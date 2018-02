Meade es corresponsable del rateriaje en Chihuahua: Javier Corral “Aquí su verdadero amigo, César Duarte, dejó al Estado no solo de cabeza, lo dejó en bancarrota y en condiciones de latrocinio”, respondió el Gobernador a las preguntas de los reporteros sobre declaraciones del ex secretario de Hacienda

El precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade, debe preocuparse por el uso de los millones de pesos que entregó a su verdadero amigo, César Duarte Jáquez, desde la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).



Así lo expresó el Gobernador Javier Corral Jurado al ser abordado por los medios de comunicación respecto a declaraciones del ex secretario de Hacienda y Crédito Público, realizadas en gira por Chihuahua.



“De hecho, Meade es corresponsable de no haber hecho nada, cuando acá se daba la corrupción política, cuando acá se deba el rateriaje. Porque si alguien le dio recursos a Duarte, se llama José Antonio Meade”, advirtió Javier Corral.



Señaló que tales recursos públicos, fueron usados para actos de corrupción política, ya que nunca se reflejaron en inversión, crecimiento económico o infraestructura.



“Aquí su verdadero amigo, César Duarte, dejó al Estado no solo de cabeza, lo dejó en bancarrota y en condiciones de latrocinio”, respondió el mandatario a las preguntas de los reporteros.



Destacó que actualmente su Gobierno trabaja en componer y arreglar las finanzas estatales, lesionadas por el amigo de Meade, Duarte Jáquez.



“Meade no solamente no es ningún ciudadano impoluto, resultó más priista que Beltrones y tampoco es un dechado de virtudes, es muy ignorante. Estoy cada vez más asombrado de lo desencanchado que anda Meade”, expresó. 09/02/2018