.



No solo ello, en octubre de 2017, nuestra Fiscalía fue reconocida por la organización civil Impunidad Cero, como la mejor fiscalía del país, al evaluar la capacidad instalada de las procuradurías, los recursos que se dedican a la atención de las personas y al esclarecimiento de los hechos denunciados, así como el desempeño, los resultados y la percepción de la ciudadanía, haciendo referencia a las mejores prácticas en cada uno de los rubros.



Hay un caso, que sin duda alguna cimbró a nuestra sociedad. Es el caso de la periodista Miroslava Breach Velducea. Debo decir que este es un caso con el que nos comprometimos muchísimo, porque sabemos la gravedad que implican las agresiones a periodistas, y en particular, aquellas que terminan por arrebatarles injustamente la vida.



A partir de ese lamentable hecho, se realizó un intenso y efectivo trabajo de investigación, de despliegue policial, de trabajo pericial y de análisis de información.

Con esa intensa actividad desplegada por más de 50 especialistas en diferentes rubros, en menos de sesenta días, logramos identificar a tres sujetos que participaron en la planeación, organización y ejecución de ese cobarde crimen.



Con el apoyo de la autoridad federal, se llevó a cabo un trabajo de inteligencia para la captura de los involucrados. Después de seis meses de trabajos de inteligencia y seguimiento, se supo de la ejecución en el estado de Sonora, del autor material, plenamente identificado, y días más tarde se logró la captura del autor intelectual.



Desde aquí, reconozco la coordinación y la cooperación de la autoridad federal, en materia de inteligencia y acción policial, para lograr la detención de este peligroso sujeto.



Hay todavía una orden de aprehensión en curso, y no descansaremos hasta llevar a ese sujeto ante la justicia.



Se ha instruido a la Fiscalía General del Estado, para que haga una revisión del caso, y en base a evidencia objetiva y con apego a la ley, continúe con la investigación para establecer si hubo participación de más personas en este crimen, y en su caso, para que con apego a ley, finque la responsabilidad que corresponda.



No vamos a soslayar ninguna hipótesis, pero tampoco vamos a fabricar culpables.



En materia de combate al delito de secuestro en la entidad, se desarticularon nueve bandas dedicadas a la comisión de este delito. En todos los casos de secuestro denunciados ante la autoridad, se logró la recuperación con vida, de las víctimas.



En el 85 por ciento de los casos, se logró la detención y desarticulación de las bandas, y llevar a los responsables ante la autoridad judicial.



Recientemente se ha detenido a personas involucradas en secuestros que ocurrieron entre 2011 y 2016, y a uno de ellos en particular, se le atribuye el haber participado cuando menos en 15 eventos de secuestro, que afectaron particularmente a médicos y empresarios en Ciudad Juárez, en aquella época.



Durante 2017, hubo 15 eventos de secuestro en todo el Estado, y 5 en los últimos meses del 2016, una de las cifras más bajas en todo el país.



Chihuahua, es referente en materia de combate al secuestro. La unidad modelo es altamente calificada y reconocida a nivel nacional. La incidencia en este delito se ubica en el lugar 25 a nivel nacional, tanto en números absolutos, como en porcentaje por cada 100 mil habitantes.



Desde aquí, mi reconocimiento a la unidad de Combate al Secuestro de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua.



En lo que respecta al delito de homicidio doloso, el 74 por ciento está relacionado con la delincuencia organizada, la posesión de armas y el trasiego de drogas, los cuales son delitos del orden federal. Esta es la constante también a nivel nacional.



Lo he dicho y lo sostengo, nunca vamos a escatimar en brindar seguridad y combatir el delito, en cualquiera de sus manifestaciones. No dejaremos de brindar nuestros esfuerzos en proteger a la ciudadanía, sin embargo, es importante aclarar, que es el Estado quien colabora con la Federación, en el combate al homicidio vinculado a las drogas y a la delincuencia organizada, y no viceversa.



La Fiscalía General del Estado de Chihuahua, funciona bajo el modelo homologado de policía cibernética nacional, previa evaluación de la Policía Federal, División Científica. En este tenor, se catalogó a la Fiscalía General en el nivel dos de madurez, el cual es el nivel más alto en el país.



En el cumplimiento del envío de información al sistema de seguridad pública, nuestra entidad se encuentra en primer lugar, en cumplimiento en los registros de REPUVE, Robo de vehículos, recuperación de vehículos y en el registro de personal de seguridad pública, por mencionar unos ejemplos.



Debo decir además, que no hemos cejado en la profesionalización y dignificación de los miembros de las corporaciones de seguridad, por ello creamos el Instituto Estatal de Seguridad Pública.



En la tarea de la dignificación, logramos la homologación salarial al personal adscrito al Servicio Profesional de Carrera Policial, Ministerial y Pericial, así como el incremento en un 50 por ciento, los seguros de vida para el personal y se instauró el Programa de Reconocimiento para elementos destacados.



Es importante resaltar. No lo digo yo, lo dice el secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública, Álvaro Vizcaíno Zamora, que reconoció en Ciudad Juárez, que el Programa de Fortalecimiento al Personal Policial y Sustantivo, es uno de los más completos a nivel nacional, y digno de replicarse en otras entidades federativas.



En el combate frontal a la corrupción, puedo decir que también vamos a la vanguardia. Somos el primer estado que se compromete de manera seria y firme en el combate de este flagelo, que le ha quitado a las y los chihuahuenses y a los mexicanos en general, oportunidades, crecimiento y desarrollo.



Es por ello, que en esta materia hemos tenido avances torales, que ponen en alto al pueblo de Chihuahua. Este Gobierno no pacta y no se calla. En esta materia no claudicaremos, es un compromiso con el pueblo de Chihuahua y con el país, hoy por hoy con todo México.



A nuestra llegada a esta administración, nos abocamos al diseño y creación de mecanismos de investigación innovadores, las áreas de análisis, ahora son parte fundamental del esquema de investigación, y forman parte, junto con el Ministerio Público, la policía y los peritos, la unidad indisoluble que impacta en los modelos actuales de investigación del delito, rompiendo con los esquemas tradicionales.



Esta técnica, reduce los niveles de discrecionalidad, fortalece la investigación y nos permite presentar ante los jueces, casos con mayores datos de prueba. El porcentaje de eficiencia en sentencias condenatorias, así lo demuestra.



En un caso único en el país, se logró identificar y evidenciar ante la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la FEPADE, la retención ilegal, durante la anterior administración, de una parte de los ingresos de los servidores públicos, para ser entregados sistemáticamente al partido político.



A través de la Operación Justicia para Chihuahua, se han iniciado 39 procesos penales por actos de corrupción. De ellos, se ha logrado 30 órdenes de aprehensión, de las cuales 16 han sido cumplimentadas. De éstas, 15 personas han sido vinculadas a proceso, 10 con prisión preventiva de un año y 5 sentencias condenatorias de 4 a 9 años de prisión.



De las restantes 14 órdenes de aprehensión logradas, 10 de ellas corresponden al ex gobernador del Estado, César Duarte Jáquez, por cargos de peculado agravado, daños al Estado, peculado electoral y uso abusivo de funciones.



Cabe resaltar que estos procesos se han dado en el círculo más cercano del mencionado ex gobernador, y una de ellas, por un operador nacional de un partido político.



En coordinación con el Congreso del Estado, se desarrolló la integración, atribuciones y funcionamiento del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), a fin de que los órdenes de los gobiernos estatal y municipal competentes en la prevención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos de corrupción, así como de fiscalización y control de recursos públicos, cuenten con las bases suficientes para combatir la corrupción.



Entre las características de este organismo, es muy importante destacarlo, porque ahí es donde se demuestra que los estados si podían ir un poco más del Gobierno Federal, entre las características de la reforma de Chihuahua, se encuentran, el nombramiento del Fiscal y Auditor Superior por el Congreso del Estado, bajo propuesta de un panel de especialistas en la materia; la creación del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa, con elección de las y los magistrados por medio del Congreso; y la obligación de todos los servidores públicos de realizar su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, siendo estas de carácter público.



Debo decir, que no quepa la menor duda al respecto, en esta administración hemos dejado claro que la vigilancia es constante, y no habrá irregularidad que pase desapercibida.



Es por ello que también creamos la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.



En lo concerniente a los derechos humanos, se creó a partir del año 2017, una Fiscalía Especializada en Derechos Humanos y Búsqueda de Personas Desaparecidas, la cual es la primera en su tipo en el país. A ésta, le competerá entre otras cosas, brindar atención, seguimiento y soluciones a un problema que ha aquejado a la sociedad chihuahuense, como es la desaparición forzada de personas.



En este rubro, nos comprometimos al principio de esta administración, en no soslayar esfuerzos en localizar a las víctimas de desaparición, y de ser el caso, documentar e identificar los hallazgos. Ya han escuchado algunos de los testimonios en el video.



Hemos llevado a cabo los trabajos que se abandonaron en la anterior administración. Asumimos el compromiso de incorporar el Equipo Argentino de Antropología Forense, para resolver la identificación de casos emblemáticos de la zona occidente, logrando dar certeza hoy a cuando menos 11 familias.



En lo que refiere al respeto y a la atención en materia de derechos humanos al interior de los centros penitenciarios, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) colocó al sistema penitenciario del Estado de Chihuahua, en el quinto lugar a nivel nacional, dentro de su diagnóstico nacional de supervisión penitenciaria 2016, mientras que en el informe del 2017, rendido por la Comisión Estatal de Derechos Humanos, coloca 9 establecimientos penitenciarios con una calificación promedio arriba de 8.4, considerándose altas a nivel nacional.



Durante esta administración, pusimos en operación el área del Registro Estatal de Víctimas, mismo que se establece como un mecanismo mediante el cual se dará ingreso y soporte a todo el proceso penal de las víctimas del delito.



Firmamos también el Convenio de Coordinación con el Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que tiene como objeto establecer las bases, mecanismos y acciones de colaboración, para que dentro del ámbito de sus respectivas competencias, y de conformidad con la legislación aplicable, implementen y operen las medidas urgentes de protección, que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos, de la libertad de expresión, de los periodistas y colaboradores periodísticos, en apego al contenido establecido de conformidad con el Plan de Contingencia.



Debo decirles a nuestros invitados especiales, que este convenio está considerado como modelo a nivel nacional por la Secretaría de Gobernación.



En cumplimiento a uno de los compromisos asumidos por la actual administración, de eliminar los centros de arraigo que operaban en la entidad, en el mes de noviembre de 2017, cerró en su totalidad el Centro de Arraigos ubicado en la Ciudad de Chihuahua, para con ello dar cumplimiento cabal, a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos.



En el mes de septiembre del presente año, se aprobó la tipificación del delito de feminicidio, entrando en vigor el día 29 de octubre, con lo que saldamos una deuda de larga data en la materia, Chihuahua estaba compitiendo por el dudoso honor de ser de los últimos estados en tipificar este delito.



Se fortaleció la operación de los nueve centros de atención y los dos refugios para mujeres en el Estado, con adecuaciones a las instalaciones de Chihuahua, Juárez y Nuevo Casas Grandes, beneficiando en este período a 5 mil 982 mujeres y 37 hombres, que acudieron por primera vez a alguno de nuestros centros de atención, en busca de algún servicio.



Dentro de este mismo compromiso, de atender a las víctimas de la violencia, es que se creó el Programa de Atención Psicosocial y Comunitaria, cuyo objetivo principal, es emprender acciones que incidan en la salud emocional de las personas, que han estado expuestas a las distintas formas de violencia, principalmente mujeres, niñas, niños y adolescentes, ayudándolos a recuperar o adquirir las capacidades y habilidades necesarias para el desarrollo de una vida en comunidad.



Este es nuestro eje de justicia y seguridad



Eje 5 Gobierno Responsable



Los retos y desafíos de gran calado no han faltado en esta administración, ustedes lo saben no obstante cada desafío nos ha fortalecido, porque con cada obstáculo revaloramos la extraordinaria oportunidad que tenemos de generar un cambio de fondo, un cambio que le signifique al pueblo de Chihuahua mayores oportunidades en lo inmediato y que construya las bases para un mejor porvenir.



La mejor manera que hemos encontrado para demostrar este compromiso, es construyendo un Gobierno responsable y eficaz, que no solo garantiza y promueve los derechos y libertades de todas y todos los chihuahuenses, sin distinción de sexo, etnia, clase social, orientación sexual, política o religiosa, sino que es transparente, honesto, plural, respetuoso de la ley, humanista, enemigo de la corrupción y la impunidad.



En el proceso por hacer más eficiente a nuestro gobierno hemos realizado varias acciones como las que destacan optimizar procesos, que se traducen en la simplificación de trámites y normas, garantizando a los ciudadanos el acceso a sus derechos y obligaciones a través de la mejora regulatoria.



En consonancia con esta estrategia se lanzó el Portal Único de Trámites y Servicios para acercar y hacer más sencillos los trámites que ofrece la administración pública a las y los chihuahuenses, que actualmente cuenta con 551 registros de 15 dependencias y 5 organismos descentralizados.



En Chihuahua, Juárez, Hidalgo del Parral, Cuauhtémoc y Ojinaga, todo aquel ciudadano que busca emprender un negocio, puede iniciar operaciones en un máximo de tres días hábiles, obteniendo información de calidad y realizando los trámites necesarios en un solo lugar.



A través del Programa Soy México, Chihuahua logró colocarse en el primer lugar en trámites de Doble Nacionalidad, de 10 actas de doble nacionalidad que se emiten en México, 4 son emitidas por nuestra entidad.



La Administración Estatal habilitó la opción de impresión de actas de nacimiento en lenguas indígenas, con esto se respeta el derecho de los pueblos originarios a su libre autodeterminación



Siempre he sido un convencido y promotor de la transparencia y la rendición de cuentas, lo fui desde el Congreso de la Unión y hoy como Gobernador de Chihuahua no puedo más que reafirmar mi compromiso, a través de la consolidación de un gobierno transparente, un gobierno abierto, que rinde cuentas, contribuyendo así a que la ciudadanía se mantenga informada sobre lo que realiza esta administración, sobre el modo en que maneja los recursos. Y en este sentido vamos a la vanguardia.



Como saben, fuimos la primera entidad, y hasta ahora la única, en hacer públicos los gastos de publicidad oficial de 2016 y 2017, para conocer a detalle cómo se asignan los recursos en la materia, este esfuerzo fue en coordinación con el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, así como con la Organización Fundar. Por supuesto esta es una política que se seguirá llevando a cabo.

Quiero informarles que también transparentamos los gastos de viáticos utilizados por los servidores públicos, mediante otra herramienta denominada Plataforma de Comisiones Abiertas, logrando ser el primer Estado en transparentar al 100% este rubro.



El Gobierno del Estado ha sido reconocido con el primer lugar a nivel nacional en el Índice de Información Presupuestal, que aplica el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al cumplir al 100 por ciento los requerimientos de dichos criterios.



Es importante resaltar que es la primera vez que se le otorga este premio al Estado de Chihuahua y que de 2016 a 2017 avanzó seis posiciones, así como que anteriormente Chihuahua había obtenido bajas calificaciones, con un 60 y un 61 por ciento de cumplimiento en los años 2013 y 2014, respectivamente.



Debo decir que estas políticas de transparencia, también se aplican para la adquisición de insumos, es por ello que se diseñó el Portal de Proveedores, mediante el cual cada uno de ellos puede realizar la consulta del estatus en que se encuentran sus trámites de pago, proporcionando certeza y confianza en cuanto al desarrollo de la diligencia.



Como ya he mencionado, implementamos procesos de licitación en varios rubros, pero uno de ellos que me gustaría resaltar es el de la adquisición de medicamentos y otros insumos necesarios para la operación del servicio médico, con objeto de asegurar los conceptos de transparencia, certidumbre jurídica y con reglas muy claras para todos.



Este resultado hizo posible la dispersión de los riesgos de desabasto en los principales insumos del servicio médico y un escenario de competencia en los precios, además de que gracias a ello se produjeron ahorros de 233 millones de pesos en el concepto de medicamentos y de 55 millones en otros conceptos como material de curación, auxiliares de diagnóstico y prótesis.



En cuanto al propósito de generar una nueva relación con las y los ciudadanos, vamos por muy buen camino, en primera instancia hemos generado muchas alianzas con la sociedad civil, hoy por hoy podemos decir que las organizaciones son nuestras grandes aliadas en muchas causas y materias.



En este tenor en abril de 2017 concluimos la propuesta de una Ley de Participación Ciudadana, misma que trabajamos con Organizaciones de la Sociedad Civil y representantes del Congreso del Estado. Y no tengo duda de que una vez aprobada, Chihuahua se convertirá en uno de los pocos estados con una ley en la materia más incluyente y vinculante.



En participación ciudadana nos hemos propuesto la inclusión de nuestros pueblos originarios. En este sentido se ejecutó la sentencia a favor de la comunidad Bosques de San Elías-Repechique y se instaló el Comité Técnico, así como el Consejo Consultivo Regional del Fideicomiso Barrancas del Cobre, cuya finalidad es darle voz a los pueblos indígenas de esa región.



Los jóvenes son una de nuestras prioridades, por ello en 2016 firmamos 10 convenios y en 2017 31 convenios de colaboración, entre los que destacan: el convenio con el Fondo de Población de las Naciones Unidas, el Instituto Mexicano de la Juventud, el Colegio de Bachilleres, iniciativa privada, Universidades, entre otros, con lo que ampliamos la capacidad de impacto de Gobierno para la atención de las juventudes chihuahuenses



Este gobierno también se distingue por su esfuerzo denodado en el impulso de políticas de género, con la finalidad de apoyar a las madres trabajadoras, en mayo del 2017 se firmó la Declaratoria de Chihuahua por las Mujeres, donde instruyó a las dependencias estatales que adecuen dentro de sus instalaciones, un espacio para que las madres trabajadoras que estén en etapa de lactancia puedan amamantar a sus hijos.



Por primera vez se creó y dio inicio al ciclo de capacitación denominado Herramientas para el Trabajo, en cuya primera edición se benefició a 43 mujeres.





Se creó el Comité Interinstitucional de Vigilancia para Casos de Acoso y Hostigamiento Sexual en la Administración Pública del Estado de Chihuahua y se implementó el Programa de Formación del Funcionariado Público para la incorporación de la perspectiva de género en políticas públicas y programas de gobierno.



En cuanto a la relación con los Gobiernos Municipales, debo decir orgul 01/02/2018