Mensaje de Corral desde Hemiciclo de Juárez La Caravana por la Dignidad de Chihuahua, encabezada por el gobernador Javier Corral, llegó al Hemiciclo de Juárez tras marchar por el Ángel de la Independencia en Ciudad de México

Ciudad de México.- Tras lograr un acuerdo con la Secretaría de Gobernación para entregar recursos a Chihuahua y solicitar la extradición de César Duarte, el gobernador Javier Corral encabeza un acto en el Hemiciclo a Juárez, donde finaliza la Caravana por la Dignidad que empezó el 20 de enero en Ciudad Juárez.



Muchas gracias amigas y amigos de la Ciudad de México, y de distintos estados del país que nos acompañan. Muchas gracias por recibir a la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor. Gracias por estar aquí, en este momento histórico de México.



Antes que nada quiero agradecer y abrazar, a todas y a todos, a cada una y a cada uno de estos hombre y mujeres libres que integraron la Caravana por la Dignidad Unidos con Valor, que salieron de Ciudad Juárez el pasado 20 de enero y que han llegado a la capital del país, al corazón de México, con la frente en alto. Gracias por su valor, por su entrega, por caminar con el corazón henchido de orgullo, sabiendo que lo hacíamos en nombre del pueblo libre y soberano de Chihuahua.



Gracias también a quienes han coordinado este esfuerzo de manera generosa y ejemplar y supieron unir la organización con el corazón, el ímpetu con la estrategia, y supieron animar la participación ciudadana y mantener el paso firme a la Caravana.



Gracias en primer lugar a Cinthia Aideé Chavira, mi esposa, por su solidario, activo y eficaz acompañamiento, y por las veces que me representó cuando no pude estar al frente de la Caravana.



Gracias a nuestro coordinador general, amigo y hermano, Emilio Álvarez Icaza y a través de él, a todas y a todos nuestros amigos de la Iniciativa Ahora.



Gracias también a nuestro coordinador operativo Gabino Gómez, en quien por su vasta experiencia en caravanas y marchas hacia la Ciudad de México, pero mucho más por su amor infinito a Chihuahua, confiamos toda la logística de la Caravana de la que no se despegó ni un solo minuto. Gracias Gabino, te llevamos en nuestro corazón.



Gracias también a Gustavo Madero Muñoz, nuestro coordinador político de la Caravana. Gracias a los integrantes del Grupo Chihuahua que desde el primer momento de nuestra denuncia, el 8 de enero, han estado invariablemente al lado del pueblo de Chihuahua.

Gracias también a todos los sectores de Chihuahua que nos apoyaron: ganaderos, campesinos, trabajadores, profesionistas, activistas sociales, académicos y particularmente, quiero agradecer al sector empresarial de Chihuahua por su valentía y por su decisión. Antes que muchos y como nunca antes, nuestros empresarios salieron a respaldar la lucha del pueblo y del Gobierno de Chihuahua y le hicieron saber al presidente de la República que el Gobernador de Chihuahua, no estaba solo.



Quiero decir que este sector comprendió, fue uno de los primeros en entender, que la lucha contra la corrupción está más allá de colores y partidos, como se lo hemos escuchado a Luis Antonio Corral; y también en agradecerles a los empresarios que nos han ayudado a financiar la mayor parte de los gastos de esta Caravana.



¡Con que orgullo puedo presumirle a México, como gobernador, el talante de los empresarios de Chihuahua!



Y gracias a todas y a todos ustedes por su solidaridad y compañía al pueblo de Chihuahua, en esta travesía histórica de 15 días de lucha pacífica.



Que hoy puedo anunciarles ha rendido muchos frutos para México todo y ha logrado para Chihuahua las demandas básicas que nos pusieron en marcha por la geografía de México. Que el Gobierno Federal lleve a cabo las solicitudes de detención inmediata de César Duarte Jáquez, con fines de extradición por todas las órdenes de aprehensión en su contra más las que se acumulen las próximas semanas.



Y que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público restituya de inmediato a Chihuahua, la próxima semana, los 900 millones de pesos que se le adeudan desde diciembre pasado y que nos fueron retenidos injusta e inmoralmente.



Que nadie se equivoque, este no es un triunfo de Javier Corral, este es un triunfo colectivo del pueblo de Chihuahua y de México. Ha triunfado la dignidad de un pueblo en defensa de su soberanía, de un pueblo que no conoce la abyección y ha triunfado la solidaridad de los demócratas de México, que más allá de los partidos y sin estos, luchan contra la corrupción y la impunidad, y quieren un auténtico federalismo tributario, transparente y justo; que haga del presupuesto público, el principal instrumento para lograr el bien común y no un instrumento de control político y menos un mecanismo con el que se negocie impunidad.



Han participado de esta Caravana y este movimiento, los que en México queremos que termine el pacto de impunidad, ese sistema de complicidades, ese sistema de tapaderas, que tanto ha retrasado el desarrollo, económico, político y social de México, los que queremos que la corrupción política tenga realmente un castigo ejemplar.



Hemos dicho que es un crimen ver la pobreza y la desigualdad de los mexicanos, las condiciones en las que vive la inmensa mayoría de nuestro pueblo y luego terminar embolsándose el dinero que debiera servir para combatir la pobreza y la desigualdad; que esa corrupción debe tener un castigo ejemplar, que esa corrupción política jamás puede ser negociada ni perdonada, porque el que roba desde el gobierno no solo roba unos centavos, unos pesos, unos millones, o unos miles de millones, se roba la esperanza, se roba las oportunidades, se roba los derechos de la gente a una vida digna.



Y por eso, en nuestra toma de protesta dijimos y así lo hemos cumplido, que si es un crimen robarle al pueblo, es peor no hacer nada y quedarse callados.



Porque entendemos la corrupción en México como un gran problema estructural, que va más allá de cualquier persona o de cualquier partido.



Lo que quedó demostrado con el Caso Chihuahua es cómo las redes de corrupción y los esquemas de protección, incluyen a actores políticos, a representantes diversos, a medios de comunicación y lo que es más grave, a las propias instituciones responsables de combatir y perseguir a los corruptos.



He dicho que la estrategia de combate a la corrupción en Chihuahua tiene una visión de Estado más elevada, y que va mucho más allá de la propia captura o detención de César Duarte.



Lo que está haciendo el Gobierno del Estado de Chihuahua en materia anticorrupción, es cambiar las reglas del juego que por años se ha jugado en México.



Por eso el acuerdo de ayer en la noche, como bien lo apuntó Raúl Trejo Delarbre, es un triunfo político, legal y moral, de las demandas del pueblo de Chihuahua.



Es una victoria política, primero, porque hemos mostrado a la República que la política puede y debe ser política de bien común, de interés general, quehacer de ciudadanos y no solo de partidos políticos.



Hemos mostrado que personas sin partido y de diversos partidos, que personas de diversas clases sociales y de ideológicas distintas, podemos transformar la sociedad y la propia política, más allá de los intereses meramente electorales.



Y es también un triunfo político, porque frente a la cerrazón, al final imperó la política como el principal instrumento para solucionar el conflicto y el diálogo y el consenso, salieron adelante.



Porque es justo decirlo, la Secretaría de Gobernación, ha recuperado para la gobernabilidad del país la capacidad y la función de la relación con los gobierno de los estados que prácticamente se habían trasladado a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.



Reconozco los buenos oficios, el liderazgo del secretario, Alfonso Navarrete Prida, que buscó una salida digna y honorable al conflicto entre el Gobierno de Chihuahua y la Federación.



Y por supuesto desde aquí, expreso mi confianza en que el Presidente de la República horrará su palabra en los acuerdos a los que llegamos ayer, son acuerdos que son fruto del esfuerzo y del trabajo de ustedes.



El primero dice así: la Procuraduría General de la República, de conformidad con sus obligaciones derivadas de tratados internacionales suscritos por el país, llevará a cabo las solicitudes de detención inmediata con fines de extradición en contra del ex gobernador, César Duarte Jáquez, y con objeto de garantizar celeridad y certeza en la impartición de justicia, ha comunicado que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua acompañará y fungirá bajo la figura jurídica de coadyuvante, por las once órdenes de aprehensión que se han girado y las que se instruyan en estricto apego a la ley, a las garantías constitucionales, a los convenio suscritos con las fiscalías y tratados internacionales.



2. En el caso del procesado Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario Estatal, el Gobierno de Chihuahua, en apego a su compromiso permanente con la transparencia, manifiesta su disposición para que el señor Gutiérrez, sea trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 9, ubicado en Ciudad Juárez, Chihuahua, estando sujeto a proceso por el juez de su causa.



El acuerdo alcanzado es, que cumpliendo con las disposiciones ministeriales y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dicho traslado se realizará previa certificación que en breve plazo hará el organismo internacional, Human Rights Watch, verificando en todo momento la aplicación y el cumplimiento estricto del Protocolo de Estambul.



En tal virtud, la Procuraduría General de la República, nos ha informado que, en estricto apego a la ley, deja sin efecto las multas y apercibimientos que el día de ayer giró a la Fiscalía General de Chihuahua.



El Gobierno de Chihuahua manifiesta su convicción de cumplir totalmente a la brevedad los requerimientos en materia electoral formulados por la Fiscalía Especializada para la Atención de los Delitos Electorales (Fepade) adscrita a la Procuraduría General de la República.



3. Se reitera el respeto absoluto del cumplimiento a las Leyes en materia de coordinación fiscal y a los flujos que están calendarizados para las ministraciones de recursos financiero a las entidades federativas.



Sobre el convenio que ha sido objeto de diferendo entre el Estado del Estado de Chihuahua y el Gobierno Federal, ambas instancias reconocen la juridicidad de ese instrumento financiero, como vehículo para la ministración de recursos a las entidades federativas.



Por su parte, el Gobierno Federal se compromete a la entrega de los recursos convenidos que ascienden a 900 millones de pesos, mismos que deberán formalizarse la próxima semana.



En tal virtud, el Gobierno de Chihuahua asume el compromiso de declinar su intención de presentar controversia constitucional sobre este particular, en cuanto se confirme la recepción

de los recursos.



Aprovecho aquí, para agradecer a Pablo Diez, quien ya estaba más puesto que nada, para presentar la controversia constitucional. Todavía no nos demos por, hasta que estén los recursos la próxima semana.



4. Por último, Gobierno Federal y Gobierno del Estado de Chihuahua manifiestan su genuina voluntad de coordinarse eficazmente en todas las materias que la Constitución General de la República establece y en beneficio de todos los habitantes del Estado de Chihuahua.



Está firmado por el gobernador del Estado de Chihuahua y por el secretario de Gobernación.

Quiero explicar muy bien, porque ya se ha vuelto a montar otra embustera operación mediática del nado sincronizado, el tema que tiene que ver con Alejandro Gutiérrez. La vergonzosa Jornada.



No hemos negociado, ni jamás lo haremos, la justicia que Chihuahua reclama. Sí hemos querido eliminar pretextos y obstáculos, todos saben cómo se ha venido construyendo por el PRI y su precandidato presidencial José Antonio Meade, en defensa no solo de Alejandro Gutiérrez, sino de César Duarte, porque Meade es el verdadero amigo de César Duarte, el cuento de que al ex secretario general del PRI, se le ha torturado sicológicamente en Chihuahua.



Antes de que la PGR iniciara la carpeta de investigación por ese supuesto delito y creara, finalmente después de cinco años, la Fiscalía Especializada en Materia de Tortura, otro logro de la Caravana por la Dignidad, que esperemos que cumpla con funciones constitucionales y legales, antes de todo ello, José Antonio Meade Kuribreña ya había decretado la tortura de su otro amigo, Alejandro Gutiérrez.



Dijo en Querétaro, “por primera vez hay un gobernador en la historia de México que tortura”, claro que lo dijo, lo tenemos certificado, esa declaración, con notario público, por eso y porque nada tenemos que esconder, es que hemos aceptado el traslado, pero primero una certificación del organismo internacional más prestigiado en materia de derechos humanos.



Gutiérrez seguirá en prisión como medida cautelar impuesta por el Juez, medida que tiene por objeto garantizar que Gutiérrez se presentará ante el tribunal que lo requiere, para la continuidad del proceso penal.



Esta condición no ha variado y la vamos a defender desde la FGE, el sitio de reclusión es indistinto mientras se cumpla con esa condición, Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, seguirá siendo juzgado por un juez del Estado, el interno seguirá a disposición de la autoridad judicial para la continuidad del procedimiento y llegaremos hasta las últimas consecuencias, hasta donde tope.



Con esta decisión se quita un argumento, el cuento este de la tortura, que hasta el momento no ha afectado el proceso, pero también evitamos que llegue a afectarlo bajo esa inventiva de la carpeta de investigación.



El señalamiento sobre las condiciones de la reclusión no debe ser el tema a debatir, prisión es prisión. Este es un gobierno transparente. Y en mérito de esa transparencia y como un sólido argumento de nuestra solidez institucional, el traslado de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, permitirá demostrar que el argumento falso de la defensa de la tortura, no existe, que es un cuento del PRI, de Meade y de su abogado defensor.



Y por supuesto, vamos a aprovechar el viaje, vamos a pedir a la Federación que nos reciban una cantidad importante de internos federales que actualmente tenemos en los ceresos estatales.



En el Cefereso número 9 hay bastante espacio para que nosotros podamos reducir la sobrepoblación que hay en nuestros centros estatales de reclusión. Estoy seguro que no se van a oponer a esta petición del gobernador de Chihuahua.



Vamos a enviarles la lista de varios cientos de internos federales en los ceresos del Estado, para que estén en los ceresos federales, donde tienen que estar.



Ya sabíamos que el lacayismo iba a salir de inmediato a cuestionar, a descalificar. Y ya sabíamos que lo iban a rodear de sospecha.



Llama la atención que muchos de los que no abrieron la boca ni para saludarnos, ahora a nombre de la moral y el derecho, hagan insinuaciones calumniosas sobre la integridad del pueblo y el gobernador de Chihuahua. Al tiempo les vamos a demostrar de qué estamos hechos.



Amigas y amigos de la Ciudad de México, nuestra Caravana por la Dignidad llega hoy a su fin, pero no nuestro movimiento. Es muy importante dejar enfatizado que el triunfo de las y los chihuahuenses, se obtuvo porque logramos conjugar cuatro factores muy importantes: tenemos la razón, demandamos la justicia, no buscamos la venganza y todos los sectores del pueblo de Chihuahua se volcaron a participar con entusiasmo ante la convocatoria de su gobernador.



Y recibimos en todo el momento este abrazo que describió Emilio Álvarez Icaza, el abrazo fraternal, esperanzador, solidario, la cálida acogida de miles de compatriotas por todos los

lugares que pasamos y a través de torrentes de mensajes de apoyo en las redes sociales.



El recorrido de la Caravana que comenzamos en Ciudad Juárez, donde la patria misma comienza, concluye en el Hemiciclo en honor a la República y a la integridad del presidente, Benito Juárez García.



Un caminar que en realidad fue un peregrinar de pedagogía ciudadana. Los pasos de las mujeres y los chihuahuenses y de los pueblos que se solidarizaron con nosotros, fueron transmitiendo los mensajes de ética pública, por el que este país clama hace mucho tiempo.



El pacto de la impunidad y la corrupción no se rompe con silencio. Solo se hace con pedazos de valentía y honestidad, de ciudadanas y ciudadanos libres y de un gobierno responsable.



Y por otra parte, el federalismo se hace valer cuando los estados, con dignidad, demandan los recursos a los que tienen derecho y no cuando tienen los gobernadores que arrodillarse, suplicando, que la discrecionalidad del poder los favorezca.



Ese camino hoy se va a empezar a agotar en México, vamos a conquistarle también la libertad a los demás gobernadores de los demás estados del país.



Nuestro caminar por la República se ha ido convirtiendo en argamasa, en tejido donde nos damos el abrazo y vamos tensándonos hombro a hombro, con mujeres, hombres, comunidades, asociaciones, movimientos que no habíamos imaginado.



Ya vamos mucho más allá de Chihuahua. Ya no solo somos chihuahuenses, ya somos también laguneros, ya somos también coahuilenses, ya semos, somos también neoloneses (se pegan los defectos de la burocracia en el poder), zacatecanos, potosinos, hidrocálidos, guanajuatenses, nayaritas, tapatíos, michoacanos, morelenses, ¡ya los de Chihuahua también somos chilangos!



Pero sobre todo, somos mexicanas y mexicanos que, unidos con todo valor, estamos forjando un nuevo sujeto social, un protagonista de muchos rostros y un solo corazón, que está haciendo posible construir un México sin corrupción y sin impunidad.



Un México justo, incluyente, solidario, soñador y celebrante, como ahora que celebramos este propósito logrado.



Y al rato, sobre todo a los que vienen de mi tierra, que han llegado desde mi tierra, desde Juárez y Chihuahua, al rato nos podemos ir al Zócalo porque van a estar Los Ángeles Azules para irnos a bailar allá. A las 5:00 de la tarde están los Ángeles Azules. No se la vayan a perder ahora que vinieron a la ciudad de México.



Hemos aprendido también, que cuando se busca la justicia y la democracia, la generosidad de las y los ciudadanos, pobres y ricos, empresarios y trabajadores, campesinos y amas de casa, intelectuales y estudiantes, indígenas y funcionarios, salva obstáculos, cobija, alberga, da de comer, da de beber, transporta, comunica.



Hemos aprendido que ya no podemos permitir que se debata en la desigualdad una sociedad, cuya principal riqueza son sus ciudadanas y sus ciudadanos. Vamos a convertir en anchas alamedas, los puentes que construimos. Vamos a convertir en sólidas fibras, los hilos que tendimos.



Vamos a seguir informando y recibiendo información, de todos nuestros interlocutores por todo el país y en el extranjero. Vamos a organizar reuniones informativas y sesiones de trabajo para analizar lo que juntos hicimos.



Y trazar rutas para que en cada ciudad, en cada pueblo, en cada estado, en todo el país, vayamos edificando con amor y con esfuerzo, la nueva patria que anhelamos.



Pronto convocaré en Chihuahua a una asamblea nacional sobre un nuevo federalismo tributario, más justo y transparente, que honre el pacto republicano.



Adicionalmente, convocaremos a organizaciones civiles, empresariales, sociales, académicas y de toda índole, para articular y organizar un movimiento nacional en contra de la corrupción política.



Lo que se ha construido, no solo no lo perderemos, lo vamos a acrecentar. Porque deseamos de todo corazón, que lo que Chihuahua ha logrado, lo consiga México todo.



Porque la justicia para Chihuahua será la justicia para México. Muchas gracias. 04/02/2018