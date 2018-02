Refrenda Gobierno Municipal compromiso con la transparencia; firma convenio con CIMTRA y CEPAC

Bajo la premisa de continuar con la mejora de la transparencia proactiva y gobierno abierto en la elaboración de políticas públicas, el Gobierno Municipal de Chihuahua firmó un convenio con el colectivo de Ciudadanos por Municipios Transparentes (CIMTRA), y el Comité Estatal de Participación Ciudadana (CEPAC), con el cual refrenda su compromiso de seguir avanzando en la materia.



Al inicio de la administración la calificación en transparencia era de 33.4, la cual se ha venido incrementando hasta obtener un 83.6, siendo el municipio de Chihuahua el octavo en el ranking a nivel nacional.



Con este acuerdo la administración municipal busca ir más allá de las obligaciones que marca la ley, pues sentará las bases para mejorar la relación con organismos de la sociedad civil en materia de transparencia, resultando los chihuahuenses los más beneficiados al contar con mejor información e instituciones confiables.



César Jáuregui Moreno, secretario del Ayuntamiento, precisó que las reformas en cuanto a la información que el gobierno está obligado a otorgar a los ciudadanos, no exime a que la participación ciudadana deje de estar presente, por lo que con este convenio el Gobierno Municipal pretende ser más eficiente en transparencia.



“Nos convertimos de ser uno de los municipios reprobados en materia de transparencia de acuerdo con CIMTRA a ser hoy el octavo municipio en el país en cumplir con sus obligaciones en transparencia, este convenio nos va obligar a que incluso los organismos descentralizados del municipio cumplan con la transparencia”, dijo el Secretario.



Ricardo Jiménez González, coordinador nacional de CIMTRA, precisó que hoy día la participación ciudadana en la rendición de cuentas forma parte importante de la agenda pública local y nacional; “El país atraviesa una nueva etapa regulatoria en materia transparencia y acceso a la información, ampliando las responsabilidades, pues ahora hay 57 obligaciones de transparencia en los municipios, siendo en el caso de Chihuahua un poco más, de acuerdo a Ley Estatal Transparencia”, mencionó.



Por lo anterior, argumentó que el reto es amplio y por ende la firma de este convenio crea un puente de interacción entre autoridades y sociedad civil, para conocer las acciones y decisiones de las autoridades locales, mejora en soluciones colectivas, espacios y mecanismos de participación, entre otras acciones.



Martha Antonieta Rodríguez, integrante de CEPAC, externó que este es un convenio sin precedentes por medio del cual se muestra la voluntad e interés de la alcaldesa Maru Campos y su equipo a la apertura, colaboración e involucramiento de la participación de la sociedad organizada para beneficio de los chihuahuenses.



“Felicidades a la Alcaldesa porque muchos fuimos testigos del interés y arduo trabajo que ha representado atender las cuestiones de transparencia, esperamos que este convenio perdure a través de las administraciones, porque estos aparatos de medición garantizan una mayor certeza del quehacer público para la sociedad”, detalló.



Previo a la firma del convenio, Arturo García Portillo, jefe de Gabinete, precisó que esta firma aspira a que permanezcan las herramientas que evalúen a los gobiernos en cuanto a la información que otorgan a sus ciudadanos, “aspiramos no sólo a obtener buenas calificaciones, sino a dejar un legado y una costumbre de los funcionarios a rendir cuentas a los ciudadanos, y que la transparencia no nos agobie”.



En la firma del convenio participaron Ricardo Jiménez, coordinador nacional de CIMTRA; Martha Rodríguez, integrante de CEPAC; César Jáuregui, secretario del Ayuntamiento; Verónica Grajeda, regidora de Transparencia; Alejandro de la Rocha, presidente de ICHITAIP; María de los Ángeles Álvarez, titular del Órgano Interno de Control y Adolfo Rico, jefe de Transparencia.



Al término del evento se llevó a cabo la conferencia “Vigilancia ciudadana de la transparencia en los municipios mexicanos”, impartida por Ricardo Joel Jiménez

09/02/2018