Policía Municipal pone a disposición de Fiscalía a 16 personas por su probable participación en hechos delictivos Fueron asegurados entre más de 700 detenidos durante el fin de semana largo por día festivo

Un total de 16 personas fueron puestas a disposición de la Fiscalía General del Estado ante su probable participación en hechos delictivos durante el pasado fin de semana y hasta el lunes 5 de febrero considerado día de asueto, por al parecer estar ligados a delitos como robo de auto y robo de autopartes, robo a casa habitación y a local comercial, así como delitos contra la salud y violencia familiar.



Los probables delincuentes fueron asegurados junto a las 747 personas detenidas a partir de la noche del viernes y hasta la mañana del martes, entre los cuales se encontraban 121 menores de edad sorprendidos cometiendo faltas administrativas en su mayoría.



Entre las faltas al Bando de Policía y Gobierno más recurrentes estuvieron el embriagarse, escandalizar o intoxicarse en la vía pública, causar molestias a los transeúntes, provocar riñas, realizar necesidades fisiológicas en la calle e incluso uno por haber provocado incendio de pasto y basura en un área prohibida que implica riesgo para los vecinos.



Respecto a las consignaciones ante probable configuración de delitos, destacan los casos de dos sujetos detenidos por presunto robo de autopartes al norte de la ciudad, tres por circular a bordo de un vehículo robado, otros por robo a casa habitación y a local comercial y algunos más por delitos contra la salud y violencia familiar.



Cabe mencionar que en el caso de menores no involucrados en delitos, el Departamento de Trabajo Social cita a los padres para enterarlos de la situación y hacerles un llamado de atención, además de convocarlos a participar en programas de trabajo comunitario, pues las faltas que cometieron no se consideran graves y de esa forma estar pendientes para que no se vean involucrados en conductas delincuenciales ante el riesgo que representan la influencia de malas compañías. 06/02/2018