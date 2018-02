Demanda Congreso del Estado la reactivación del Programa de Auxiliares Viales

La Sexagésima Quinta Legislatura del Estado de Chihuahua, exhorta a la Fiscalía General del Estado a través de la Dirección de Vialidad y Tránsito del Estado, para que se active el Programa de Auxiliares Viales reinstalándose a los adultos mayores beneficiarios del mismo en sus puestos y se les restituya el pago correspondiente.



El programa fue creado desde hace 13 años, con el propósito de brindar apoyo social a las personas adultas mayores, quienes dirigían el tránsito vehicular y el paso de las personas en los pasos peatonales, y a cambio se les daba un apoyo mensual que consistía en un pago de 2 mil pesos, lo que les permitía desarrollar una actividad laboral y productiva, benéfica para la sociedad y para ellos mismos.



La iniciadora de la propuesta, diputada Imelda Beltrán Amaya, mencionó que sin previo aviso, la Fiscalía canceló el programa mencionado, notificando vía telefónica a quienes formaban parte del programa que éste se había terminado y el pago del último día de enero no se iba a realizar, lo que representó un acto arbitrario.



Argumentó que no se les dieron más explicaciones de parte de las autoridades involucradas y en vista de que no había colaboración para dar una solución, por ello, los afectados llevaron a cabo una manifestación en calles de la Capital, a fin de exigir que se les devuelva su trabajo.



Es por lo antes mencionado que se hizo el llamado urgente al Ejecutivo Estatal, para que se vea la posibilidad de reactivar el programa y a las personas adultas mayores, para que continúen realizando la labor que hacían en las calles de Chihuahua. 08/02/2018