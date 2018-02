Anuncia Gobernador formalización de depósito de 900 mdp por parte de Hacienda Los chihuahuenses saben que ganaron frente a la Federación, destaca Javier Corral al cerrar su mensaje político en Primer Informe de Gobierno en Juárez

Cd. Juárez, Chih. (Especial).- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizará este miércoles el depósito de los 900 millones de pesos que adeuda al Estado de Chihuahua, por convenios pactados en diciembre pasado, gracias a la lucha colectiva del pueblo, anunció el gobernador, Javier Corral Jurado.



Dentro de su mensaje político final, al presentar su Primer Informe de Gobierno en el Centro Cultural Paso del Norte, dijo que recién habló con el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, quien le informó sobre la programación de un encuentro para mañana, entre funcionarios de la SHCP y del Estado de Chihuahua.



Consideró que ese triunfo le corresponde meramente al esfuerzo de todos los sectores chihuahuenses, quienes detonaron una energía política por medio de un movimiento social, con carácter plural que trascendió a partidos.



El mandatario estatal advirtió que el pueblo de Chihuahua no debe dejarse engañar por los nuevos comentarios que buscan regatear, desacreditar o demeritar ese logro, al decir que los 900 millones de pesos comprarán el silencio contra la corrupción y la entrega del imputado, Alejandro Gutiérrez.



“Nada más falso, nada más absurdo. No hay duda de que Chihuahua ganó moralmente, ganó en términos de la sustancia de las demandas, ganó sustantivamente y políticamente, ahora hay una disputa para ver quién gana la narrativa sobre quién ganó. Los chihuahuenses saben que ganaron frente a la Federación”, aseveró.



Javier Corral refrendó el compromiso para lograr un Gobierno paradigmático que devuelva el sentido de servicio a la política, a través de pruebas fehacientes de trabajo arduo como el emprendido por la actual Administración.



“Hoy quiero reafirmar el compromiso que tengo con ustedes, con sus familias y con mi tierra. Me siento orgullosamente juarense y desde ese talante contribuiré para transformar la tarea gubernamental, a través del ejercicio responsable de los recursos, del impulso de la participación ciudadana, de la atención a quienes más han esperado, para que tengan mejores servicios, mejor infraestructura, mejores oportunidades y una vida más próspera”, destacó.



Javier Corral, puntualizó que lo construido hasta hoy por el Gobierno que encabeza, comenzó con una pequeña llama de esperanza entre las y los ciudadanos comprometidos, quienes demandaban un cambio, por lo que les pidió no dejarlo solo.



“Deseo que los resultados que hoy entregamos sean un aliciente, para que las y los juarenses renueven su confianza en este Gobierno, para que no nos dejen solos, para seguir trabajando de la mano, para edificar con amor el estado que anhelamos”, expresó.



Señaló que un ejemplo del beneficio de esa unión, es la Caravana por la Dignidad, que lideró como deber y responsabilidad de velar por las y los chihuahuenses, que claman justicia y están hartos de la corrupción política y del silencio que permite perpetuarse a la impunidad.



“El movimiento que emprendimos colocó a Chihuahua, una vez más, del lado correcto de la historia y fue a su vez una extraordinaria oportunidad para enarbolar ante todo México nuestro compromiso con Chihuahua”, afirmó.



Observó que aún hay un largo camino por recorrer y retos que superar, pero advirtió que las acciones ejemplares impulsadas en este primer año de Gobierno, generarán un futuro prometedor para todas y todos los chihuahuenses. 06/02/2018