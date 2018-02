Durante enero atendió Bomberos 770 incendios; la mayoría en pasto seco y basura

Durante el mes de enero, elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos sofocaron un total de 770 incendios suscitados en lotes, arroyos y cerros con hierba seca, acumulamientos de basura, llantas y ramas secas así como en domicilios particulares a causa del manejo inadecuado de calefactores e instalaciones de gas.



El desglose proporcionado por la dependencia establece que de los 770 siniestros, 462 se originaron a causa de la proliferación de pasto seco, 126 en acumulamientos clandestinos de basura y 76 en viviendas y el resto en vehículos, árboles o postes.



El Departamento de Bomberos también atendió otros incidentes que ordinariamente se presentan como fugas de gas L. P., rescate de personas atrapadas en vehículos y fauna diversa. Lamentablemente se registraron 162 llamadas falsas pues los incidentes no se localizaron.





No obstante, tomando en cuenta que con los vientos se incrementa la presencia de incendios, es preciso emitir las siguientes recomendaciones:



-No tirar cerillos o colillas de cigarros encendidas



-Evitar encender fogatas junto a zonas de pasto seco



-Evitar quema de pasto y basura



-Mantener limpios de maleza y basura los alrededores de la vivienda y lotes



-No depositar ramas de árboles ni basura en lotes baldíos



-De hacer fogatas en campo, cerciorarse que queden debidamente apagadas y de sorprender a alguna persona incendiando el pasto, reportarlo al 9-1-1

07/02/2018