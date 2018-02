Afecta esquizofrenia y depresión más a los hombres que a las mujeres La esquizofrenia ocupa el 4to lugar de causas de discapacidad en el ISSSTE.

Se desarrolla generalmente entre los 18 y 30 años, cuando se encuentran en su etapa más productiva

Mensualmente la Clínica de Neuropsiquiatría atiende a 2 mil 500 derechohabientes procedentes de toda la República Mexicana

La Organización Mundial de la Salud (OMS) destaca que entre los trastornos mentales más severos que se presentan en la población se encuentra la esquizofrenia, que afecta a más de 21 millones de personas en todo el mundo, y ataca con mayor frecuencia a hombres (12 millones) que a mujeres (9 millones), por lo que el ISSSTE, en el marco de su campaña “Febrero, mes de la salud del hombre 2018”, invita a su derechohabiencia masculina a acudir a su Clínica de Medicina Familiar para detectar a tiempo este y otros padecimientos.



De acuerdo con Xóchitl Duque Alarcón, médico psiquiatra de la Clínica de Neuropsiquiatría del ISSSTE, la prevalencia de esta enfermedad mental en la población que atiende el Instituto es del 1 por ciento, y ocupa el cuarto lugar en las causas de discapacidad en la derechohabiencia, que es de 4.8 por ciento, según el Informe Financiero y Actuarial del Instituto (IFA 2017).



Señaló que no hay una causa específica que determine porqué se presenta más en hombres, quienes la desarrollan generalmente en una edad temprana entre los 18 y 30 años, cuando se encuentran en su etapa más productiva. Pese a este panorama, la esquizofrenia es tratable con la ayuda de fármacos y puede ir acompañada de psicoterapia.



Duque Alarcón dijo también que la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer (anhedonia), sentimientos de culpa o baja autoestima, trastornos del sueño o del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración,



Resaltó que los hombres se niegan a aceptar que tienen depresión por cuestiones culturales como los prejuicios de “si tienen un trastorno mental son débiles o el de los hombres no lloran o de que no tendrían por qué estar tristes ya que ello los hace verse más vulnerables”.



Respecto a la ansiedad, la especialista definió que es una emoción que puede ser normal y necesaria, pero cuando tiene un impacto en el funcionamiento de las personas pueden sentir una sensación de aprehensión de que algo va a pasar, pero no pasa nada y físicamente se manifiesta con dolores musculares, palpitaciones, sudoración y. en algunos casos, puede haber problemas gastrointestinales de años como colitis o gastritis, pero en realidad es un problema de ansiedad.



“Las enfermedades mentales sí afectan la calidad de vida de cualquier persona, incluso hay gente que puede pasársela 10 años deprimido y no se atiende o no sabe que está deprimido, la pasan mal y nadie debe vivir así, ya que hay opciones para estar mejor”, apuntó la especialista.



“Así como los hombres acuden a atenderse de una gripe o para someterse a algún tratamiento quirúrgico, deben acudir a checar su salud mental. El médico es el único que puede determinar qué tipo de tratamiento o a qué tipo de especialista debe ser canalizado con base en un diagnóstico oportuno”, recomendó Duque Alarcón.



La Clínica de Neuropsiquiatría cuenta con psiquiatras y psicólogos, quienes brindan atención multidisciplinaria con el apoyo de trabajo social y los fármacos adecuados para los pacientes. Mensualmente esta unidad atiende a 2 mil 500 derechohabientes procedentes de todo el país.



El ISSSTE invita a a toda su derechohabiencia, en particular los hombres a atender su salud en general, así como su estado mental y emocional para tener acceso a una vida plena, porque #HastaLosSuperHéroesSeEnferman.

07/02/2018