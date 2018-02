Cinismo que ahora quieran los corruptos denunciar a quienes los denuncian: Victor Uribe

Tanto se ha llegado con las investigaciones y trabajos de justicia que ha hecho el gobierno de Chihuahua, que ahora han estado laborando las acciones más raras y hasta maquiavélicas con tal de librarse de la cárcel, detalló el diputado del PAN Víctor Uribe.



Tal como lo resaltó el gobernador, que este es un acto completamente de cinismo que lo hayan denunciado con la FEPADE por estas manifestaciones, cuando en ningún momento se ha hablado de algún partido político o hablado sobre candidatos y hay que recordar que aun cuando son acciones de gobierno como petición, no se gastan recursos públicos como lo señalan, solamente se pide justicia para la liberación de los recursos hacia el Estado y encarcelamiento del ex gobernador de Chihuahua.



“La caravana y estas manifestaciones tienen un punto muy detallado y es que la corrupcion que abundaba era mucha, por eso sacaban recursos de los Estados para no perder en las elecciones, o por lo menos aun solo sabemos de Chihuahua, pero lo mas probable es que estos actos lo hicieran por años a nivel nacional”.



Respetamos la vida interior del PRI, pero en lugar de estar muy preocupados en haber quien es candidato, porque todos los dias declaran quien va y quien mueven para candidatearse y aun cuando están en puestos de poder en la actualidad, no han movido un dedo para incluso, ser gestores para destrabar y mejorar esta situación con la federación y el presidente Peña

Nieto, indicó Victor Uribe. 02/02/2018