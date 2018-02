La discriminación laboral, no debe ser tolerada: PT

El coordinador del Sectorial de la Diversidad del Partido del Trabajo, Hiram González Cruz, indicó que la discriminación laboral no debe ser tolerada en ninguno de los casos.



Asimismo, detalló que muchos de los centros laborales desconocen el tema de derechos humanos, por ello caen en prácticas discriminatorias.



“El departamento de Recursos humanos de las empresas desconocen el tema de los derechos humanos y su aplicación, por ello caen en prácticas discriminatorias”, dijo.



Además, agregó que es común encontrar en Chihuahua empresas donde discriminan por género, algunas realizan pruebas de embarazo antes de entrar a laborar, y pruebas de VIH sin consentimiento para saber si les dan o no el empleo.



González Cruz, precisó que hay una Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación a Nivel Nacional que los centros de trabajo pueden certificarse en ella, la emite la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, el Instituto Nacional de las Mujeres y el Consejo Nacional para nPrevenir la Discriminación.



Por último, invitó a la ciudadanía para que denuncien este tipo de abusos; además comentó que el Partido del Trabajo cuenta con un grupo de asesores que los pueden orientar, apoyar y defender. 02/02/2018