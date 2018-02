El IMSS atiende recomendación 1/2018 de la CNDH por caso ocurrido en Tecate y Tijuana, Baja California El Seguro Social colaborará ampliamente con la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en el seguimiento y cumplimiento de la Recomendación

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dará cabal cumplimiento a la Recomendación 1/2018, emitida el 31 de enero del actual por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), por caso ocurrido en la Unidad de Medicina Familiar No. 39 y en el Hospital General de Subzona No. 6 en Tecate, así como en el Hospital General Regional No. 1 en Tijuana, Baja California, sobre el caso de violación a los derechos a la protección de la salud, a la vida, al principio del interés superior de la niñez y a la verdad.



Cabe señalar que al tener conocimiento de lo ocurrido, el IMSS tomó diversas medidas preventivas, a fin de evitar hechos similares.



La Dirección General del IMSS instruyó a las oficinas centrales y a la Delegación Regional en Baja California, el cumplimiento de todos los puntos de su competencia contenidos en la Recomendación, así como reforzar la capacitación al personal institucional en dichos hospitales, en materia de derechos humanos, con apego a las normas nacionales e internacionales. 08/02/2018