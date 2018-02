Meade será devorado por las circunstancias; la mesa está servida para AMLO: Solá

Ciudad de México (apro).-El estratega político Antonio Solá aseguró que ve muy mal la candidatura de José Antonio Meade, precandidato del PRI a la Presidencia, y consideró que “será devorado por las circunstancias” por lo que podría terminar en tercer lugar como Roberto Madrazo en la elección del 2006.



“Yo lo veo muy mal en una vorágine muy devoradora del propio sistema PRI en este momento, le castiga muchísimo el mal ejercicio de gobierno, que lo digo respetuosamente, del señor (Enrique) Peña Nieto. Veo que la selección de Meade hubiera sido interesante en otro PRI y en otro momento, creo que no eligieron bien y va a ser devorado por las circunstancias”, declaró en entrevista para Radio Fórmula.



Aseguró que “la mesa está servida” para que Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de Morena, gane la elección del próximo 1 de julio, aunque opinó que Ricardo Anaya podría acercarse por su atractivo ante los jóvenes.



“Ricardo Anaya, creo que es el que más alternativas pudiera tener de alcanzar a López Obrador, aunque la mesa está servida para que gane” y advirtió que no ve que exista un riesgo de que México pueda repetir el esquema político de Venezuela de ganar el tabasqueño la elección, toda vez que la Constitución no prevé la reelección, el país cuenta con instituciones fuertes y a que los mexicanos tienen más carácter.



El publicista reiteró que López Obrador ya no es un peligro para México y que han cambiado las circunstancias del 2006, además de que es muy probable que los 16 millones de mexicanos que votaron por él en el 2012, lo vuelvan a hacer y sus apoyos aumenten. 07/02/2018