Recomienda DSPM no dejar a la vista y dentro del auto objetos que llamen la atención Se convierten en atractivo para amantes de lo ajeno y pueden derivar en cristalazos y afectaciones al patrimonio



La Dirección de Seguridad Pública Municipal exhorta a la población en general a no dejar en el interior de su auto y a la vista objetos de valor como computadoras, celulares, cámaras o carteras, con el fin de inhibir la comisión de hechos delictivos tales como “cristalazos” por parte de delincuentes que aprovechan el descuido momentáneo para apropiarse de ellos.



La Policía Municipal pide que los objetos de valor que los automovilistas transporten y tengan necesidad de dejar al interior del vehículo cuando se queda estacionado, los depositen en la cajuela o bajo los asientos pero nunca a la vista, y además cerciorarse que los vidrios y el auto queden debidamente cerrados, pues aunque la corporación realiza operativos de vigilancia se han detectado autos que omiten esta medida.



Los objetos que más llaman la atención de los ladrones son artículos electrónicos, bolsos, chamarras o productos que se hayan comprado durante el recorrido y que es necesario proteger no dejándolos a la vista.



De igual manera se recomienda al momento de buscar un lugar para estacionarse durante la noche se haga donde haya más iluminación y mayor afluencia de personas o vehículos, asimismo, ante la presencia de cualquier persona o vehículo sospechoso denunciar de inmediato al número de emergencia 9-1-1 para realizar el seguimiento correspondiente. 02/02/2018