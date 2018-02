Levantan suspensión a permisos de aprovechamiento forestal sin avisar a comunidad indígena En 2017 ocho permisos de aprovechamiento fueron suspendidos por orden judicial, luego de que la comunidad rarámuri Bosques San Elías Repechique interpusiera un amparo por violaciones a sus derechos territoriales y comunitarios

La suspensión de los permisos fue levantada sin tomar en cuenta a la comunidad

La comunidad exige se respete su derecho a la consulta previa, libre e informada sobre las actividades económicas que se desarrollan en su territorio, particularmente la tala del bosque, misma que rechazan determinantemente

La comunidad indígena de Bosques San Elías Repechique, enclavada en la Sierra Tarahumara en el municipio de Bocoyna, exigió a las dependencias federales, particularmente a la SEMARNAT, que se cancelen los 8 permisos de aprovechamiento forestal que la dependencia federal otorga a particulares madereros, quienes extraen madera del territorio ancestral indígena sin la debida aprobación de la comunidad.



En abril del año pasado la comunidad interpuso un amparo reclamando a la SEMARNAT: a) la emisión de 8 permisos de aprovechamiento forestal, b) la falta de consulta y consentimiento libre, previa e informada en relación al otorgamiento de los permisos, c) la ejecución de actos que dañen de manera temporal o definitiva el territorio ancestral de la comunidad y d) las consecuencias que tengan estos actos.



Derivado de dicho recurso legal, el juzgado 8vo. De Distrito suspendió los permisos de aprovechamiento; sin embargo, hace algunas semanas el particular que extrae la madera del territorio de la comunidad, realizó acciones de limpieza y prevención de incendios por lo que las autoridades federales levantaron la suspensión de los permisos de aprovechamiento sin tomar en cuenta a la comunidad Bosques San Elías Repechique, e incluso sin siquiera notificarles.



Lo anterior, en clara violación a los derechos territoriales y comunales de la comunidad rarámuri, que desde hace más de una década lucha contra la tala en su territorio ancestral, sin ser escuchados ni ser tomados en cuenta, a pesar de ser los dueños legítimos del territorio; esto ha ocasionado que en más de una ocasión la comunidad indígena tome medidas de protesta pacífica y resistencia civil, como la toma del Aeropuerto de Creel que el Gobierno del Estado construyó sin haberlos consultado.





Hace casi un año, el 27 de febrero del 2017, se llevó a cabo otra manifestación pacífica en el bosque de Bocoyna, donde miembros de la comunidad cerraron el paso a los camiones madereros para evitar que sacaran la madera de su territorio y que continuasen talando el bosque.



Los recursos naturales (agua, suelo, madera, etc.) se consideran de acceso preferente para las comunidades indígenas y su aprovechamiento por particulares mestizos deberá someterse en primera instancia a la consulta previa e informada de la comunidad; en este caso, la comunidad rechaza los aprovechamientos en su territorio.



Por lo anterior, la comunidad de Bosques San Elías Repechique exige que les sea respetado su derecho a la consulta previa, libre e informada; que la SEMARNAT suspenda los 8 permisos de aprovechamiento forestal otorgados a particulares sin consentimiento de la comunidad, así como el respeto a sus derechos humanos, territoriales y comunitarios como pueblo indígena.





REPECHIQUE FORTALECE SU ORGANIZACIÓN COMUNITARIA PARA DEFENDER EL BOSQUE



Para fortalecer las acciones de defensa territorial y del bosque, la comunidad indígena rarámuri Bosques San Elías Repechique ha creado el Comité Comunitario del Bosque, integrado por más de una decena de integrantes de la comunidad, que se encargan de representar los intereses colectivos en cuanto a la explotación forestal en su territorio étnico-cultural.



La comunidad mencionada ha mostrado su negativa en repetidas ocasiones ante la tala de árboles en su territorio común, pues el bosque es parte fundamental de su forma de vida y además, ofrece servicios ambientales de gran importancia para equilibrio del ecosistema y cuyo rompimiento afecta no sólo a las comunidades indígenas, sino al planeta entero.



Además, la explotación forestal en dicha zona en particular y en la Sierra Tarahumara en general, se realiza con múltiples violaciones a la Ley general de aprovechamiento forestal sustentable, así como en violación al Artículo 2o Constitucional, pues se excluye a los pueblos indígenas de la toma de decisiones, del desarrollo forestal y se les despoja de su patrimonio territorial, cultural y su forma de sustento.





Dicho comité, además de interlocución con autoridades de la SEMARNAT, para exigir la suspensión definitiva de los permisos de aprovechamiento forestal en su territorio, se reunió durante la semana pasada con representantes de la CONAFOR, para solicitar capacitaciones, así como herramientas y recursos para combatir los incendios forestales y dar así un frente más de defensa del medio ambiente. La CONAFOR se comprometió a proveer a la comunidad de las capacitaciones y herramientas necesarias para ello, por lo que en las próximas semanas, la comunidad de Repechique será capacitada con ese fin.



La defensa del bosque es la defensa de la vida, y la comunidad de Bosques San Elías Repechique tiene muy en claro que en territorio no se aceptan actividades de desarrollo forestal, menos cuando las que actualmente se desarrollan, se hacen en condiciones de clandestinidad, violación de derechos, discriminación y exclusión de la comunidad, además, con graves faltas al ecosistema. ¡Repechique resiste por la defensa del bosque y del territorio indígena! 06/02/2018