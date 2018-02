Celebran San Valentín con tradicional recorrido a Ex Hacienda de San José del Torreón

Este domingo 11 de febrero se llevó a cabo la octava edición del recorrido “Flechando Historias” el cual se ha convertido en una tradición en Chihuahua Capital y es organizado por la empresa Chihuahua Bárbaro, con apoyo del Gobierno Municipal.



Este fin de semana el Gobierno Municipal y Chihuahua Bárbaro organizaron el recorrido turístico “Flechando Historias”, mismo que se realiza cada año con el fin de promover la Ex Hacienda de San José del Torreón, como patrimonio cultural y turístico de Chihuahua Capital.



De esta manera, varias parejas, grupos de amigos y familias disfrutaron de este tour, el cual partió del Centro Histórico hacia la ex hacienda, ubicada en la zona rural, en Colonia Ocampo, al norte del municipio.



El recorrido contó con música en vivo de artistas locales y comida tradicional, preparada por el Comité de Vecinos que administran la ex hacienda de San José del Torreón, patrimonio cultural a cargo del Gobierno Municipal.





La ex hacienda de San José del Torreón data del Siglo XIX y es un inmueble fundado al pie de la sierra, muy cerca de Majalca, en donde sus pobladores se dedicaban a la crianza de ganado mayor (caballar, mula y vacuno).



En el lugar se desarrolló un ingenioso sistema de producción de insumos, lo que contribuyó a la consolidación de diversos oficios en el sector, como fue el caso de la carpintería, albañilería, herrería, agricultura, etc.



Tras su rescate y preservación, el Gobierno Municipal trabaja para promover este inmueble, el cual cuenta con años de historia y tradición de la cultura chihuahuense, por lo que este tipo de iniciativas contribuyen a dicho objetivo, posicionándola como uno de los destinos turísticos del municipio.

14/02/2018