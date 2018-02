Convoca Javier Corral a movimiento nacional por un federalismo justo En mensaje de cierre de la Caravana por la Dignidad desde el Hemiciclo a Juárez, el Gobernador de Chihuahua detalla los logros y anuncia que seguirá el combate a la corrupción política en todo el país

Después del triunfo colectivo de la Caravana por la Dignidad, se organizará y articulará desde las organizaciones civiles, un movimiento nacional en contra de la corrupción, y se convocará en Chihuahua a una asamblea nacional para proponer un nuevo federalismo tributario, más justo y transparente, anunció el Gobernador Javier Corral Jurado.



Desde el Hemiciclo a Juárez, hasta donde llegó la marcha que partió del Ángel de la Independencia, el mandatario señaló que lo que se ha construido no solo no se perderá, sino que se acrecentará “porque deseamos de todo corazón que lo que Chihuahua ha logrado, lo consiga México todo, porque la justicia para Chihuahua, será la justicia para México”.



“Vamos a convocar en Chihuahua a una asamblea nacional sobre un nuevo federalismo tributario, más justo y transparente, que honre el pacto republicano”, expresó el Gobernador en el día 16 de actividades de la Caravana triunfal que pasó por 12 estados de la República y recorrió 4 mil 253 kilómetros, antes de llegar a la Ciudad de México.





“Adicionalmente –indicó Javier Corral– convocaremos a organizaciones civiles, empresariales, sociales, académicas y de toda índole para articular y organizar un movimiento nacional, en contra de la corrupción política”.



También anunció que se van a organizar reuniones informativas y sesiones de trabajo para analizar lo que en conjunto se hizo, y trazar rutas para que en cada ciudad, en cada pueblo, en cada estado y en todo el país “vayamos edificando con amor y con esfuerzo la nueva patria que anhelamos”.



“Vamos a convertir en anchas alamedas los puentes que construimos, vamos a convertir en solidas fibras, los hilos que tendimos, vanos a seguir formando y recibiendo información de todos nuestros interlocutores, por todo el país y en el extranjero”, explicó.



El grito de ¡No estás solo! ¡No estás solo! lo acompañó, igual que en todo el recorrido, en el mensaje final de la Caravana en el que destacó que se está formando un nuevo sujeto social en México





Describió ese nuevo sujeto social como “un protagonista de muchos rostros y un solo corazón, que está haciendo posible construir un México sin corrupción y sin impunidad, un México justo, incluyente, solidario, soñador y celebrante, como ahora que celebramos este propósito logrado”.



“Ya no solo somos chihuahuenses. Somos también laguneros, ya somos también coahuilenses, neoleoneses, zacatecanos, potosinos, hidrocálidos, guanajuatenses, nayaritas, tapatíos, michoacanos, morelenses. Ya los de Chihuahua también, somos chilangos, pero sobre todo, pero sobre todo, somos mexicanas y mexicanos que unidos con todo valor estamos formando un nuevo sujeto social”, destacó el Gobernador.



Corral Jurado señaló que el recorrido por la República dejó un abrazo fraternal, esperanzador y solidario por la cálida acogida de miles de compatriotas por todos los lugares donde pasó.



“Un caminar que en realidad fue un peregrinar de pedagogía ciudadana. Los pasos de las mujeres y los hombres chihuahuenses y de los pueblos que se solidarizaron con nosotros, fueron transmitiendo los mensajes de ética pública por el que este país clama hace mucho tiempo”, agregó.





Consideró que ese caminar se fue convirtiendo en argamasa, en tejido donde los caravaneros se dieron el abrazo y se trenzaron hombro a hombro con mujeres, hombres comunidades asociaciones movimientos inimaginables “y así, se fue mucho más allá de Chihuahua”.



Indicó que los pasos de las mujeres y los hombres chihuahuenses y de los pueblos que se solidarizaron con la Caravana, fueron transmitiendo los mensajes de ética pública por el que este país clama hace mucho tiempo.



“El pacto de impunidad y de corrupción no se rompe con silencio, solo se hace con pedazos de valentía y honestidad de ciudadanas y ciudadanos libres y de un Gobierno responsable”, señaló Javier Corral.



Por otra parte, dijo el mandatario de Chihuahua, el federalismo se hace valer cuando los estados con dignidad demandan los recursos a los que tienen derecho y no cuando tienen los gobernadores que arrodillarse suplicando que la discrecionalidad del poder los favorezca.





“Ese camino hoy se va a empezar a agotar en México y vamos a conquistarle también la libertad a los demás gobernadores, de los demás estados del país”, enfatizó Javier Corral.



Dijo que se aprendió que cuando se busca la justicia y la democracia, la generosidad de las y los ciudadanos (pobres y ricos, empresarios y trabajadores, campesinos y amas de casa, intelectuales y estudiantes, indígenas y funcionarios), salva obstáculos, cobija, alberga, da de beber, transporte y comunica.



Previo a la marcha y al evento cívico, durante la noche del sábado, el gobernador Javier Corral y el secretario de Gobernación del Gobierno Federal, Alfonso Navarrete Prida, suscribieron un acuerdo después de un diálogo franco y respetuoso que permitió solucionar los diferendos.



En su discurso, Javier Corral precisó que uno de los compromisos establecidos es que la Procuraduría General de la República (PGR) solicitará la detención del ex gobernador César Duarte, con fines de extradición, por las 11 órdenes de aprehensión que existen en su contra y retirará las multas contra la Fiscalía de Chihuahua.



Otro acuerdo es que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) entregará la próxima semana los 900 millones de pesos que le fueron retenidos a Chihuahua.





Por su parte, el Gobierno de Chihuahua aceptó el traslado del ex secretario adjunto del PRI Nacional, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) Federal No. 9, situado en Juárez y adicionalmente, la administración estatal no presentará la controversia constitucional que se tenía prevista, una vez que se confirme la recepción de los recursos.



“Que nadie se equivoque, este no es un triunfo de Javier Corral, este es un triunfo colectivo del pueblo de Chihuahua y de México. Ha triunfado la dignidad de un pueblo en defensa de su soberanía, de un pueblo que no conoce la abyección y ha triunfado la solidaridad de los demócratas de México, que más allá de partidos y sin éstos, luchan contra la corrupción y la impunidad, y quieren un auténtico federalismo tributario, transparente y justo, que haga del presupuesto público el principal instrumento para lograr el bien común, y no un instrumento de control político, y menos un mecanismo con el que se negocie impunidad”, resaltó Javier Corral.



Dijo que en la Caravana participaron quienes quieren que en México termine el pacto de impunidad, ese sistema de tapaderas que tanto ha retrasado el desarrollo económico, político y social de México, y quienes quieren que la corrupción política tenga realmente un castigo ejemplar, porque jamás puede ser negociada ni perdonada.



“Lo que hace el Gobierno de Chihuahua en materia anticorrupción es cambiar las reglas del juego que por años se han jugado en México, por eso el acuerdo de ayer en la noche es un triunfo político, legal y moral de las demandas del pueblo de chihuahua”, expresó.





Explicó que es un triunfo político porque se demostró a la República que la política puede y debe ser tarea de bien común, de interés general, quehacer de ciudadanos y de partidos, no solo de políticos.



“Hemos demostrado que personas sin partido y de diversos partidos, de diversas clases sociales y de ideologías distintas, podemos transformar la sociedad y la propia política, más allá de los intereses meramente electorales”, enfatizó.



También lo consideró un triunfo político, porque frente a la cerrazón imperó la política como el principal instrumento para solucionar el conflicto, y el dialogo y el consenso salieron adelante.



“Es justo decirlo, la Secretaría de Gobernación recuperó para la gobernabilidad del país, la capacidad y la función de la relación con los estados que se había trasladado a la Secretaría de Hacienda”, agregó.



Por lo anterior, el gobernador reconoció los buenos oficios y liderazgo del secretario Alfonso Navarrete Prida, quien buscó una salida digna y honorable el conflicto entre Chihuahua y el Gobierno Federal.





Expresó su confianza en que el presidente de la República honrará su palabra en los acuerdos a los que se llegó ayer entre ambas partes, mismos que son fruto del esfuerzo y trabajo de los chihuahuenses y de quienes se sumaron al movimiento.



“Este día la Caravana llegó a su fin, tenemos la razón, demandamos la justicia, no buscamos la venganza y todos los sectores del pueblo de Chihuahua se volcaron a participar ante la convocatoria de su gobernador”, apuntó el mandatario estatal.



Javier Corral agradeció y abrazó la solidaridad de cada una de las personas que integraron la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor Contra la Corrupción que salió de Ciudad Juárez desde el 20 de enero.



“Gracias por su valor, por su entrega, por caminar con el corazón henchido de orgullo, sabiendo que lo hacíamos en hombre del pueblo libre y soberano de Chihuahua”, expresó.





También reconoció a quienes coordinaron este esfuerzo, porque supieron unir la organización con el corazón, el ímpetu con la estrategia, y supieron animar la participación ciudadana y mantener en paso firme a la Caravana.



De manera especial expresó su agradecimiento a su esposa y presidenta del DIF Estatal, Cinthia Chavira, quien siempre estuvo solidaria y lo representó en los eventos en los cuales no pudo estar presente.



Agradeció los trabajos de coordinación de Emilio Álvarez Icaza, a Gabino Gómez, a Gustavo Madero, a empresarios, ganaderos, campesinos, trabajadores, profesionistas, académicos, activistas y a todas las personas que de alguna u otra forma apoyaron este movimiento.



“Particularmente quiero agradecer al sector empresarial de Chihuahua por su valentía y decisión, antes que muchos y como nunca antes, nuestros empresarios salieron a respaldar la lucha del pueblo y el Gobierno de Chihuahua y le hicieron saber al presidente de la República que el gobernador no estaba solo. Este sector fue uno de los primeros en entender que la lucha contra la corrupción está más allá de colores y partidos”, destacó.



También hizo un reconocimiento al sector empresarial porque contribuyó a financiar la mayor parte de los gastos de esta Caravana: “Con que orgullo puedo presumirle a México como gobernador el talante de los empresarios de Chihuahua”.



En su intervención, el coordinador de la Caravana por la Dignidad y el combate a la corrupción, Emilio Álvarez Icaza, señaló que fueron largas jornadas, un total de 4 mil 253 kilómetros en camión y más de 80 kilómetros caminados en las ciudades.



“Nos encontramos a miles de mujeres y hombres libres, dignos, que hermanaron su corazón, su garganta, su corazón, su esperanza y su lucha a la causa que está por encima de partidos, de colores, que es la lucha contra la corrupción”.



Una vez más Chihuahua nos inspira, nos inspiró en la Independencia, en la República, en la Revolución, en el momento crítico en los 80´s en la transición democrática en el Verano Caliente y hoy nos vuelve a inspirar en una de las causas vitales que es la lucha contra la corrupción. ¡Que viva Chihuahua! La justicia para Chihuahua es justicia para México”, añadió el activista.



Informó que se recolectaron 110 mil 531.60 pesos, que se utilizaron en gasolina, medicinas de los caravaneros, hospedaje, alimentos, pilas, copias, celulares, además de que se recibió apoyo con hospedaje, alimentación para 300 personas tres veces al día, agua, cobijo y un abrazo en el corazón por parte de todos quienes apoyaron esta Caravana.





Por su parte, la politóloga Denise Dresser celebró el triunfo de la Caravana porque los temas que Chihuahua investiga tocaron un nervio del régimen, cortan con un bisturí el corazón de la corrupción política, con detalles de quiénes, cuándo y cómo se realizaron actos ilícitos.



Al hacer uso de la palabra, el empresario chihuahuense Luis Antonio Corral, dijo que apoyó la Caravana para que su familia, amigos y conocidos sepan que no se quedó de brazos cruzados ante la injusticia, porque los mexicanos no deben ser víctimas del manejo inequitativo de todo lo que el país produce.



En su participación, la senadora Martha Tagle dijo que con esta caravana se le dijo al régimen que cuando se quiere, se puede.



Ese fue el grito final de todos en el Hemiciclo a Juárez, donde concluyó la actividad de la Caravana en honor a la República y la integridad del Presidente Benito Juárez García: ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo! ¡Sí se pudo!

04/02/2018