Condena diputados del PAN la violencia contra comunicadores

Dentro de este posicionamiento hecho por la diputada Liliana Ibarra a nombre de la bancada del PAN, establece el total repudio a cualquier forma de violencia en contra de periodistas y personas defensoras de derechos humanos del Estado de Chihuahua.



Mediante este sentido, los diputados del PAN repudian esta conducta principalmente por haber sido generada por el alcalde de ciudad Juárez, Héctor Armando Cabada Avidez, máxima autoridad de este municipio, contra el conductor de noticias de la empresa Televisa, Héctor González; y aun cuando los hechos ya fueron puestos del conocimiento del Ministerio Publico, al igual que de nuestra comunidad vía medios de comunicación, señalaron que en urgencia deben activarse: Los Protocolos de Coordinación Nacional para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas; El Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas y; El Mecanismo Estatal y Unidad Estatal para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.



No puede estar ocurriendo este tipo de actos intimidatorios que nada abonan y solo fomentan poderosamente la violencia, solo por ejercer el oficio de informar. Es lamentable este tipo de amenazas sean generadas por la persona que debe proteger a toda una ciudadanía, aun cuando no estén de acuerdo con sus ideas y propósitos. Los políticos desde que asumen un control político gubernamental, deben saber que laboran y deben servir para todos, porque

para eso fueron electos.





La autoridad investigadora debe realizar las diligencias a efecto de comprobar la responsabilidad o no del funcionario, pero lo más importante es prevenir y anteponer la seguridad e integridad de nuestros comunicadores y dejar de ser permisivos y tolerar este tipo de conductas. 06/02/2018