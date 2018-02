Los 16 Diputados del PAN hemos trabajado para sanear finanzas y combatir la corrupción en el Estado: Villarreal

En base a los trabajos que han hecho los 16 diputados de la fracción del PAN, Jesús Villarreal expresó que se tienen logros tangibles dentro del combate a la corrupción que antes no existía y que obviamente a muchos les ha molestado, porque ahora los que robaron y laceraron al Estado están confrontando la prisión, y aún faltan más, anunció el coordinador del PAN.



“Se está trabajando para tener un buen sistema estatal anticorrupción y se está mejorando el refinanciamiento por el tremendo desfalco que tuvo el gobierno estatal anterior, que son logros hechos en esta legislatura y que además no se le debe olvidar al PRI de esta problemática que dejaron y que en lugar de tratar de denostar las soluciones que estamos haciendo por los problemas y robos que dejaron, lo que deberían hacer es apoyar para resolverlos y no desligarse, porque todos de alguna manera fueron participes y solaparon estos actos”.



Puntualizó, que cada diputado del PAN ha tenido una vida legislativa muy activa y que los 16 nuevamente buscarán la reelección y que será la sociedad quien decida si se quedan.



Falta mucho por trabajar y dar con ello mejores resultados, pero dijo confiar en que la gente observe lo que cada uno ha estado realizando dentro de sus comisiones y las propuestas legislativas que han hecho para beneficiar a la gente, porque si existía un rezago importante en varias áreas y que poco a poco se están resolviendo, indicó Villarreal. 14/02/2018