Ahora los corruptos sí van a la cárcel en Chihuahua: Maribel Hernández

En el ámbito del Primer Informe de Gobierno del gobernador Javier Corral, la Diputada del PAN en el Congreso local, Maribel Hernández Martínez, mencionó que a poco más de un año de trabajo de la administración estatal, se han hecho cosas realmente destacables, más cuando se encontró una estructura económica gubernamental en quiebra.



Una de las principales acciones que la legisladora destacó del gobierno de Javier Corral es el combate a la corrupción. “Ahora los corruptos sí van a la cárcel en el Estado de Chihuahua, y no es una cacería de brujas como luego se ha distorsionado, yo creo que no estamos acostumbrados a este tipo de acciones y de trabajos, pero debemos saber que esto es lo que debe suceder cuando un funcionario público hace del ejercicio público un negocio privado”, señaló.



La restructuración de la deuda es otro punto que Hernández Martínez enfatizó, al mencionar que tanto el ejecutivo como el legislativo trabajaron para lograr el ahorro de 325 millones de pesos al año: “vamos a dejar de estárselos regalando a las instituciones bancarias… Estos 325 millones representan más recursos para el sector salud, para educación”, indicó.



Agregó que el acuerdo de austeridad y el reclamo del gobernador en cuanto a la exigencia de recursos a la federación y la correcta extradición de César Duarte, son dos asuntos que ella respalda más allá de preferencias políticas.



“Yo lo avalo más allá de ser un gobernador del Partido Acción Nacional… La lucha que está encabezando el señor gobernador por supuesto yo la avalo, y no sólo por avalarlo o por aplaudirle, porque no se trata de aplausos, se trata de conocer qué es lo que está sucediendo y cómo está afectando a todo el estado de Chihuahua”, dijo. 02/02/2018