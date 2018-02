Meade se equivocó; Chihuahua no está de cabeza, está a la cabeza: Álvarez Monje.

"La visita de José Antonio Meade a Chihuahua solo dejó claras dos cosas a los chihuahuenses; el precandidato del PRI no tiene propuestas viables de gobierno ni ofrece respuestas coherentes a los señalamientos que hay en su contra; es una marioneta del sistema corrupto enquistado en el gobierno federal, que pretende perpetuarse en el poder y blindar su corrupción ante la impartición de la justicia", dijo Fernando Álvarez Monje.



El dirigente estatal del PAN destacó que el precandidato del PRI no tuvo los arrestos suficientes para deslindarse de el ex gobernador César Duarte, lo que comprueba el señalamiento de que es su mejor amigo y desde el poder intenta protegerlo.



"Los chihuahuenses esperaban una explicación clara de por qué, en su desempeño como titular de la Secretaria de Hacienda, traicionó a los mexicanos imponiéndoles un alza constante al precio de los combustibles, cerró los ojos ante los graves casos de corrupción que involucran desde el presidente de la República hasta posiblemente él mismo y permitió que

creciera la pobreza y la marginación en todo el país".



Agregó que el precandidato del PRI piensa que va a ganar la elección, solo porque en Chihuahua ha crecido la violencia y el crimen organizado, sin percatarse que es un mal que se registra en toda la nación y que corresponde al gobierno federal combatirlo.



"Es burdo que el aspirante a candidato presidencial considere que el combate a la corrupción y el rompimiento del pacto de impunidad, son asuntos que politizan la procuración de justicia, pero nunca se atrevió a explicar sobre su responsabilidad en la triangulación de recursos federales para entregarlos a las campañas del PRI o su manipulación del erario para pisotear la soberanía de los estados ". 09/02/2018