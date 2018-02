Muy pronto saldrán del gobierno federal los regímenes que manipulan con el poder: Ana Gómez Licón

"No podemos pretender que los liderazgos del PRI, entre ellos la coordinadora de las diputadas de la denominada Bancada Rosa de Chihuahua, entiendan el significado de la Caravana por la Dignidad, Unidos con Valor, pues hasta esa capacidad les robó su líder en fuga, César Duarte Jáquez", dijo Ana Lilia Gomez Licón.



La Secretaria General del Comité Directivo Estatal del PAN se mostró dispuesta a explicarle a la diputada Isela Torres cuales fueron los motivos que llevaron a los chihuahuenses a apoyar la Caravana por la Dignidad, el combate a la corrupción y los pactos de impunidad.



"Primero, debería de reconocer con honestidad que el ex mandatario estatal, en lugar de combatir los delitos y enfrentar a los delincuentes, dejó que crecieran y proliferaran las organizaciones criminales que ahora, sin complicidades con el Estado, buscan con violencia sobrevivir al combate frontal no solo de las autoridades, sino también de sus contrapartes

delictivas".



Agregó que si a la diputada realmente le preocupara la seguridad de los chihuahuenses, debería utilizar sus fueros para exigir a la federación que cumpla con su responsabilidad de combatir el crimen organizado, pues más del 75 por ciento de los homicidios dolosos en Chihuahua tiene que ver con enfrentamientos entre esa clase de delincuentes.



Finalmente, Gómez Licón reconoció que la legisladora priísta tiene razón cuando señala que aún existen regímenes de poder y autoridades que manipulan al pueblo con el fin de lograr intereses personales y malintencionados; "ella debería de reconocer que esos regímenes de poder son de su mismo partido, pero de eso debe estar tranquila, pues muy próximamente los mexicanos los erradicaremos, por medio del voto pacífico". 06/02/2018