Inicia INE producción del papel seguridad para boletas electorales de los comicios de 2018 Marca de agua y filamentos de colores que sólo se podrán apreciar a través de luz ultravioleta, algunos de los elementos en el papel seguridad para garantizar inviolabilidad

La papelería electoral para 260 distritos contará con el resguardo del Ejército Mexicano y la Marina resguardará 40 distritos portuarios

Con la producción de papel seguridad se avanza en la construcción de otro eslabón de la cadena de confianza que dé credibilidad al sistema electoral mexicano

El Instituto Nacional Electoral (INE) inició la producción del papel seguridad para la impresión de boletas electorales para la elección de Presidencia de la República y la renovación de las 500 diputaciones federales y 128 senadurías que habrán de elegirse el próximo 1 de julio en el país.



Al encabezar las tareas de supervisión de la producción de 2 mil 080 toneladas de papel seguridad, mediante las cuales se imprimirán 278 millones de boletas para los tres tipos elección, el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, aseguró que estas acciones forman parte de uno más de los eslabones de confianza del proceso electoral.



"Con el inicio de la producción del papel seguridad, avanzamos hacia la construcción de otro de los eslabones de la cadena de confianza que le han dado credibilidad al sistema electoral mexicano. Cuando hablamos de cadena de confianza, nos referimos al conjunto de eslabones que sucesivamente se cierran y que, concatenadamente, implican el ir construyendo el blindaje hacia la confianza en las elecciones", explicó.



El Presidente del INE destacó que “El propósito de estas tareas es ofrecer a la ciudadanía la mayor certeza sobre la seguridad de que las boletas electorales estarán elaboradas bajo los más estrictos niveles de calidad y seguridad con la finalidad de que las papeletas sean infalsificables”.



Asimismo, precisó que el papel seguridad contará con diferentes elementos que garanticen la inviolabilidad de estos documentos electorales, como una marca de agua con el logotipo del INE, además de filamentos de colores que sólo se podrán apreciar a través de luz ultravioleta.



En compañía de la Consejera Electoral Pamela San Martín, y los Consejeros Marco Antonio Baños y Ciro Murayama Rendón, así como del Secretario Ejecutivo del Instituto, Edmundo Jacobo Molina, el titular de la Dirección Ejecutiva de Administración (DEA), Bogart Montiel; el Director Ejecutivo de Organización Electoral (DEOE), Miguel Ángel Solís, y el Director Ejecutivo de Capacitación Electoral y Educación Cívica (DECEyEC), Roberto Heycher Cardiel; el Consejero Presidente encabezó un recorrido por las instalaciones de la fábrica donde se producirá el papel seguridad, ubicada en esta ciudad.



También estuvieron presentes Alonso González, Director General del Corporativo Papelero Mexicano (COPAMEX), a través del cual se elabora el papel seguridad, y Ariel García, Director General de Talleres Gráficos de México.



Lorenzo Córdova agradeció el acompañamiento que realizarán la Secretaria de la Defensa Nacional (SEDENA) y la Secretaria de Marina Armada de México (SEMAR), para el resguardo y traslado de la paquetería electoral entre la planta de producción del papel seguridad y las instalaciones de Talleres Gráficos de México, donde se imprimirán las boletas, así como para la custodia de las mismas a cada una de las Juntas Distritales, desde donde habrán de canalizarse a las casillas de votación el 1 de julio próximo.



El Secretario Ejecutivo, Edmundo Jacobo Molina, dio a conocer que en 260 distritos electorales el Ejército Mexicano estará presente para el cuidado y resguardo de la papelería electoral; en tanto, en 40 distritos más, la Marina Armada de México efectuará estas labores al tratarse de regiones portuarias.



Inicia intercampaña; no puede haber llamado al voto



El Consejero Electoral Marco Antonio Baños, Presidente de la Comisión de Capacitación y Organización Electoral, se refirió a la importancia de la producción del papel seguridad, así como la impresión de las 278 millones de boletas para la elección del titular del Ejecutivo Federal, diputaciones y senadurías.



Precisó que al concluir el periodo para la actualización del listado nominal el pasado 31 de enero, la autoridad electoral estima que éste podría quedar conformado por 88.2 millones de electores, los cuales podrán emitir su sufragio en alrededor de 150 mil mesas directivas de casilla.



Comentó que en las próximas fechas el INE procederá a la insaculación (sorteo) de 1.4 millones de funcionarios de casilla de entre 11.5 millones de ciudadanos. Para ello, adelantó que a más tardar el 25 de febrero se habrá de elegir la letra del primer apellido de quienes participarán en la recepción del voto en las mesas de casilla durante la Jornada Electoral.



Marco Antonio Baños recordó que al concluir el periodo de precampañas, inicia la etapa de intercampañas, en la cual ni partidos, ni precandidatos podrán hacer un llamado expreso al voto ni a favor ni en contra de instituto político alguno.



Precisó que las intercampañas tienen el propósito de definir a los candidatos de los 3 mil 406 cargos de elección que estarán en juego el primer domingo de julio, pero también permitirá que cada ente político defina su estrategia de campaña.



“La intercampaña no supone que estén encerrados, pero sí que no haya un llamado expreso al voto para evitar posibles actos anticipados de campaña”.



Al respecto, el Consejero Electoral Ciro Murayama comentó que las precampañas culminaron ayer en todo el país, en las cuales participaron 6 mil 397 precandidatos registrados por partidos locales y mil 708 precandidatos a un cargo federal.



Murayama destacó que el Instituto Nacional Electoral presentará un dictamen de ingresos y gastos de precampaña antes del periodo de registro de candidatos, con la finalidad de brindar

certeza y legitimidad a esta siguiente etapa del proceso electoral.



Respecto a los aspirantes a candidatos independientes Murayama informó que hasta el momento se cuenta con el registro de 185 aspirantes a diputados federales, 53 al Senado y 48 a la Presidencia de la República. 12/02/2018