Piden que se respeten credenciales de personas de los pueblos Indígenas del Estado Para que estos sean acreedores a los beneficios de descuento en el transporte urbano y semiurbano de pasajeros

La Sexagésima Quinta Legislatura del Congreso de Chihuahua, exhortó a las secretarías General de Gobierno y de Comunicaciones y Transporte, así como a la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas (COEPI), para que se reactive el mecanismo de credencialización de las personas que formen parte de los pueblos Indígenas del Estado.



El diputado Pedro Torres Estrada, expresó que dicha petición se realiza a fin de que dichas personas gocen de un 50% de descuento de las tarifas para el transporte urbano y semiurbano de pasajeros del Estado de Chihuahua.



El rezago socioeconómico y la migración de miembros de la etnia tarahumara a las zonas urbanas del Estado es un problema multifactorial, se percibe un alto nivel de marginación y vulnerabilidad en las ciudades, así como inseguridad y crisis en sus zonas de origen, informó el expositor; por lo que se hace necesario tomar acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de los tarahumaras, desde una visión integral e incluyente.



Los constantes flujos migratorios de los tarahumaras hacen cotidiano encontrar miembros de este grupo étnico en calles de ciudades como Chihuahua, Ciudad Juárez, Parral y Cuauhtémoc, éstos grupos han abandonado paulatinamente sus comunidades de origen para dirigirse a núcleos de población urbanos, a consecuencia de diversos factores principalmente relacionados con la condiciones de escases alimentaria y condiciones ambientales, de salud, empleo y educación precarias, continuó el expositor.



La Comisión Estatal de Pueblos Indígenas (COEPI), a la fecha argumenta no contar con presupuesto para emitir nuevas credenciales para dicho grupo migratorio, sin embargo, los indígenas tienen que contar con presupuesto para realizar el 100 por ciento del pago del sistema de transporte.



Es por lo anterior que se pide reactivar el mecanismo de credencialización de las personas que formen parte de los pueblos Indígenas del Estado, a fin de que gocen del descuento de las tarifas para el transporte urbano y semiurbano de pasajeros, así como el descuento correspondiente en las tarifas para el transporte foráneo.



Cabe mencionar que la Diputada Laura Marín, señaló que las credenciales otorgadas en la administración pasada aún son válidas, y que actualmente ya se está trabajando en la credencialización nueva, sin embargo, si en lo particular algunos choferes no aceptan las tarjetas anteriores, los afectados deberán interponer la denuncia ante la instancia competente para que ésta proceda en contra del concesionario.



Para finalizar, es importante enfatizar que el exhorto fue aprobado de manera urgente, integrando lo expresado por la legisladora Marín a la exposición de motivos. 13/02/2018